【區選前瞻】西貢區山頭林立　「撞區」全因無大台？

跟離島區日新月異的東涌新市鎮相似，西貢區內的新市鎮過去廿年亦經歷翻天覆地的變化，區內選區由1999年的16個，暴增至今年的29個，主要原因為將軍澳新市鎮人口急速增長。新興社區帶來新興選民，亦帶起了新興政治團體。視當區為腹地之新民主同盟、方國珊的專業動力、從民主黨出走的將軍澳民生關注組，加上「素人」組織西貢鄉民、將向天晴、將軍澳青年力量等，令此區山頭林立，令人眼花瞭亂，亦導致民主派內部「撞區」情況嚴重，約七區有多於一名民主派參選人競爭。

西貢區選各黨派山頭林立，某程度反映民主派過去十年的派系鬥爭。本來將軍澳一直為傳統兩大政黨民建聯及民主黨，以及當地地區組織公民力量三分天下之局面。自以新界東支部為骨幹、西貢區議員范國威為首的民主黨少壯派2010年因不滿黨內主流派與中聯辦談判政改方案憤而退黨，民主黨於當區影響力已大不如前。民主黨雖有2008年劉慧卿帶領前綫系人馬來投，但自2016年劉慧卿交棒予林卓廷，林卓廷與黨內舊前綫系人馬之磨擦愈演愈烈。去年末新界東支部59人退黨，便直斥林卓廷「人格卑劣」、「毫無政治道德」，當中便以劉慧卿昔日愛將，將軍澳民生關注組主席柯耀林為首。

本屆派出十人參戰的將軍澳民生關注組亦於多區與民主派「撞區」，其中以都善選區關注組派出李栢棠對撼民主黨的莊榮輝，共同挑戰現任議員、專業動力的張展鵬，亦為觸發民主黨分裂之導火線。原因為多次出選中西區而高票落敗的莊榮輝，因轉投林卓廷空降將軍澳，而跟新界東支部的既有勢力發生齟齬，更在「撞區」問題上各不相讓，而令柯耀林最終率其團隊出走。另外本屆新增選區海晉，亦有將軍澳民生關注組之趙志民跟新民主同盟黎煒棠「撞區」，加上專業動力的林樂儀，以及取態不明的無黨派劉偉卓及何金榮，成為當區競爭最激烈之一的五人混戰。

將軍澳民生關注組參選成員戴上黑口罩，抗議政府通過反蒙面法。（王珮殷攝）

拆大台下的協調之難

選前民主動力曾努力試圖協調各個黨派之「撞區」問題不果，最終拒絕為將軍澳民生關注組給予認證支持，反遭關注組批評勿以「大台」自居。事實上民主動力身為一個第三方協調機制，不論基於何等標準認證某一位民主派參選人而非另一位同區民主派參選人，皆必然會惹來參選人及其支持者不滿，批評其厚此薄彼，對於民主動力公正中立的協調者形象，一定會受到削弱。然而一旦沒有民主動力這類角色存在，民主派「撞區」情況亦很可能會更加嚴重。沒有民主動力所謂的認證，選民亦未必有「棄保」的憑據，集中票源予某一民主派候選人，以防因分票而讓建制派漁人得利。此可謂民主動力存在及其角色所面對之矛盾及其值得深思之地方。

今屆選舉西貢區另一特色，在於當區有一個相當有實力的「第三勢力」方國珊。本為自由黨成員、田北俊弟子的方國珊於2010年脫黨後參選日出康城所在的環保選區報捷後，以有別於傳統建制派的激烈行動反對擴建將軍澳堆填區而贏取聲望，被視為既非民主、亦非建制的中間派代表，更在多次立法會選舉及補選中取得不俗成績，以其智庫專業動力之名義，繼續擴大其在區內影響力。方國珊之例子證明不採取強烈政治主張，走中間路線的民生實力派，確有其生存空間。不過在反修例風波的非藍即黃的氛圍下，區議會選舉勢必政治化，方國珊避談政治、只講民生的策略是否仍能奏效？

方國珊表示專業動力在反修例運動中積極支援，希望守護將軍澳社區。（王珮殷攝）

有趣的是，當民主動力為協調民主派各派系「撞區」而頭痛不已，標榜既非民主、亦非建制的方國珊，其專業動力竟未如上屆一般受到建制派挑戰，反而紛紛「讓路」予專業動力參選人。此種「巧合」是否一種「默契」，抑或是建制派向方國珊之「統戰」手段則不得而知。然而當方國珊本人於環保北面對將軍澳民生關注組的陳展浚及獨立民主派何梓聰，其前助理張美雄於環保南面對將軍澳民生關注組的姜新華及自稱「獨立素人」的吳可淇，張展鵬於都善面對將軍澳民生關注組的李栢棠及民主黨莊榮輝，陳繼偉於維景面對將向天晴葉子祈及報稱獨立民主派的黃成光，幾乎都是以一敵兩名民主派。可以肯定的是，在民主派內訌，建制派讓路下，方國珊及其專業動力的勝算應可再添一籌。

西貢區有民主派、「素人」、建制派、「第三勢力」眾多黨派山頭林立，出現「撞區」局面實屬正常。然而在區議會選舉單議席單票制度下，候選人要以簡單多數決勝出選舉，便必須要尋求跟立場相近之人士合作，以免贏選票輸議席的情況出現，此值得從政者深思，畢竟投身政治，合作本來便是重要一課。建制派與方國珊既能達成得微妙的「協調」，民主動力身為協調民主派候選人之機制，實在有需要再下苦功。

【註】范國威同區候選人為無黨派楊聰、戴卓然、劉志成；柯耀林同區候選人為民建聯莊元苳。