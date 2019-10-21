聶德權入市後樓價即升　偷步之過為何一再發生？

政府上周公布《施政報告》，放寬首次置業買樓按揭門檻，坊間普遍認為將刺激樓價。行政會議官守成員、政制及內地事務局長聶德權卻在報告公布前購買住宅樓花，被質疑「偷步買樓」，他事後解釋自己無份參與房屋政策的討論，故認為不構成利益衝突。是次施政報告以房屋政策為重中之重，行會成員竟稱未聽聞相關資訊，教人難以信服。

「偷步」買樓疑點重重

聶德權在《施政報告》公佈前兩周，知會行政會議秘書處更新利益申報紀錄，在物業資料中新加入兩個位於深水埗的住宅樓花，而《施政報告》涉及放寬樓按門檻的招數，料樓價將會有所刺激，故聶德權被質疑「偷步」入市，構成利益衝突。事後他強調其交易屬家人持有，自己無份參與，並已在得悉交易後按程序通報行會；另外，政府亦強調聶並無參與施政報告中房屋政策的討論及制定，特首林鄭月娥早前更回應，聶德權與一般市民無異，是在施政報告當日才得知相關政策，故不構成「偷步」問題。

聶德權指買樓花的交易屬家人的決定，他完全沒有參與。（資料圖片/高仲明攝）

聶德權身為行政會議官守成員，可謂身處施政權力核心，即使他沒有參與房屋政策的制定，始終難言他並對有關政策毫不知情。政府時常會就施政報告內容「漏口風」，一般市民在報告發布前已可略知一二，更何況是作為施政班子一部分的聶德權？而早在9月28日，財政司司長陳茂波已在電台訪問中透露，將研究放寬按揭保險，或調高按保承保樓價上限，可見政府有意出招幾乎人所共知，更有理由相信行會成員可在此前已知悉有關資訊，但偏偏惟獨聶德權「懵然不知」，更碰巧其家人在此期間購入住宅樓花，其說法可信性實在頗低。

行會秘書處要求官員須在利益變動日起14日作出申報，而聶德權在10月2日作出通知，可料其家人在9月19日或以後購買樓花，故在時間上他或許「錯過」上述資訊。但必須重申，聶德權作為行會成員，絕對有機會知道政策制訂之方向甚至具體措施，以「後知後覺」為由實難以說服公眾。更何況，政府連月來強調將集中解決社會的深層次矛盾，可料施政報告在房屋政策上必有「動作」，就算聶德權未知政府即將公布的房策為何，也理應謹慎行事，避免在敏感時間招致公眾懷疑，這已非個人的政治敏感度問題，已是官員應有的操守，但明顯聶德權未明為官之道。

聶德權若「偷步」買樓，更有機會構成利益衝突。聶德權強調其家人置業並無受惠於是次施政報告的房屋政策，林鄭早前亦強調放寬按保門檻並非托市。但事實為何？二手樓市場隨即變得熾熱，市場不乏反價放盤例子，中原地產十大屋苑周末更錄得20宗成交，較過去周末急增14宗，更為27周以來新高，市場人士普遍認為樓市將持續向好；至於一手樓市場方面，施政報告亦刺激一手樓花的出售，以近日推售的深水埗樓盤「愛海頌」為例，據悉在開初公布價單後，發展商每日收200票左右，惟在施政報告公布當日，項目在下午3時前已收逾300票，項目認購總共超額6.3倍，可見施政報告刺激樓花認購，有機會刺激一手樓花價格上升。綜觀上述因素，可料聶德權家人所購入的樓花升值潛力甚厚，所謂並無受惠只怕不符事實。

當然，政府新按保只適用於現樓住宅，理論上不適用於樓花。但市場均預計發展商會積極推出建期付款，即容許樓花買家可先付首期，在入伙後才找銀行進行按揭，故新按保實際上也適用於樓花。

歷史在前 港官重覆犯錯

歷史似是不斷重覆，港官「偷步」買賣亦不時重演。早於2003年，時任財政司司長梁錦松被揭在宣布財政預算案、宣布增加汽車首次登記稅前，偷步購入凌志汽車避稅；而在2012年，時任行政會議成員，有「行會樓王」之稱的林奮強同樣在政府推出辣招整頓樓市前，率先沽出兩個半山單位，偷步賣樓。兩者均屬以權謀私，疑利用其官職所能掌握的內部消息先發制人，盡享先機。而更有趣的是，林奮強同樣強調事前不知有關措施，當時行會亦證實他無參與有關會議。但無論如何，兩者同因偷步買賣黯然落台。

「往績」在前，作為持有物業數量僅次張建宗的行會成員，聶德權明顯未能借鑑前人、汲取教訓，即使他已作申報，但亦明顯無損其藉內部消息意謀圖利之嫌，實屬失職、甚至失德，政府絕應對此作出調查，甚至予以問責。始終，不能忘記官員本身亦為當前政經制度下的既得利益者，他們在擁有較一般人更多的權力、資訊的同時，更須面對更大的制約、限制，方能達致公眾期望。

范國威到廉政公署總部，舉報聶德權涉嫌違反《公職人員行為失當罪》。（余俊亮攝）

「偷步」案例一再發生，不只反映個別官員或行會成員之問題，更是政府領導層與政策關係千絲萬縷，甚至往往可被視為既得利益者。不論是汽車登記稅、印花稅、按揭政策等，均與這些政策制定者有直接的利益關係。一方面，他們須比「白紙更白」，不能讓社會有絲毫利益衝突之觀感；另一方面，他們亦要明白當從政者也熱衷於購買資產、放租等市場遊戲時，市民實難相信他們願意撼動已扭曲之經濟結構，推動經濟公平。