「私了」怎可義正辭嚴 ？

過去的周末，示威者任憑一己情緒向商店肆意挑釁、破壞地鐵、燒毀國旗、到處縱火。暴力示威者的暴力行為遠超示威及表達訴求之目的，不單危害公眾安全，更反映他們自以為可以無視法律，甚至提倡暴力違法者不應負上法律責任。當前香港已經千瘡百孔，這些行為只會進一步損害社會非常寶貴的法治精神，各界不能以保衛年輕人為由而縱容暴力行為。政府亦必須果斷行事、全面改革，讓社會感受到它有能力解決管治危機，不要任由事情惡化。

一連串暴力行為的背後，反映出示威者以一己立場為出發點，以為自己「有理惡晒」，肆意公共設施和搗亂商戶運營，甚至對其他市民報復。這種歪風不可長，儼如以「私刑」代替法律，自行伸張正義。

早在此前，示威者已因為港鐵配合警方而破壞港鐵車站。周日（9月22日）沙田的示威活動更擴大破壞範圍，演變成對政見不同的商店或企業進行報復。之前市民已在網上號召對不認同他們價值的商戶集團進行抵制，這無疑是他們表達自己不滿的方法，但示威者強行干預商店營運，便超出了表達自由的範圍。

反修例示威持續逾3個月，有市民今日（9月22日）分別發起機場「和你塞」行動及在沙田新城市廣場「和你Shop」行動。警方高度戒備下，機場氣氛平靜，至於沙田中午起聚集大批市民，起先都是和平唱歌、叫口號，隨後有示威者開始到各間被視為親建制的店舖抗議。至下午4時左右，激進示威者在沙田毀壞國旗、商場和港鐵站，終演變警民衝突。而全港多區今日亦爆發大大小小的衝突，更有人堵路、縱火。《香港01》精選多張一手新聞照片，回顧衝突經過。（羅居豪攝）

除了向港鐵和企業「報復」，示威者與抱有異見的市民亦經常出現「先是口角，繼而動武」的情況，當中小部分人更使用暴力。上周六（9月21日）晚，示威者在元朗街頭聚集，期間有持不同意見的人出現。不論這些俗稱為「白衣人」的市民曾否主動挑起事端，但示威者倚仗人數優勢，向對方報復，更將他們打至頭破血流，明顯就是用暴力報復異見者，繞過法律行使私刑。

部分示威者認為警察執法不公，所以自以為有權「私了」。對於衝突中的執法問題，《香港01》支持成立獨立調查委員會，但當示威者竟然訴諸私刑時，便等如做出他們一直以來口中所批判的行為，完全自相矛盾。或許他們會以為憑其一己立場，或者憑多數人的支持，他們便可以取代法律。但要知道，現代民主制度並不只是指多數人的決定可以凌駕一切，而是必須建基於法治理念。

如果沒有法治根本，社會就很可能演變成法國大革命後恐怖時代般，當時革命領導人物肆意捕殺他們認為「反革命」的人。更何況即使示威的原意得到社會支持，變本加厲的暴力行為也不會獲得社會認同。不論民意有多不滿政府，示威者也沒有任何權力行使「私刑」和肆意破壞法律。對暴力示威行為報以「同情」的「和理非」，是否仍要固執地「理解」這種損害香港社會核心價值的行徑 ?

有市民到屬於美心集團旗下「潮庭」、「翠園」貼上貼紙，並不斷排隊取票，聲稱要飲茶。(王潔恩攝)

顯而易見，部分暴力示威者已經不是為了示威，而是訴諸暴力四處搗亂。有人指出，他們意圖以違法的方式增加政府管治成本，最終迫使政府接受他們的要求。然而，反修例風波以來一連串的暴力示威，由一開始的堵路、挖磚頭，到後來破壞公共設施、於鬧市中縱火、投擲汽油彈、圍毆他人，上周六更發生有暴力示威者在圍攻警察時企圖搶警察配槍的事件。由此可見，暴力程度升級並進一步失控，而暴力示威者實際上認為，為求目的便可不擇手段。

這種不擇手段的主張違法且不符合社會期望，而暴力示威者在蒙面破壞後每每換裝逃竄，多多少少說明了他們想逃避法律責任。對社會整體來說，它帶來非常危險的後果，既使法治制度受衝擊，也只會令社會更加撕裂，隨着場面惡化失控，甚至愈來愈大機會鬧出人命。《香港01》早已指出，示威若朝暴力方向發展，最終只會釀成不可挽回的悲劇。

很多人基於情感不願與暴力示威者「割席」，又有人認為要保護年輕人。但在同情之餘，大家也該撫心自問，我們心目中的年輕人就是這麼暴力嗎？這些破壞者還是我們所認識的年輕人嗎？大家也不應忘記，若一味容忍暴力升級，實際上等如在斷送他們的前程，甚至在危害他們的人身安全。而暴力示威者一再挑戰法治底線，對社會造成的破壞非常深遠，不可低估。

下午約5時45分，有沙田的示威者走出源禾路，向雜物放火。（朱潔玲攝）