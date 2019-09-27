政壇變色龍希拉克逝世　戰後法國時代精神的圖騰

想起當代最著名的法國人，香港人會想起誰？球王施丹？總統馬克龍？國際貨幣基金組織前總裁拉加德（Christine Lagarde）？曾經何時，世界上都家傳戶曉的法國人，為周四（26日）逝世的前總統希拉克（Jacques Chirac）。此縱橫法國政壇四十年，昂藏六尺的巨大身影，先後出任巴黎市長、總理、總統多項公職。其一生的成敗，恰好反映了戰後法國的歷程及時代精神。

希拉克出身於1932年的法國首都巴黎，正處於經濟大蕭條與二次大戰之交。1940年納粹德國進軍巴黎，此後巴黎由維希傀儡政府統治四年。1944年盟軍解放巴黎，希拉克時年僅八歲。戰後法國由戰爭英雄戴高樂（Charles de Gaulle）的家長式統治以及新時代的左翼風潮中互相鬥爭，希拉克亦是其中之一。其受中產的左翼家庭薰陶，曾一度與左翼思潮交集，甚至曾加入法國共產黨，卻同時間深受戴高樂愛國主義影響，投身公務員隊伍，並畢業於法國政經人才搖籃之稱的國家行政學院。不過千里馬也得需遇伯樂，至1962年其被戴高樂麾下的總理龐比度（Georges Pompidou）賞識，正式走上四十年的仕途生涯。

也因其成長於戰後風雲色變之大環境，其政治立場也幾度出現天翻地覆之轉變。他曾於七十年代大力支持政府干預市場，然而在八十年代卻成為一個跟列根及戴卓爾夫人無疑的新自由主義者。其於學生年代也曾簽署一份甚有共產主義色彩的全面廢除核武聲明，但1995年當選總統，甫上任便於南太平洋試爆彈而震驚全球。其也曾於七十年代大力反對歐洲一體化，不過隨其擔任總理及總統後，也漸成為歐盟的最有力倡導者。其多變甚至自相矛盾之反覆立場，令之有「風向標」、「變色龍」之稱號。不過其對德同盟，在美蘇兩大霸權之間力爭一席之地，則深得戴高樂之道，也令之長期為法國戴高樂主義保守派的領袖。2003年美英聯軍入侵伊拉克，希拉克便大唱反調，在國際間吹起反戰號角，令其國內民望一度飆升至90%之高位。

希拉克逝世：圖為1995年5月，希拉克當選法國總統，攜妻子向民眾揮手致意。（VCG）

當年危機堪比黃背心

不過希拉克從政四十年間的缺失，亦為法國戰後政治的縮影。其2007年卸任後，隨即被控告其擔任巴黎市長時為政黨集資及個人開支有貪瀆行為，最終於2011年被判緩刑兩年，成為目前為止唯一一名被判有罪的前總統。然而法國政壇積累多年的貪腐問題，豈止於希拉克一人。其繼任總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy），亦因競選及政黨經費涉嫌出現舞弊行為而官司纏身。2017年總統大選中保守派候選人菲永（François Fillon）亦因疑以公費聘任妻子擔任要職之醜聞，而令保守派首次於首輪投票中被淘汰，讓極右國民陣線的瑪琳勒龐（Marine Le Pen）晉身次圈。情況一如2002年大選，政府接連爆出醜聞掀起反建制浪潮，意外令瑪琳勒龐之父老勒龐（Jean-Marie Le Pen）首度進入次圈。最終各國跨黨派集中票源，令希拉克以歷史性82%得票撃敗勒龐，卻也反映希拉克治下法國人民對政治狀況的不滿及憤怒。

事實上希拉克治下推行削減福利的新自由主義緊縮政策，亦激起民間的大力反對。1995年甫上任進行的退休金改革，令全國爆發大罷工，鐵路工人停駛，國家陷於癱瘓。最終政府撤回退休金方案，主事的總理朱佩（Alain Juppé）亦要問責下台。當年希拉克面對的政治危機，不比馬克龍今天面對的黃背心運動簡單。然而在希拉克長達十四年總統任期下，社會不平等問題懸而未決反而日益加劇，也導致民粹運動重燃，極右勢力再度窺伺政權，民間暴力抗爭不絕。2005年希拉克在任末期巴黎市郊發生大型騷亂，正正反映沉積多年的種族不平等、社會不公等問題，直至希拉克卸任後甚至今天，仍是肆虐法國的老大難。

希拉克逝世：圖為2004年6月，法國前總統希拉克與美國前總統喬治布殊（George W. Bush）在白宮交談。（VCG）

喜跟平民打交道

希拉克時代下，法國就如我們記憶中的，在1998年一片歡騰下舉辦畢生難忘的世界盃。雄雞隊在球王施丹協助下，在綠茵場上歷史性首度舉起大力神盃的盛況，幾年後卻在電視機上看到同一個城市的街頭汽車在焚燒，社區成為警民衝突的戰場一樣，都是表面風光，內藏社會積怨的印象。不過當希拉克卸任後被判貪污罪成，仍無損其在法國人心目中的崇高地位。不錯，希拉克供職近半個世紀犯下不少錯失，其政績也毀譽參半，但其不礙於意識形態局限，靈活務實的政治手腕，不走精英路線反喜跟平民打交道，深得農民支持的形象，昂藏六尺的魁梧身材，以及憑着其雄壯有力的握手，的確俘虜了不少外國元首以及國內選民的心。其魅力、幹練以及權威，也是其繼任的薩爾科齊及奥朗德（François Hollande）所欠奉的。而馬克龍雖有當上法王的雄心，其要在此民粹浪潮中順利掌舵，能力仍尚待證明。

在此之前，回顧希拉克這成長於二戰淪陷歲月、走過冷戰戴高樂時代的最後一位總統，代表了戰後七十年的法國——雖有讓之尷尬的缺失及瑕疵，卻不失其令人由衷稱許的魅力及優美。