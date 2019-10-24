【以色列大選】送走內塔尼亞胡　未解巴勒斯坦人圍城之苦

本年內已兩度舉行大選的以色列，由於所有政黨皆未能獲得過半數支持，籌組聯合政府的工作仍在進行。周一（21日），現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）因組閣失敗，被迫將授權讓給甘茨（Benny Gantz）領導的藍白黨（Blue and White），由這名前國防軍總參謀長嘗試籌組政府。然而，倘若甘茨跟內塔尼亞落得相同下場，該國或須舉行年內第三次大選，以化解僵局。 不論誰來接替現任總理，對巴勒斯坦人均為喜訊，畢竟內塔尼亞胡任內不但挑起了加沙的戰火，更通過臭名昭著的種族主義法律，將巴人正名為「次等公民」。不過，即使甘茨得到第三大黨阿拉伯政黨聯盟「聯合名單」（Joint List）推薦，且成功入主阿吉翁宅邸（Beit Aghion），相信巴勒斯坦人未來的處境亦難有改善。

現任總理內塔尼亞胡因組閣失敗，被迫將授權讓給甘茨領導的藍白黨。（路透社）

打從2009年再度成為以色列總理，內塔尼亞胡便對巴勒斯坦人趕盡殺絕，就連談判的門面表態也直接省卻。撇除2014年的加沙戰爭，內塔尼亞胡任內在美國支持下，不但繼續以殖民區（或美其名「定居點」）政策擴張實然領土，壓窄巴人的生存空間，更正式吞併東耶路撒冷和戈蘭高地，完全無視國際社會的口誅筆伐。這名在位時間最長總理的「政績」更包括去年推動國會（Knesset）通過種族主義法案，將以色列介定為「猶太民族國家」，間接褫奪國內約190萬阿拉伯人基本人權。這足見以色列在內塔尼亞胡領導下的民主暴政。

不過，甘茨能在是次選舉突圍而出，實非因為民眾討厭內塔尼亞胡的好戰和擴張政策，而是對方陷貪腐醜聞。現時，內塔尼亞胡正受三項貪污指控所困，不但使其民望下滑，若連任失敗，更有可能成為階下囚。另一邊廂，在甘茨的選舉政綱中，有數項建議正是衝着現任總理的失德量身定造，包括以「道德敗壞法」（Moral Turpitude Law）禁止被定罪的人出任政府要職、在總理任期加設上限，以及取消現行的「建議法」（Recommendations Law），讓公眾得知官員被查後的跟進建議。單是這數項政綱，已足夠讓從政經驗不多的甘茨，成功挑戰政壇老江湖的主導地位。

以色列去年通過種族主義法案，將以色列介定為「猶太民族國家」。（VCG）

然而，即使藍白黨能取代利庫德集團（Likud）主導政壇的地位，未來國內阿拉伯人的處境，亦難以像「聯合名單」的領袖奧達（Ayman Odeh）所期昐一樣。上月，奧達曾在《紐約時報》撰文，向外界解釋該推薦甘茨的原因，除了「防止內塔尼亞胡再度連任」和「終結其政治生涯」，奧達亦希望甘茨能處理阿拉伯人的基本民生問題，包括「解決困擾阿拉伯城市和城鎮的暴力罪案」，「賦予阿拉伯居民與猶太鄰居同等權利，讓人們更容易獲得醫療服務」、 「提高退休金」等。可是，這都恐怕只是奧達的一廂情願。

某程度上，政治本為各取所須的等價交換，但奇怪的是，奧達不但在甘茨沒作任何政治承諾下，為其背書，同時也忘記了該國打從前總理拉賓（Yitzhak Rabin）遇刺後，政壇只有右翼和極右翼之分。儘管甘茨曾表明以色列在捍衛國家安全時，亦須與巴勒斯坦人尋求和平相處之道，但同時他亦迴避了巴勒斯坦建國的問題。再者，甘茨素來的立場不但支持擴大定居點，亦支持續行擴張政策（包括吞併約旦河谷），故見不得甘茨是個愛好和平的政客。

加沙地帶面積約360平方公里，位於特拉維夫（Gel Aviv）及西奈（Sinai）之間，居住了約200萬巴勒斯坦人，當中三分之二是難民。圖為一名加沙工人在垃圾回收中心，打碎混亂土塊，取得裏面的鋼鐵。（路透社）

更甚是，先別論奧達的健忘症，相信大多經歷過2014年加沙戰爭的巴人，也不敢忘記甘茨是何等好戰的總參謀長。在那次圍城戰爭中，以色列軍隊在甘茨指揮下，不但殺害了2,000多名巴人，其本人更誇下海口說要把加沙「送回石器時代」。戰事已過，甘茨現時因涉嫌在戰爭中轟炸難民營，而被荷蘭的國際法院調查，未來或會被以戰爭罪起訴。

迄今，雖說巴勒斯坦人佔以色列總人口兩成，但該國議會卻早已清楚表明，巴人所佔的席位只有名義和象徵的意義。是次「聯合名單」以第三大黨身分為甘茨背書，不但變相承認以色列的高壓統治，以及自身被邊緣化的政治現實，更背叛了苦活在西岸和加沙的巴人。縱然過去70餘年間，巴人由暴力手段到走進建制的手段也試遍，卻無法爭取到平等的地位。既然巴人的國土已被收窄到有如難民營的境況，其實也沒有什麼輸不起，在心態和叫喊上只能要求以1967年戰爭前的國界立國，並在東耶路撒冷定都，以及重奪難民的歸鄉權（right to return）。此三大訴求，可謂缺一不可。