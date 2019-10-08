伊拉克爆示威逾百人死　衝突背後存結構問題

伊拉克經歷了近一周的全國大型示威，至今已造成過百人死，逾六千人傷。示威者從抗議貪污、公共服務、失業問題，上升至對整個體制之不信任，否定自2003年伊拉克戰爭以降的政治制度，要求政府全面改組。事情何以至此？

伊拉克爆發示威，有其經濟社會之遠因。自美國於2003年揮軍，伊拉克經歷被佔領、什葉及遜尼之宗派衝突、ISIS恐怖組織之興起、北部庫爾德族人之分離主義運動。16年戰亂後雖逐漸穩定，但薩爾姆被推翻以後的政權，仍然以挪用公款以自肥之貪腐情況惡名昭著。身為世界第三大產油國之伊拉克，石油產量雖逐年回升，普通民眾卻毫無得益，在體制內沒有持份，貧富懸殊也極其嚴重，當中便以青年失業最為突出，官方數字達25%，國際貨幣基金（IMF）估計真實數字更高。繼去年政府在炎夏無法提供電力和食水，觸發民眾走上街頭後，最近民怨再度爆發。

伊拉克連日發生反政府示威，已造成逾100人死亡。（Reuters）

長年腐敗 矛盾直指制度結構

統領反恐部隊的中將阿沙迪（Abdul-Wahab al-Saadi）近日被裁撤，成為示威觸發點。阿沙迪因指揮有「黃金軍團」美譽的反恐部隊剿滅IS，多場戰事中立下大功而成為國家英雄。由於其部隊一直受美軍支援，又曾與美方人員會面，當其被裁撤時，其支持者便指其因受到由伊朗支持之伊拉克政府猜忌而遭「DQ」。全國最有名望、被視為能夠挑戰現有腐敗精英階層的惟一希望遭打壓，自然惹來其支持者強烈反彈。示威者亦不滿伊朗長年介入伊拉克內政，為政府撐腰，包括去年武力鎮壓示威。

自薩達姆年代及伊拉克戰爭以降，伊拉克亂局多少與宗派矛盾及外國勢力有關，但今次國內不論什葉或遜尼派，都聲援示威活動，反對已盡失民心的邁赫迪政府。

伊拉克局勢持續惡化，雖有美國入侵之遠因，然而經歷16年的重建，伊拉克政府依然無法解決人民電力、食水等基本設施，其貪腐形象深入民心，經濟不平等亦成為社會不穩之助燃劑。不少民眾對政治制度徹底失望，認為原本平衡各派利益的政治配額制淪為政治分贓，示威者視國會等政府機構所在的「綠區」為抗議目標。改革的最後希望阿沙迪遭「DQ」，令對政權徹底失望的群眾來一個絕望大爆發，而政府的強硬手段亦帶來反效果，令局勢持續惡化。

伊拉克示威：即使在宵禁期間，巴格達仍有大批民眾上街（路透社）

邁赫迪政府採取強硬手段，短短一周已導致過百人喪生。其標籤示威者為「暴徒」，頒佈宵禁令及斷網，但都被示威者所無視，繼續上街。統治精英亦僱用狙撃手及買兇殺死示威者，也令示威愈趨暴力。縱使邁赫迪於周六（5日）宣佈17項民生措施，包括津貼房屋及失業救濟等，卻因斷網造成的資訊封鎖而無法得到回應。不少伊拉克人民亦認為多年以來一直承諾改革，既得利益卻仍然穩如泰山，現今的小修小補已經是太遲太少，直言要推翻整套制度，反映其對後佔領時代的伊拉克政府徹底不信任。加上示威者沒有領袖、沒有大台，也令此場運動易發難收。

伊拉克長年戰亂，人命被視之草芥，示威僅一周死傷數字已以幾何級數上升。美國《華盛頓郵報》周一（7日）刊登一篇評論文章，題為〈在伊拉克和香港，抗命的示威者挑戰制度〉，將以繁華安全聞名的國際金融都市香港，與戰亂頻繁的中東失敗國家相提並論。伊拉克與香港面對的問題固然完全不同，香港局勢雖然不斷惡化，數人中彈中槍，卻未有人因此喪生，可謂不幸中之大幸。不過兩地示威背後都有其複雜的結構問題，並非任何一方的強硬路線足可解決。香港表面繁榮昌盛，貧富懸殊卻極為嚴峻，甚至在今夏多人不惜擁抱「攬炒」思想。香港要走上伊拉克的道路嗎？示威者、沉默大多數以及從政者均須深思。