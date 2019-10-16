破天荒錄影發表《施政報告》　行政立法關係亟待重建

特首林鄭月娥周三（10月16日）以錄影方式發表《施政報告》，不但是歷來首次，更象徵行政及立法關係破裂，對香港管治百害無利。隨立法會展開新一年會期，特首及泛民議員必須務實尋找出路，不能賠上香港未來一年之光陰。

這次《施政報告》在社會大動蕩之際發表，特首林鄭月娥及社會上下早已預料，過程不可能順利。結果亦一如所料，多名泛民主派議員在立法會會議廳中高呼口號「五大訴求、缺一不可」，並將訴求投影到林鄭背後之牆身。主席梁君彥在中午前宣布休會，林鄭改為透過錄影發表《施政報告》。

《施政報告》本在立法會議事廳發表，寓意行政向立法機關交代施政，如今地點改在禮賓府，特首由面對議員改為面對攝錄機，象徵意義溢於言表。「一隻手掌拍不響」，泛民議員周三以各種方法在議事廳阻撓林鄭，當然要為此結果負上部分責任。但林鄭月娥在過去四個月處理社會衝突的手法惹爭議，民望屢創新跌，泛民議員在這種社會氣氛下自然不可能善待她。甚至在未來一年，行政與立法關係只怕沒有最差，只有更差。

六七暴動後的麥理浩

雖然此際各界仍在爭議及衝突之中，不易聚焦施政，但諷刺的是《施政報告》之誕生，本來便與社會大動蕩非常相關。1967年六七暴動後，港督麥理浩推動全面社會改革，並於1972年10月18日首次在立法局發表施政演說，闡釋新政。由此可見，在社會民怨大爆發之後，包括行政及立法在內的廣義政府本來就應該更直視社會問題，不能迴避爭議。在半個世紀後，香港經歷了另一場深刻的大動蕩，我們的從政者又有否這份遠見及魄力，懂得以政策來回應社會需求？

林鄭在《施政報告》提及行政與立法關係時，僅指出政府施政需要更開放及包容，耐心聆聽民意，準確掌握民情及積極回應市民及立法會的訴求，但實際做法可謂付之闕如。不論是特首抑或議員，其實都必須明白他們既在此位，職責是帶領社會改革，走出當前困局。就此，特首不能不重新認識香港的結構及制度問題，包括政制、經濟結構、民生等多方面，並為社會提出改革之道；另一方面，泛民議員不能流於政治口號，建制政黨也不能再甘作附庸，而必須扮演好代議政制中的政黨角色，建立務實而完整的政綱。

在社會動蕩之際，許多人都會對政治制度失望，甚至對民主協商不信任，寧願透過街頭抗爭以挑戰既得利益。然而，即使所有人都放棄政治及管治機制，特首及議員都沒有此「權利」。當社會愈躁動不安，他們愈要冷靜認清問題所在。香港若要重新出發，從政者必須學懂如何在對立中尋找合作空間，在瓦礫中重建社會秩序。