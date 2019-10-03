拋新方案遭群起反對　約翰遜志已不再如期脫歐？

英國首相約翰遜繼無協議脫歐大計折戟沉沙後，其近日再度出招，拋出最新的脫歐方案，取代文翠珊於北愛爾蘭不設邊界的「補底方案」（backstop），將於北愛設立硬邊界，將與英國一同退出歐盟關稅區，但留北愛於歐洲單一市場至2025年。此「雙邊界方案」已遭布魯塞爾大潑冷水，指方案不符合歐盟北愛不設邊界的談判條件。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）亦反對方案，指南北愛爾蘭人均不希望出現關卡。反對派領袖工黨黨魁郝爾彬亦炮轟此方案勢將威脅《貝爾法斯特協議》中島上不設硬邊界之協定，比文翠珊方案還要糟。究竟約翰遜葫蘆裏賣甚麼藥，明知不可為而為之，硬要拋出這個劣評如潮的方案？

此前硬脫歐派約翰遜與留歐派主導之國會的鬥爭，由最高法院的裁決終結。上月底11名法官全票一致裁定，約翰遜暫停議會五周之決定不合法。約翰遜這次擺英女王上台的越權之舉，最終以約翰遜慘敗，英女王也因而面上無光而告終。國會復會後，反對派通過《防止無協議脫歐法案》，正式向約翰遜鎖上手鐐，約翰遜無法再以「斷崖式」無協議脫歐，也迫使其為順利跟布魯塞爾達成共識作最後努力，拋出此方案之目的便是要迫使歐方否決，再盼可以被動地以10月31日脫歐限期，沒有協議亦沒有合理解釋為由無協議脫歐。不過在國會守門之下，約翰遜一旦拒絕就範，也有負上刑責之虞。

因此約翰遜志不在此，相反其不斷高喊要求反對派對其發動不信任動議將其罷免，然後另行大選，矢志要重奪國會多數，把國會為之套上的手鐐解除。而民意亦似乎甚為支持，約翰遜之執政保守黨現時民調中高踞34%，力主反脫歐的自民黨僅得23%，在脫歐立場上模稜兩可的最大反對黨工黨更只得21%。約翰遜似乎未有受非法停擺國會，以及其涉嫌向關係親暱的美國女商人利益輸送、性騷擾前下屬等接連醜聞影響。約翰遜一直以煽動式言論鼓動民粹，不斷炮轟留歐派千方百計阻撓脫歐，把國家深陷泥沼之中，製造脫歐公投的民意被國會所迫壓的鬥爭，把對手扣上「人民公敵」之帽子，相反自己才真正代表人民，更有勢要與歐盟鬥到底的「引刀成一快」壯志，其似是競選多於執政的模式，正是衝着月底脫歐限期延長後的一場大選而來。

英國首相約翰遜一直爭取國家如期在10月31日離開歐盟，但雙方在北愛爾蘭邊界問題上仍待解決。（路透社）

反對黨領袖郝爾彬雖一直伺機要推倒保守黨執政取而代之，但在約翰遜要求被罷免另行大選後卻反而有所退縮，不希望議程盡由約翰遜掌握，反指要保證月底無協議脫歐不會出現時，方同意另行大選。但當脫歐果真得而延期，10月31日後若英國仍然留在歐盟內，郝爾彬便不得不兌現承諾。雖說郝爾彬競選能力出色，2017年大選以落後近20個百分點之下一口氣追上文翠珊，令之失落國會多數慘成跛腳鴨，脫歐困局僵上加僵。不過郝爾彬在脫歐立場上進退失據而令人大失所望，民望每況愈下，比其初上任之熱情也大為減退。而且約翰遜也遠比文翠珊有政治手腕及魅力。郝爾彬要重演兩年前的一役大翻盤，似乎不令人看好。約翰遜於國會以及法院夾撃，似像四面楚歌、走投無路之際，竟也有可突圍而出的時機及空間，此也是始料不及。

在此總總推演之前，是本月17日之歐盟峰會以及31日的脫歐限期死線，英國國內勢必再有連番的唇槍舌劍，紛紛擾擾，社會撕裂。約翰遜的如意算盤會否偏離計劃，又或者出現戲劇性變化，仍是未可知也。而一旦約翰遜重奪國會，突破處處受制的困局，其又是否能帶領英國，抽身離開此泥足深陷的脫歐亂局，一切仍言之尚早。