「勇武救港」有如空中樓閣

反修例示威周二（10月1日）徹底失控，對於暴力示威者種種目無法紀的極端破壞行徑，社會必須嚴厲譴責，而不是不理性地想盡各種藉口為暴力辯護。「勇武有用論」建基於「攬炒」的威脅上，然而我們不妨冷靜一想，所謂的「攬炒」其實只是建於空中的巴比倫庭園，不少論述只反映出提倡者對國際局勢、經濟概念的一知半解，缺乏嚴謹的事實根據。我們經常指斥香港政府「離地」，但「勇武救港」何嘗又不是離地萬丈？

梁卓偉指，在衝突之間，各方不但沒有嘗試煞停，反之任由暴力升級和鬥爭加劇，讓他懷疑大家是否真心想收拾眼前的「亂局」，還是想出現所謂「粉身碎骨」或「攬炒」的結局。（鄭子峰攝）

認為暴力示威能解決問題的人，最根本「信仰」是以為只要用暴力破壞香港，以香港的經濟價值作要脅，香港政府或是中央政府便會回應他們的訴求。他們相信，香港是內地向國際社會開放的最大窗口，香港對內地無可取代的經濟價值，一旦香港「亂起來」，中央政府不堪重壓，最終只能答應示威者的訴求。這又衍生了所謂「攬炒論」，即便他們的訴求得不到回應，他們自信可以拖累中國，不少勇武派支持者認為「這也未嘗不可」。

「攬炒」強行將所有香港人的未來與自己的訴求綁定，逼迫不認同他們的人任由他們破壞香港經濟，任由他們消費自己利益。鼓吹「攬炒」無異於精神綁架，而以暴力將攬炒論付諸實行，又以暴力對待與自己立場不同的人，就不只是精神層面的問題。

即便我們放下「攬炒論」的道德問題，它的前設也是不盡不實的。先不論香港政府否無條件答應所有要求，但「攬炒」破壞香港經濟與安穩，對港府會造成壓力。不過，如果認為這招對中央政府一樣有效，那便難免令人覺得太天真。

用最簡單的量化數字來比擬，2018年中國內地的GDP總值為90萬億人民幣，而同期的香港GDP為約2.8億港元，換言之以經濟總量而言，香港只有內地的2.9%不到。香港的GDP在世界中，與新加坡、菲律賓相近，香港以此實力便欲與中國「攬炒」，實在難有說服力。而且，試問中國面對美國如此大國挑起的貿易戰尚且不願屈服，勇武派尚心存僥倖，難道真的不自覺「為天下笑」嗎？

再說，有一些「攬炒論」又指出，即使香港經濟總量不大，但卻是內地對外開放的重要窗戶，一旦香港無法發揮金融中心的功能，內地便會失去外資投資、甚至嚴重得連外匯也得不到。

無疑，香港的自由港地位很重要，完善的制度和法律過去一直令外資相信香港，而借香港為進入內地的橋頭堡。香港統計處公布最新的香港外資直接投資（FDI）數據中，2017年香港流出至中國內地FDI共2,433億港元，而同年的中國FDI流入為1,440億美元，香港的比重約為21.6%，佔相當大的比重。

有中學生跪在罷課集會現場，學生形容自己是勇武派，希望打動和理非，明天（10月1日）亦會站出來。(盧翊銘攝)

不過，投資比例雖然大，但香港投資內地的資金當中，有不少是內地資金為了獲得外資投資的稅務優惠，而先將資金轉到香港再投資內地的「假外資」。到底這21.6%當中，有多少是水份我們實在難以考究。其實，香港會投資內地，內地亦在投資香港，2015年至2017年之間，香港與內地的FDI淨流出分別為1058億、-219億、641億港元（正數為香港流進內地的FDI比內地多，負數反之），可見兩地經濟投資互動而非香港單方面投資內地佔多。就此而言，香港對內地固然有其價值，但要說成是「無可取代」則有點言過其實。

勇武派對經濟未作足夠理解，就利用一些簡單化的「懶人」論述，把香港包裝成「無可取代」，鼓吹「攬炒」，我們能不指斥其輕率嗎？令人啼笑皆非的是，「攬炒」的結果很可能只是香港人自己團抱一起「攬炒」。要知道，香港是所有港人的家，就只憑幾個輕率見解，就決定無可挽回的「攬炒」，我們又傷得起嗎？

一些意見領袖經常指內地發展上海、深圳多年，但仍不能追上香港，其實是在自欺欺人。在這個「你不行了，別人就上」的國際化競爭年代，當暴力示威在不斷破壞維繫香港優勢的法與社會安全，我們還堅信不會有地方能取代香港嗎？