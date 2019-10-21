蔡英文拿陳同佳案作政治操作

若說特首林鄭月娥藉陳同佳案，欲促成香港回歸22年來與內地未竟之引渡安排，那麼台灣政府公開拒絕有意投案的陳同佳入境，也不無政治操作之成分，有如拿一宗殺人命案之公道作外交政治角力之籌碼。

聖公會牧師管浩鳴上周確認，已勸服即將出獄的台灣殺人案疑犯陳同佳到台灣投案。然而，蔡英文政府很快便否定了這個做法，不但不許管浩鳴及陳同佳入境台灣，亦形容林鄭月娥此舉乃政治操作，企圖將《逃犯條例》之修訂合理化。台灣政府強調，香港政府應配合台灣司法部提出的司法互助請求，在對等、尊嚴及互惠的基礎上處理案件。

首先須指出的是，自首或投案並非新想法。早在6月，死者家屬據報已致函特首林鄭月娥，提出四個方法解決陳同佳案，包括由特首勸說疑犯到台灣自首。民建聯7月時亦指出，勸疑兇自首乃可考慮的做法之一。目前香港及台灣礙於沒有逃犯移交的協議基礎，陳同佳自願投案，實為辦法。而且疑犯罪證確鑿，此舉能還死者及家屬公道，為甚麼蔡英文政府斷然拒絕疑犯投案？

從台灣角度看陳同佳案

要理解其盤算，必須從台灣政府的角度看事情。目前香港政府正處於水深火熱之中，當陳同佳獲釋，政府更會成為眾矢之的，被認為公義得不到彰顯，命案家屬討不回公道。換言之，相較於台灣政府，香港無疑是較焦急的一方。從博弈角度看，台灣因而大有空間提出更多符合其利益之要求。

第一，台灣政府拒絕陳同佳投案，反建議以司法互助例如證據移交等方式處理審訊問題，無疑可以藉此顯示出，台灣並非只能被動配合香港或中國政府，而是可以在對等之外交地位上有所要求。目前香港與台灣沒有司法互助協議，蔡英文政府一再重申，香港應予台灣適當之地位，與其透過司法互助解決跨境罪行。陸委會周一（21日）更直言，香港政府在矮化台灣之主權地位，將台灣納入所謂的「一個中國」政治框架下。

第二，修例風波早已被台灣社會解讀為「反送中」，綠營亦因而聲勢大振，1月台灣總統大選在即，蔡英文更須考慮每一個舉措之觀感。例如行政院長蘇貞昌便聲稱疑犯投案乃「非常詭異」，台灣不會陷入「中國的圈套」。民進黨團書記長李俊俋亦聲稱不會落入「北京的一中圈套」，並認為香港應與台灣簽訂司法互助。

從綠營之論述中可見，其已將此事塑造成「接受投案等如配合中國」。但為何兩者等如，如其說是基於嚴謹之論證，倒不如說只是因政治操作而成之社會觀感。同一件事，站在完全相反的角度看，國民黨便認為台灣政府接受陳同佳投案，方為捍衛「司法主權」；總統候選人韓國瑜、前總統馬英九等均認為，蔡英文政府乃自我閹割司法管轄權，棄公義於不顧。

溢於言表的政治意味

當初林鄭月娥為了移交陳同佳，堅持以其方案修例，而不肯接受其他意見，被視為以此案為手段來達到特定的修例目標。不論事情是否如此，但只要以同一標準來審視台灣政府，便可發現當蔡英文堅持只以司法互助處理陳同佳案，而不肯接受疑犯投案時，同樣也是以此案為手段來達到特定的目標。甚至連協助陳同佳的牧師管浩鳴也被拒入境，蔡英文政府政治操作之意味溢於言表。

站在現實角度，蔡英文政府有政治目的，與藍營各執一詞，在海峽對岸的香港人或許難以置喙。但最少我們不能昧於現實，甚至為其將外交利益置於命案公義的政治操作叫好。對於死者家屬，社會都必須要問，我們何時才能還他們一個公道，讓願意投案之疑犯面對公平的司法裁判決。