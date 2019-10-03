理性看待禁蒙面法　務實疏導社會民怨

政府消息人士向《香港01》透露，特區政府正就準備引用《緊急法》，並按此法賦予之權力頒布《禁蒙面法》，行政會議最快會在周五（10月4日）通過及公布。政府無疑有切實需要，藉此打擊違法的暴力示威者，協助警方更有效執法，但它亦須明白《禁蒙面法》不能消弭民怨，始終需要回應社會訴求及從根本改革。

過去幾個月，許多示威者由起初只戴口罩，到後來全然蒙面，只剩雙眼外露，以避免在違法示威時遭認出，甚至在被捕後，亦可能有助他們「打甩」控罪。這種做法無疑間接助長了示威者違法之心態，令他們在街頭上更敢於暴力衝擊，擾亂社會治安。

更重要的是，在這段日子以來，社會也看見即使警方武力升級，亦無法有效「止暴制亂」，反而暴力示威愈趨常見。考慮到實際需要，政府研究《禁蒙面法》，完全可以理解。而根據《緊急情況規例條例》（《緊急法》），「在行政長官會同行政會議認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例」。換言之，按社會治安情況而透過《緊急法》頒布《禁蒙面法》，乃政府法定權力之內。

香港社會向來崇尚自由，當然不無憂慮聲音，認為此舉箝制表達自由。毋庸置疑，《禁蒙面法》會損害人身自由，但這個損害卻是有限度的，而且有其合理合法之目的，即維持社會治安，從法理角度而言，加上今天香港社會的情況，這種限制是合理的。而且香港社會受《人權法案》保障，若然法例不合理地侵犯人身自由，自有法庭審視。再者，不少信奉民主和自由的歐美國家，亦按其需要而設立禁蒙面法，包括美國、英國、澳洲、加拿大等。

另有意見擔心，如有宗教原因的伊斯蘭教徒，或身體不適要戴口罩的市民，會因《禁蒙面法》無辜遭殃，但事實上，這種法例並非一刀切禁止所有人在所有情況下蒙面，而是針對特定情況。正如行會成員湯家驊指出，《禁蒙面法》可只適用於公開集會、意圖犯罪及嚴重暴行，甚至較寬鬆的做法是，警員可要求市民除下蒙面裝備，而不一定要直接逮捕。

（洪嘉徽攝）

故此，政府若要頒布《禁蒙面法》，更重要的問題乃具體安排。

這條法例的目的是要增加暴力示威者的違法風險。事實上，由於暴力示威者完全是蒙面的，所以針對性非常強，亦是解決目前暴力示威困局的有效方法。多項社會學和心理學研究都明確指出，蒙面人會更容易從事違法或不符道德事件，一個普通人蒙面之後，其犯罪的邊界會大幅擴展。亦有人認為這條法例會促使暴力示威者加大暴力程度。事實上，各種想像已經超越大家的傳統認知，繼續積極尋找停止暴力的方法是社會當下必須堅持的共識，如果暴力依然不停止，只能夠繼續擴大尋找方法的範圍。對於政府，它必須以更快的速度穩定局面，而且在過程中一定要謹慎，盡量做到不要擴大對一般市民生活的影響。對於實際操作上可能還會遇到的問題，政府必須仔細及快速考慮，以免在此緊張之局勢弄巧成拙。

相信所有人都會認同，《禁蒙面法》乃治標之舉，只能增加示威者違法暴力之成本，無法真正治本，消弭當前極大的民怨。正如湯家驊亦指出，政府須考慮《緊急法》、《禁蒙面法》等措施會否適得其反，令示威者採取更強烈的反應。故此，特首林鄭月娥在考慮頒布《禁蒙面法》的同時，必須多管齊下，包括承諾成立獨立調查委員會，回應訴求並展示誠意，亦須盡早展開深層次社會改革，讓社會看見其改革管治之決心。

《香港01》早已倡議，透過獨立調查委員會、深層次改革委員會及特赦與和解委員會，平息民怨，讓社會聚焦於改革。香港內耗已近四個月，必須重回正軌。