何君堯失去的不只是「榮譽法學博士」

立法會議員何君堯遭安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）撤銷其榮譽法學博士學位後，周二（29日）在微博刊登立場聲明。字裡行間顯示出他沒有反思外界之批評，只急於逃避他人指摘。作為選民之代議士及大學校董，他明白自己失去的不只是榮譽學位，還有社會對其之期望嗎？

根據香港民意研究所周二公布的最新數據，何君堯為市民認知度最高的立法會議員，多達93.5%受訪者知道他。但惡名昭彰也是知名的一種，市民給何君堯的評分只得17.1分，為眾人中最低的一位。

何君堯的評分只有17.1分，為最低。

買包花生等着坐的何君堯

在這場反修例運動中，何君堯毫無疑問是非常引起爭議的人物。甚至乎連英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）亦建議，何君堯之母校ARU褫奪其名譽博士學位。

失去了「榮譽法學博士」頭銜後，何君堯指摘其母校沒有通知自己，也沒有機會對英國議員的投訴作出解釋。然而眾所周知，他於周日（27日）還在微博回應調侃地寫到「哈哈，我先去買包花生，坐著等」，顯然是他自己選擇把跟校方溝通的時間用來「買花生」。何君堯既然抱着買花生、看好戲的心態，到他遭褫奪榮譽學位後，又何必在社交平台譴責對方？這種行為，實在叫社會難以理解。

何君堯2011年獲頒授名譽法學博士學位時，與時任校長西伯爾德（Alan_Sibbald）合照。（何君堯網頁圖片）

再者，何君堯近900字的聲明翻來覆去主要指控英國打壓自己的政見，比如「對於上議院議員高調介入並公然向大學施壓，打壓一名中國香港人透過《基本法》享有的政治表達自由，這是公然是政治打壓，對學術自由和自主的踐踏！」、「反修例運動遠在數千公里以外的中國香港發生，英國上議院議員何德何能對中國內政和香港的言論自由指指點點？」、「在反修例運動期間，本人的行為和言論是說出事實和真相，敢於與港獨和漢奸鬥爭」。但是，校方頒發名譽學位乃有其準則，即「必須為我們的學生、校友和員工，以及我們所服務的社區樹立正面榜樣」，若然校方認為何君堯不符資格，他又有否為其惹爭議之言行辯解，甚至檢討？

涉及暴力、粗俗的言論

ARU收到的國會議員信函中，便陳述了何君堯形容示威者是「曱甴」，鼓勵殺死示威者，以「食洋腸」形容嫁給英國人的立法會議員毛孟靜等。又有指控稱何君堯在今年3月立法會探討同性婚姻議題時，對同性婚姻極盡侮辱，形容他們猶如人獸交、亂倫。以上言論，不僅僅是粗俗，更涉及對不同群體的侮辱，包括對不同性取向群體的歧視、對女性的不尊重等。何君堯身為專業人士及立法會議員，社會及校方對其言行失望，實非無因。

何君堯被拍到與元朗721襲擊市民者握手言歡。

在這幾個月來，何君堯最惹起爭議的，莫過於其對暴力的態度。早於2017年，他已於「革走戴耀廷吶喊大會」中，聲稱要對「港獨份子」「殺無赦」。最近，他則在元朗721事件大批白衣暴徒無差別襲擊市民當晚，不僅被拍到私下與白衣人士握手、豎起拇指，還稱白衣人士「辛苦了」、「英雄」等，讓人懷疑他與白衣人士關係曖昧。他更公開宣稱市民受襲為「先撩者賤」，讚譽白衣人「保家衞族」。他不僅沒有撇清與暴力事件的關係，甚至予社會錯誤觀感，認為他在公開美化或支持這樣襲擊市民的暴力行為。其母校以至社會因而與他割席，其實也是意料中事。

當然，何君堯有他的言論自由。一個人的言行惹火，乃其個人之選擇。然而何君堯之所以引來社會重視，甚至英國國會議員之關注，乃因為他的多重身份：立法會議員、律師、嶺南大學校董。作為一名立法會議員，何君堯動不動就呼籲對異見者施以暴力，侮辱性小眾群體，如何讓人如何相信他能以法律保障人民權益，為不同的群體發聲？作為一名律師，何君堯上述鼓吹暴力、歧視等言行可能違反《律師執業規例》第2條，即執業律師不得作出任何危及或損害個人的正直品格、個人名譽或律師專業的名譽等素質。作為嶺南大學校董，且不論何君堯過去失當的言行，此次被褫奪榮譽博士後仍沒有擔當，他如何像嶺大校訓所言，「作育英才，服務社會」？

「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」，香港大學校訓中的「明德」二字正是取自《大學》中的這句名句。

沒有了ARU的名譽學位，何君堯仍然為香港大學之畢業生。港大校訓為「明德格物」，即對內自律良知和道德，對外探索知識。換言之香港大學之畢業生有專業知識的同時不能缺乏道德。何君堯能稱得上「明德」嗎？

擁有愈多銜頭的人，愈要明白銜頭帶來的光環背後是無限的責任，一言一行都更引人關注。作為社會菁英，他們被期望成為社會的道德典範，做得比平常人更好，甚至能帶領社會改變。對於當前的香港，愈來愈多人感到絕望，各方都盼望能盡快走出困局，從根本解決政治、經濟結構等問題。何君堯作為政治精英，社會自然期望他夠成長為一個真正有擔當、懂反思的領袖，而不只是再浪費時間於謾罵之中。