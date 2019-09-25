藍絲「移民」微博　我們的社交媒體在圍爐取暖嗎？

近日，不少警員和「藍絲」開通微博，被指走進與支持他們的內地人的同溫層之中。無疑，在網絡世界，立場認同和價值觀取向等精神層面的差異，形成了一道道更難跨越的海峽。但這亦叫人反思，我們平常慣常使用的Facebook等社交平台，難道便沒有被不同意識形態區分、各自圍爐取暖嗎？

微博上的「新移民」

最近，內地社交平台出現了受人注意的「新移民」。8月25日，用戶「katypang1011」發表了第一篇微博貼文，隨後迅速吸引逾萬粉絲，大受追捧：「女神啊」、「巾幗英雄」。她便是反修例事件中，曾經引人關注的女警。7月在葵涌警署衝突中舉槍警長劉澤基的太太亦成為了微博新用戶「我的型爆老公」，與網友就內地生活的經驗、手機支付等話題聊得不亦樂乎。其「9月8日，我們為回歸祖國終於展開了預備工作！」的微博更被微信文章等內地社交網絡平台廣泛轉載和引用，內地網民紛紛表示歡迎。

事情引起關注，正是因為許多香港網民很少上內地網絡平台。香港和內地在虛擬世界裏的區隔，比在現實中更遙遠。現實世界裏，搭高鐵由香港到深圳過短短十幾分鐘，每到周末，來香港購物的內地人和去深圳消費的香港人，比比皆是。而不同的網絡平台卻比深圳河更效地的將香港和內地社群區隔開，香港人多用Facebook、Instagram、WhatsApp，內地人則多依賴微信、微博、QQ等，就連內地影片app抖音也分為內地版和港台海外版（TikTok），各自在不同網絡國度裏所關注的事件、談論的話題、慣常用語等都相去甚遠，近無交集。

網絡「移民」背後映射的是立場、價值觀傾向等精神層面的社群重組。反修例風波爆發以來，親政府、建制的群體（泛稱「藍絲」）愈來愈多接觸內地的網絡世界。相反，支持示威的網民多聚集在Facebook、Instagram等，甚至在Twitter上向外國發聲。大家都在尋找與自己精神價值更為契合的網絡社群。

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沉默的螺旋

7月，立法會議員何君堯開通微博，不同於「katypang1011」、「我的型爆老公」主要分享生活瑣事，何君堯的微博更多政治話題，比如呼籲施行《緊急法》、十八區清潔活動匯報、分享屈穎妍、伍淑清等立場相近人士的政治觀點與訪談等。作為在內地被封為「建制戰狼」的香港親中派，何君堯的微博很快吸引了70萬粉絲。相比於其開通已久、卻仍只有13萬關注者的Facebook專頁，微博的反響顯然鼓舞人心得多。大概也因此，何君堯似乎更傾向於經營他的微博帳戶：從7月下旬至今的短短兩個月內，他共發布了逾400條微博。以9月14日為例，他在一天內於微博發布了15條貼文，而同一日在Facebook專頁上，他只發布了三條貼文。

這種現象並不難解釋。根據傳播學的「沉默的螺旋」（spiral of silence）理論，當人覺得自己的觀點是少數派，便不願意表達自己的看法；如果他們自覺看法與多數人一致，便會敢於說出來。隨着多數人的觀點得到更多媒體關注，其主流地位更強，弱勢意見更弱。這或許解釋了，為何香港的建制派、「藍絲」紛紛「移民」微博，不管是交流生活瑣事，還是表達觀點，他們都更能在內地社交網絡平台上獲得認同。相反，「黃絲」、反政府的市民，則愛留在Instagram等香港年輕人慣用的社交平台。

意識形態的圍牆

各自選取合適的群體，固然能讓人較能排解苦悶、暢所欲言，然而我們也須警惕它所帶來的負面影響。不少學者指出，觀點相近的網民一開始就有某種偏向，通過網絡上的相互影響，更容易產生從眾心理，愈來愈緊貼主流觀點，失去了獨立的分析和判斷，群體內的看法亦容易走向極端，即群體極化效應。如今，微博上逢示威便有人說是港獨，和Facebook一些反修例KOL合理化所有示威行為，都反映出這種趨勢。

曾經有人在網上調侃：將台灣親中派與香港的反修例群體互換，親中的都在香港，不願親中的都在台灣，便可以各自愜意地生活。誰曾想到，這正在網絡世界逐步實現。「藍絲」逐漸「移民」內地社交平台，「黃絲」以Facebook、Instagram和Twitter為文宣基地。兩地之間淺淺的深圳河難以阻隔人交流的障礙，意識形態的差異卻是難以跨越，成為余光中語境中的新「鄉愁」。當人在網絡上尋求到足夠認同感後，反而容易加劇現實社會中的矛盾。唯有勇於拆除網絡社群的柏林城牆，社會才有可能在現實中找到共識的出路。