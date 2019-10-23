財爺藥石亂投　飲食零售業尚待支援

財政司司長陳茂波周二（22日）公布新一輪「撐企業，保就業」措施，涉及開支近20億元，主力補貼運輸業的基本開支。示威衝突曠日持久，對運輸業打擊甚深，政府出手打救絕對合理，但業界內所受的影響迴異，統一補貼顯然藥石亂投，而且受衝突嚴重影響的更有餐飲、零售業，政府援助卻明顯不足。

運輸業補貼藥石亂投

政府周二公布第三輪支援企業措施，包括為運輸業提供燃料補貼，資助的士、小巴及渡輪等行業其三分之一的實際燃料開支，為期半年；擴闊政府物業租金寬免，涵蓋地政總署、產業署、康文署轄下的公眾收費停車場、餐飲和零售場所等，為期半年；及向本地商用船提供一筆過檢驗費補貼。三項措施料涉約20億元支出，而單是燃料補貼已佔其中的13.65億元。

陳茂波公布新一輪紓困措施。(余俊亮攝)

政府新一輪措施明顯着重對運輸業提供支援。毋庸置疑，四個多月來示威連連，對本地交通造成不少干擾，對陸路交通的影響尤深，打擊交通服務營運商、司機及商用車主收入，加上社會衝突仍未有停息之勢，恐怕本地運輸業會繼續受之影響，政府實有出手相助的必要。而實際上，業界對政府措施亦有正面回響，例如不少的士、紅色小巴司機目前須自力承擔油費，業界估計政府補貼可為他們每月節省數千元的支出，可減低生意受阻、收入減少的影響，實解其燃眉之急。

修例風波固然影響運輸交通，但並非所有交通營運商均需政府津貼。諸如巴士公司，不得忽略連月來港鐵多次停駛，巴士服務作為替代品明顯有所受惠，更不用說有市民發起罷坐港鐵的行動，即使在港鐵如常運作時，巴士一樣接收其部分乘客，故巴士公司生意難言受到太大影響。加上巴士公司若已享有盈利，亦不會因政府補貼而降低車資，故市民不會因而受惠。然而，五間專營巴士公司將可獲發還三分之一的燃料支出，九巴更估計可獲近1.6億元補貼，幾乎佔其稅後盈利的四成，明顯政府未能善用公帑，浪費財政資源補貼未見急切需要的行業。

餐飲、零售業損失 政府不能推卸責任

浪費公帑尚且事小，其反映出更大之問題乃財爺不諳民間之苦，未能為目前經濟情況準確斷症。例如深受社會動盪影響生計的，還有餐飲、零售業，但政府卻關注不足。社會氣氛打擊市民外出消費意慾，以上行業自然成為重災區。而且示威衝突除了打擊商店的生意，有時更會中斷商店營運；即使個別商戶願意在示威活動進行中維持營業，亦有機會因所在商場的業主決定要被迫關門，惟不少商戶反映商場業主一般不會承擔其生意損失，甚少為示威活動提供租務寬免。此外，最近港鐵晚上10時停駛亦打擊市民消費，依靠晚市生意的飲食業營運更是大受打擊。

香港餐務管理協會會長楊位醒則指現時情況較2003年沙士時更差，有不少餐廳廚房長工現已放無薪假，擔心飲食業未來將難以支付租金。（資料圖片）

歸根究柢，零售、飲食業生意受阻，「燈油火蠟」的支出或許未致滅頂，更嚴峻的問題是本港租金騰貴，商戶收入的一定部分須用作交租，故當收入大減而業主卻不願減租，經營壓力自然難以估計。而在自由市場下，政府亦難以干預私人業主的租賃安排，故某程度上政府對私人商戶的困境大概是愛莫能助，充其量只能呼籲業主按情況酌情減租，與商戶共渡時艱。

「愛莫能助」乃迷信市場化之惡果

如說政府對商戶目前困境全無責任，絕對難以說得過去。首先，引發整場修例風波，及未能及時平息社會衝突，港府須負上責任，故應為商戶盡力提供支援。更何況政府多年來推動公共物業私營化，諸如房委會出售公共屋邨附屬商場物業、地鐵上市、合併等，主動放棄其相關物業的擁有及管理權，甚至促成領展及港鐵等唯利是圖的企業，否則政府自然可直接對所屬商戶施予援手，不至於今時只能有限對僅餘的公共物業實施租金減免，對業界的幫助實在是微不足道。

事實上，房委會及房協早於9月，已宣布向其旗下商戶提供半年的租金減免，相反港鐵只為個別受影響商戶按比例退還租金及雜費，及為調整部分生意影響較大租戶的租金，領展更是未有明言有否調整租金，可見今天相關商戶承受的苦況，政府不得不負上責任。

事到如今，政府除了繼續呼籲業主減租，亦須游說發展商及領匯等調整租金，減低租戶壓力。更重要是，政府擁有港鐵七成以上股分及全資擁有機管局，應可充分發揮其影響力，要求相關機構在旗下物業提供更多、更廣的租務寬免，盡力為業界提供多一分協助。