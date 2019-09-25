特朗普欲挖拜登黑材料反遭彈劾　2020美國選戰提早開鑼

幾年前一套講述華盛頓政客爾虞我詐、明爭暗鬥的「神劇」《紙牌屋》（House of Cards），在電視明星主持特朗普入主白宮後，漸漸從屏幕中搬到現實。美國政壇最近爆出一連串新聞。特朗普被指與烏克蘭總統澤連斯基（Voldymyr Zelenskiy）通電話時，曾要求對方調查前副總統及現時總統初選參選人拜登（Joe Biden）的次子，曾任烏克蘭天然氣公司董事的亨特（Hunter Biden）黑材料，又被指上月底曾一度暫緩向烏國發放2.5億美元軍事援助以此施壓。事件爆出後眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣佈對特朗普展開彈劾調查，正式刮起一場政治風暴。

此已非特朗普第一次捲入調查。其在上屆總統大選中撃敗希拉里（Hilary Clinton）而當選後，已爆出競選團隊成員、長子唐納德（Donald Trump Jr）等曾與俄方人員過從甚密。特別檢察官米勒（Robert Mueller）歷時近兩年的通俄調查，本年中完成並發表報告，因證據不足為由而告一段落，特朗普得以避過一劫。縱使民主黨內進步派當時已要求國會啟動彈劾機制，佩洛西認為時機未到暫且按兵不動。然而一波未平，一波又起，此次「通烏門」一事，特朗普明顯針對其大選潛在對手拜登，身為同黨的佩洛西為保住拜登以及確保明年大選的勝算，決定先發制人可以理解。

特朗普烏克蘭通話：眾議院議長佩洛西宣布，就特朗普向烏克蘭總統施壓調查政敵一事，展開彈劾調查。（Reuters）

要是特朗普真的尋求烏克蘭總統調查拜登次子，甚至以暫緩發放軍援作威脅，將是嚴重瀆職行為，一旦有足夠證據即可彈劾下台。不過現時僅有一名揭密者可到國會作證，未知其證供是否足以證明特朗普曾瀆職。特朗普也聲稱可公開跟澤連斯基的通話紀錄以示清白，似乎佩洛西要「釘死」特朗普，並非想像中簡單。上次的米勒通俄調查花近兩年時間，得出來也只是證據不足的結論，此次國會彈劾會否曠日持久，甚至到了他卸任仍未完成，未可知也。就算是要拖累特朗普選情，令之連任失敗，亦非如此簡單。要知當年克林頓因跟萊溫斯基（Monica Lewinsky）的性醜聞而面對彈劾，卻令其民望不跌反升，令共和黨更於1998年中期選舉中失利，打不響其如意算盤。

相反，拜登父子涉嫌利益衝突的指控，也並非空穴來風。本來亨特跟隨父親從政，加入遊說團遊走於華盛頓。及後拜登當選副總統，亨特棄政從商，曾經與中國商人合辦投資公司，注資一間製造監控維吾爾人的科技公司。及後烏克蘭爆發親歐革命，拜登支持烏克蘭親歐派，而沒有能源業經驗的亨特則於事後獲委任為烏國最大天然氣公司Burisma的董事，被批評涉嫌利益衝突。恰巧Burisma老闆茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）涉嫌洗黑錢而正被烏克蘭調查。2015年底拜登出訪烏克蘭曾威脅時任總統波羅申科（Petro Poroshenko）撤回貸款，以迫使其辭退被被指貪污的檢察總長索金（Viktor Shokin）。最終索金被革職，Burisma一案亦自此不了了之。

路透社9月24日民調顯示，民主黨候選人拜登、沃倫以及桑德斯的支持率均略高於特朗普。（Reuters）

儘管拜登陣營澄清，拜登從未過問兒子職業，起初也對亨特於烏克蘭工作一事毫不知情，至於辭退索金一事只因其為公認的腐敗份子，而Burisma調查早已膠着，並不因索金被革職而終止，但凡此種種對拜登的形象來說並非好事。拜登身為當權的建制既得利益階層早已揮之不去。其競選開首也早已定位自己位維護既有體制的溫和派，以跟桑德斯（Bernie Sanders）及沃倫（Elizabeth Warren）的左翼進步派區分，其也曾向金主表明，在其管治下將不會有任何改變。此次有關亨特之爭議，令其金權裙帶關係匪淺的形象加深，於現今民粹高漲的年頭，面對以反建制民粹主義作旗號的特朗普此類對手，只會更為吃虧，更可能重演上屆希拉里因電郵門纏身而最終慘敗。

雪上加霜的是，本來在民調中一支獨秀的拜登優勢已漸漸收窄。在明年二月初選首戰的艾奧瓦州，拜登已連續兩周落後沃倫，而在緊隨其後的新罕布什爾州，拜登亦被桑德斯及沃倫咬得非常緊。自1972年以來但凡兩黨初選候選人奪下艾奧瓦及新罕布什爾州，最後都能順利獲得提名，此民意轉向對拜登來說無疑是個警號。無論是調查拜登還是彈劾特朗普，都只會為兩邊的醜聞愈揭愈多，到時漁人得利的究竟會否是桑德斯及沃倫取拜登而代之，變成進步派兩人對撼？這套真人版《紙牌屋》，才剛剛開始。