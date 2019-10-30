馬路炸彈極危險　道路安全怎改善？

醉酒駕駛不時發生，有時更涉及名人或藝人。法官包致金的侄女曾停牌期間駕駛，藝人梁漢文、李璨琛等去年亦分別酒後駕駛被捕。上周五（25日），跑馬地一輛寶馬私家車撞向的士車身，被捕涉事女司機為藝人陳偉琪。酒後駕駛會危害道路安全，市民當然應該避免。從政策層面，政府又可以做甚麼？

警方到達跑馬地現場調查。（賴南秋攝）

醉駕須判「洗殮房」？

根據運輸署數字，2018年並無酒後駕駛做成致命事故。相比部分外國地區，香港之酒後駕駛或許未算嚴重。不過酒後駕駛，一宗嫌多，警方去年曾作出950宗檢控，情況仍需正視。

目前市民若涉嫌酒後駕駛，一經定罪最高可被處罰款$25,000及入獄三年，同時會被記10分，停牌半年至兩年不等，隨超標酒精超標量而定。違例者須強制修讀駕駛改進課程，再學習應有駕駛態度、技巧。機制看似完善，但既然危險駕駛等問題仍然頻生，我們實應檢討如何可以做得更多。

參考外國政府，為了打擊民眾醉駕，它們制訂不同「辣招」。例如涉事司機除了罰錢坐監，還需接受另類「生命教育」。台灣舉辦類似「駕駛改進課程」，過去曾與療養院合作，讓學員親身接觸因醉駕受害者，而今年3月台灣更向殯儀館借用禮廳講課，讓醉駕累犯親眼見證死亡。對酒後駕駛執法更嚴的泰國，當地更會讓醉駕司機到殮房當義工，讓犯人親證一時快感怎樣危及他人。

香港的政策制訂可以突破傳統思維，在駕駛改進課程中考慮加入「生命教育」元素，學習台灣做法，讓醉駕司機接觸志願受害者的真實故事。「扣三分」課程不應為上而上，唯有徹底改變駕駛者態度，才能避免再生意外。

香港著名馬路炸彈，現任財政司司長陳茂波。（余俊亮攝）

馬路炸彈待拆除

事實上，香港的駕駛者安全意識向來值得討論。有些人雖然有牌，但其實不掌握駕馭路面狀況的能力；有些人則為「慣犯」，無視扣分之類的懲罰機制。香港著名馬路炸彈，現任財政司司長陳茂波可算最為市民熟悉。他過去七犯交通規例，曾有不小心駕駛紀錄、三次超速定額罰款、一次越過雙白線或連續虛線、一次無遵從交通燈號、一次行車時使用電話，亦有一次被傳媒拍到酒後駕駛，惟沿路未被截查。

考慮到道路使用者安全，以及目前制度未能阻嚇慣犯，扣15分停牌的做法可以檢討收緊。根據目前《道路交通條例》，違例駕駛者除了罰款、定罪之外，還要被記指定分數，然目前除非法庭有明確判令，否則司機要扣滿10分後才須參加駕駛課程，初被扣滿15分才須停牌3個月，整體制度寛鬆，刑罰相比內地、台灣、澳洲均較輕。

除了馬路慣犯，駕駛新手亦是道路安全一大隱患。坊間一直有傳駕駛學校有「指定考試路線」，可讓考生較容易考獲牌照。若然為了便利考牌而未能從從嚴把關，也不利道路安全。有些考試路線被指路面情況少變化，少有其他車輛使用，也鮮有路人會亂過馬路，這固然是考生福音，但實情卻為道路埋下炸彈。考生求合格雖是人之常情，但制度容許考生靠部分「指定路線」遷就個人能力，可謂本末倒置。

更何況香港人多車多，路面狹窄，當局可以考慮全面檢討目前的車牌考核機制，確保通過考試的駕駛者不只是懂得掌握某一兩條路線，而是能應付真正的駕駛需要，保證他們自身及路面安全。

2008年政府曾修訂《道路交通條例》，主要集中於加重刑罰、加強執法。例如加重危險駕駛罰則，賦權警務人員進行呼氣測試，並加入「修習駕駛改進課程」，將「P牌」制度擴闊至私家車及輕型貨車等。不過，當時修訂仍未延伸到考牌制度，以及扣分制上。局方應就社會情況，完善現行扣分、考牌機制，避免馬路慣犯橫行及考試制度出現漏洞。