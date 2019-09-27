區議會一日兩流會　民建聯牽頭逃避民意？

建制派議員周四（26日）接連「出招」，在區議會會議中途集體離席，導致沙田及觀塘區議會會議因法定人數不足流會，無疑令市民失望。縱然目前社會氣氛緊張，部分政治議題敏感，但區議員亦應盡忠履行職責，反思其角色何在。

陳國華議員在討論擱置觀塘海濱音樂噴泉項目時突然離席。（黃桂桂攝）

建制派「說散就散」

周四的觀塘區議會上，原訂在討論觀塘海濱音樂噴泉事宜之後，將會討論要求成立獨立調查委員會的動議。但民建聯區議員陳國華在討論噴泉項目時，突然大聲指罵：「坐在這裏與這些議員傾這樣的事情，簡直是浪費我的青春！」其後陳國華與其他建制派議員陸續離場。區議員竟然如此鄙視社區事務，不論原因為何，都有違選民期望。

同日沙田區議會討論「有關香港郵政服務事宜」接近尾聲時，原訂將要討論「有關警務人員進入雅景臺事宜」。但民建聯沙田區議會副主席彭長緯就「郵政服務」提出臨時動議，建制派議員卻陸續離席，後因會議有「臨時動議」需要20人以上才能繼續，會議最終流會。

會議至中途時，會議廳只剩下民主派議員。（鄧詠中攝）

民建聯甘作附庸？

或許是選舉近了，民建聯連投票都躡手躡腳，身為代議士遇事不議，面對爭議性議案既不支持也不反對，只知製造流會逃避問題。周四的兩次流會均由民建聯議員帶頭，建制派集體離場所致，行為強行中止會議，阻止其他議員討論、投票，影響區議會正常運作。

是否成立獨立調查委員會、警察能否進入私人屋苑，議員不論立場如何，也應該「是其是、非其非」，真誠表達他們的立場。建制派若反對動議，就應為其選民投下「反對」一票；若對動議有所意見，便應在會議討論，提出修訂。但建制派面對全港關注的議題態度曖曖昧昧，不支持不反對，難道修例風波發生至今三個多月，建制派仍無自主想法？社會難免猜想，建制派為了迎合政府，未敢支持獨立調查，但為保11月區選情勢，又不願表態得失選民。如此矛盾之下建制派應當反思，何解他們在風波之中一直處於被動，落得區議會的鼠竄下場。

▼過去出自區議會的「神奇大白象」▼

區議會不只蛇齋餅糭

事實上，建制派雖然主導各區區議會，18區區議會主席均由建制派出任，但他們以往的工作卻如「雞肋」。要麼是搞蛇齋餅糭、量血壓、幫手填表申請$4,000等，要麼便是浪費工程的「白象製造機」，小至西環3萬元「毒毒椅」、鰂魚涌價值30萬「不能避雨避雨亭」、葵涌85萬「藝術古墓」，大如屯門1億「天后橋」、元朗17億「540米天橋」，案例眾多。

再者，區議會即使權力有限，議員的視野亦不應被限制於社區撥款、管理公用設施，停留在「社區保姆」階段。許多地方的政府也向地方下放權力，例如倫敦市下的各個行政區市議會，已有管理當區教育、房屋、城規等功能，並享有財政自主權。相反，香港在《地方政府法案》首度舉行潔淨局選舉的130年後，市民的地區自治權竟逆時代潮流而行，不但在市政局殺局後地方權力愈加萎縮，連區議員也甘作附庸，只知蛇齋餅糭而不敢觸碰市民真正關心的議題。兩個月後區議會將舉行選區，市民實有期望看見在真正的改變，為社區治理帶來希望。