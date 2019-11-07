殘殺平民的墨西哥毒梟　為何打擊不盡？

雖然墨西哥內戰早在1920年已結束，但該國的治安卻因毒品泛濫，使民眾長年活在猶如內戰當中。周一（4日），墨西哥北部有販毒集團的槍手在伏擊三架車輛時，懷疑誤認目標，殘殺了最少六名兒童和三名女士。雖然美國總統特朗普事後已向墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）伸出援手，但無論從上世紀70年代美國開打毒品戰爭（War on Drugs），或是2006年墨西哥的「翻版」經驗看來，美洲大陸毒品泛濫，不單是依靠壓止北美洲龐大的市場需求，更要讓一眾位於供應鏈中、上流的發展中國家，找到種植毒品以外的經濟作物，這才能完成毒品戰爭的目標。

販毒集團的武裝份子與軍警爆發激烈槍戰，有屍體倒在汽車旁邊。（路透社）

毒品戰爭治標不治本 貧窮才是萬惡之源

對墨西哥的民眾而言，幫派鬥爭帶來的飛來橫禍，猶如日常生活的一部分。撇除上述居於墨西哥北部的美國公民的不幸，上月中旬，當墨西哥軍隊拘留了知名毒梟「矮子」古斯曼的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzman）後，其所屬的錫那羅亞集團（Sinaloa Cartel）隨即展開復仇。除了架設路障外，集團的殺手更突襲了第九軍區的設施，造成14人死亡（當中四人是平民）。但更荒謬的是，安全部長對奧維迪奧獲營救的辯解——Alfonso Durazo表示，因為國民警衛隊遭到猛烈圍攻，迫使他們因安全考慮而撤離，以「恢復城市的平靜」。這不但反映出幫派的硬實力已經可媲美常規軍隊，也足見符合墨西哥國情的「止暴製亂」。

早於2006年，墨西哥時任總統卡爾德龍（Felipe Calderon）已誓要以戰爭的姿態，肅清國內的毒品問題，惟十多年後的罪案數字卻不跌反升。據墨西哥國家統計局的資料，去年該國共有35,964宗謀殺案，這不僅是現代墨西哥史上最暴力的一年，更遠超卡爾德龍主政前每年平均約一萬宗的數字。除此之外，自墨西哥版的毒品戰爭開展後，該國的毒品集團數量卻由六個大增至37個，估計年收入達190至290億美元。儘管有此現況，部分是因卡爾德龍的政策只執重逮捕的犯罪集團首領，使至不少集團化整為零。但可以肯定的事，這地下行業可謂是國民的暗黑「支柱產業」，即使衍生了不少社區安全問題，卻又為貧苦大眾創造出不少就業機會。

墨西哥販毒集團殺人案：社交媒體流傳的片段顯示涉事車輛的殘骸。調查員於附近發現逾200個彈殼（AP）

然而，不論是尼克遜還是卡爾德龍的經驗也反映，以軍事化的鐵腕手段打擊販毒組織，其成效只能說是治標不治本。毒品戰爭有別於常規戰爭之處，是幫派與國家之間的戰爭，雖然似一場內戰，但卻出現「永不投降」的結果。由於毒品行業的流動性甚高，使它容易應對突如其來的外在環境轉變後（如核心成員遭逮捕、內部分裂等），重新組織，再度活躍。一如「矮子」所言，戰爭可在某特定時間結束，但「毒品販運永遠不會完結」。

上世紀70年代，拉丁美洲的毒品大舉流入美國國內市場，迫得時任總統尼克遜須向毒品宣戰。起初，美國透過資金和情報，援助哥倫比亞當局消滅麥德林集團（Medellín Cartel）及其首領、毒品教父艾斯高巴（Pablo Escobar）。可是，即使艾斯高巴終在1993年遭射殺，但哥倫比亞輸往美國的毒品數量卻是有增無減，卡利集團（Cali Cartel）得以承勢而起，借機吞併麥德林集團的市場。其後，當卡利集團成為美國政府的眼中釘並遭消滅後，北部山谷集團（Norte del Valle Cartel）又再取而代之。這都反過來引證了尼克遜自己所言，「只要市場有需求，自然有人會願意承擔風險，滿足需求」。

綽號「矮仔」的古斯曼曾經兩度在墨西哥逃獄，後來他在2016年落網，最終2019年2月被美國紐約聯邦法院裁定罪成，被判終身監禁。（美聯社）

須強調的是，毒品戰爭失敗之處，是在於當局只顧解決問題的表象（即毒品、槍枝、幫派衝突），而非針對地解決貧窮此一萬惡的根源。現時，美洲的毒品交易已形成一條完整產業鏈，由南面的發展中國家生產製毒原料（如秘魯、哥倫比亞、玻利維亞等），取道中美洲（如墨西哥、巴拿馬等）作為中途站，再輸往北面美、加兩大的消費市場，故單靠剷除販毒集團，也只會有「一雞死一雞鳴」的無奈現實。

從供應面而言，拉丁美洲大量農民願意種植鴉片、可卡因等原材料，鋌而走險協助偷運毒品，實非他們天真地不知毒品的禍害，而是這些農作物的利潤，超遠種植玉米、大豆、甘蔗，使他們在短時間內脫貧，離開生活的窘困。其實在審視全球毒品問題時，切忌以單一國家的視野，空想堵截某處的供應就是最佳的解決之道。這樣不但會像哥倫比亞、墨西哥等國深陷無止限的暴力循環，更會忽略了供應鏈上每個構成毒品泛濫的個別成因，最終得不償失。