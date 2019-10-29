記者批評警方阻撓採訪，警方怪責記者阻礙執法。警察與傳媒因為反修例示威而摃上，甚至有傳媒杯葛警方記者會。事情至此，絕非好事。然而，問題可怎樣解決？

反修例示威持續四個多月，警察與傳媒在現場工作時出現矛盾，問題早已存在。記者和攝影師抱怨被警方噴射胡椒噴劑，還有被強光照射，難以採訪。根據香港記者協會及香港攝影記者協會於周一（10月28日）的聯合聲明，不少記者採訪期間被警員推撞，香港電台的攝影師更被強行扯下面罩。

毋庸置疑，警員在示威現場執法時面對不少困難，包括可能在混亂中誤中記者，或未能識別傳媒工作者的身分等。但是這等問題並非不能解決。一來，傳媒工作者均有記者證，警察可以查核；二來，記者只要站在適當位置採訪，並不會阻礙警方執法。

誠如警方所言，溝通可以改善問題。警方近年設傳媒聯絡隊，在示威現場協調記者工作。理論上若能發揮得好，他們既可以確認現場採訪的是記者抑或冒充，亦能夠提醒記者在適當位置工作，避免阻礙清場等執法行動。若然警察和傳媒之間屢起爭議，警方宜檢討傳媒聯絡隊的成效。

10月27日示威期間，有記者受傷要帶走接受治理。(余俊亮攝)

傳媒聯絡隊的協調角色

例如根據警方7月所指，傳媒聯絡隊為自願兼任職務，此安排是否恰當？須知示威每星期發生，工作量非輕，單靠自願制來組成傳媒聯絡隊，可能不足以應付現實需要。其次，雖然警方表示已設課程，讓警員了解傳媒的工作，但近日Now新聞記者被警員問及為何記者證寫有「PCCW」，可見警員未必清楚傳媒機構。若然傳統電子傳媒也未能掌握，對於新興傳媒如網上媒體等，便更容易一知半解。

又以港台攝影師被強行除下口罩一事為例，根據《禁止蒙面規例》，工作需要為豁免理由，而保安局局長李家超亦曾提及記者採訪可獲豁免。但從不少報道可見，部分前線警員不以為然，認為記者必須除下口罩。就此，警方——尤其是傳媒聯絡隊——應與現場記者多溝通，確認他們身分及戴口罩之需要，衝突並非不可避免。

從另一角度看，記者當然也須表現專業，包括避免置身在示威者與警方之間，變相阻礙警員執法等。記者的服裝識別不但要明顯，當被要求出示記者證核實時，亦要配合。加上傳媒聯絡隊的專門協調，警察和傳媒兩種工作並非不能各司其職，在示威現場各自專業履行職責。

從近日的發展來看，情況難言樂觀。隨愈來愈多記者投訴遭不合理對待，包括被警員以強光照射等，周一警方記者會便有記者以行動抗議警方。一方面，多名記者指摘警方沒有正視問題，不滿公共關係科總警司謝振中等警隊高層；另一方面，警方則認為記者擾亂秩序，令記者會無法如常舉行。

丹拉瑟的「沉着氣」忠告

警方記者會原意為面對社會，回應傳媒質詢，解釋執法行動的準則等。場面弄得這樣劍拔弩張，甚至有記者認為要杯葛，無疑叫人扼腕。各方須想辦法從制度和政策上作出改變，務實解決分歧。面對日益對立的氣氛，愈見惡劣的關係，或許美國資深傳媒人丹拉瑟（Dan Rather）對傳媒的寄語，可堪參考：「首先，要沉着氣，保持尊重，但也要堅持不懈而進取。 那是傳媒之角色。我們乃制衡機制的一部分，負責提出問題，不停問尖銳的問題，並做深入的偵查報道。」

於1950年代開始傳媒生涯，曾任時事節目《60分鐘》主持人的丹拉瑟，自言即使面對1963年甘迺迪遇刺、2001年九一一恐襲等大事件，仍一直以「沉着氣」（steady）為宗旨。民粹政客特朗普成為美國總統後多次針對記者，甚至視傳媒為敵，丹拉瑟也是以上述的一段話寄語新一代同行：沉着氣、不停問尖銳的問題。