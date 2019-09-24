務實收回土地　不必劃地為牢

民建聯近日高調宣傳，支持港府以《收回土地條例》（下稱「條例」）收購新界閒置農地發展公營房屋，回應市民需要。然而，不少聲音質疑民建聯曾反對動用「條例」，如今轉軚只為挽回聲勢，拯救未來選舉選情。民建聯議員葛珮帆周一（23日）於報章撰文，辯稱民建聯當初反對有關議案，並非反對使用「條例」，而是反對議案中有關與中央商討釋放軍事用地作房屋發展的要求。 這個解釋帶來新的疑問：民建聯為何支持動用「條例」，卻反對探討釋出軍事用地？香港土地、房屋問題嚴重，各界本應積極探討任何能夠釋出發展用地的舉措，不預設任何禁區。議案僅提及與中央協商檢討軍地用途，閒置軍地最終釋放與否，決定權在中央手上，民建聯越俎代疱，只反映其劃地為牢，未能理性看待土地需要。

今年一月，民主派議員涂謹申提出「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」的動議，當中包括引用「條例」收回新界標地及閒置農地，及與中央政府協商釋放閒置及使用率偏低軍地的措施。當天議案獲民主派議員支持，但多個建制派議員投下反對票，議案最終不獲通過。民建聯當時全黨投下反對票，葛珮帆周一在報章撰文解釋，議案內包括與中央協商釋放軍地，故民建聯才決定予以否決；其黨友柯創盛當日在議會發言時，亦指香港沒有時間糾纏在「不是選項的選擇，其中一項便是軍事用地」。

軍事用地是否土地利用的「選項」，並非不可爭議，民建聯未經爭論便否定，難免予人以政治判斷凌駕於香港社會利益之感。

民建聯早前召開記者會，要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺問題。(資料圖片/吳倬安攝)

軍地使用欠效率宜檢討

香港久困於土地及房屋難題，當中土地短缺更是問題的關鍵之一，社會須全力覓地，窮盡可行辦法突破困境。毋庸置疑，檢討土地使用時，重點關注使用率偏低，甚至是閒置的土地，是情理所在，因為釋放有關土地對社會造成的影響較低，這亦是社會支持動用「條例」收回地產商囤積的新界閒置農地的原因。

觀乎本港的軍事用地，市民如在日常路經相關用地例如九龍塘軍營，不難有使用率偏低、甚至閒置的印象。香港目前共有19幅軍事用地，佔地逾2,700公頃，分佈於港九新界。據立法會秘書處的估計，駐軍人數大概為8,000至10,000人，以平均人數佔用面積計算，即平均每4人佔用近1公頃的軍地。據工黨估算，香港駐軍的人均佔地面積更為澳門的44倍，可見土地資源使用效率低下，絕對有潛力、甚至有理由釋放部分地段重新發展。

《基本法》規定，中央政府負責管理香港的防務，並成立香港駐軍，「以履行防務職責，以及維護國家的主權、統一、領土完整和香港的安全 」。換言之，香港必須提供足夠土地讓供解放軍駐守。但這並不代表不能檢討軍地使用的效率。當九龍塘軍營終日人煙稀少，屯門的青山練靶場甚至已為行山熱點，駐軍實際需要多少用地值得詰問。

一直主打房屋議題的柯創盛曾指，香港沒有多餘的時間和空間去任性，沒有時間糾纏在一些不是選項的選擇，其中一項便是軍事用地，故民建聯不會支持該議案。（資料圖片／盧翊銘攝）

民建聯請不要再讓市民失望

從現實角度考慮，軍用土地不少是現成熟地，若能釋放當中無甚用途的部分，對解決短期房屋問題甚為有效。議員動議與中央商討釋放低效軍地，實看不到有強力理由反對。始終有關動議並非要求中央撤走駐軍，而僅是釋放部分土地。何況本港軍地去向如何，決定權始終在於中央手上，建制派議員完全不用代為說「不」。再者，經過修例風波後，香港陷入前所未有的困局，如果港府能與中央透過溝通，釋放無甚用途的軍地，也有助建立港人對港府及中央的信心。此等兩地的良性溝通，民建聯不應該反對。

最諷刺的是，一邊是葛珮帆反對探討軍地用途，另一邊其黨友劉國勳本月曾表示，只要由政府向中央提出及協調，有關建議「不是無得傾」，反映民建聯內部在這個問題上立場含糊不清，自相矛盾。「01觀點」早已提醒本港政黨須痛定思痛，不可成為機會主義政客，作為本港第一大政黨，民建聯更應有領導風向的氣魄，推動社會改革，不能滿足於擔當政治附庸。