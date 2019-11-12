地產商與政府互相卸責　深層次矛盾令人死心？

房委會即將推出新一期綠置居，位置分別在柴灣及青衣，區位不俗之餘，售價更低見82萬元。原為社會最關心之房屋樓盤，在社會卻迴響有限，甚至據報公屋戶反應冷淡。顯然易見，社會形勢已消耗了所有香港人的注意力，市民普遍對前景感到悲觀，相較置業更傾向移民。 更叫人灰心失意的是，政府和政治領袖都沒有負起應有的責任。一方面，政府忽視一己責任，甚至誤將社會問題只聚焦在房屋供應；另一方面，代表地產商聲音的立法會議員石禮謙批評政府只將土地、房屋問題聚焦於發展商身上，認為香港衣食住行均出了問題。看着雙方互相卸責，市民怎能不搖頭嘆息？

立法會議員石禮謙近日多次批評政府，包括令年輕人覺得政府不聽民意。（資料圖片／盧翊銘攝）

發展商豈是無辜？

地產及建造界議員石禮謙接受無線新聞訪問時，批評政府忽視其於房屋、民主問題上的責任，肆意將問題全歸咎於發展商，令大眾有感發展商剝削市民、將樓價推至最高，批評是「有意或無意中令社會分化」。石禮謙強調，樓價高主要因政府推行高地價政策，認為麵粉貴才導致麵包貴；又批評政府制度過份官僚，導致發展商難以改劃農地發展，故認為社會批評發展商貪得無厭、令樓價脫彊並非事實。

誠然，土地、房屋問題嚴重，政府有如始作俑者。特別在過去十數年未有持續有計劃地造地，尤其是不敢正視新界土地使用混亂、低效的亂局，教香港陷入一片似是疑非的土地荒，而住宅用地供應持續短缺，自然成為高地價現象的成因。但石禮謙強調發展商為土地、房屋問題上的代罪羔羊，卻是言過其實，畢竟麵包價格高得離譜，斷非一句麵粉價高便可解釋。

略舉數例，近年住宅用地供應不穩，發展商的一手樓供應自是彌足珍貴。但本地發展商在賣地後推遲樓盤落成時間，甚至將落成樓盤「擠牙膏」般逐少量推售，藉操控住宅的稀少性來推高一手樓定價、甚至刺激二手樓樓價。另外，近年發展商更一度濫用招標制度出售新盤，藉模糊樓價資訊、提供五花八門的售樓優惠等，既刺激買家作錯估、衝動的出價，更可避免直接減價出售新盤，以釋出錯誤訊息拖跌樓價，論發展商不是「賺到盡」，明顯不符事實。

另外，石禮謙將發展商囤積農地歸咎為改劃程序困難，再一次祭出發展商「無辜」的邏輯。無疑，政府城規程序過於官僚欠效率並非新事，但不得忽略程序本身為嚴謹地審視農地的改劃可能性。加上，更讓發展商未願改劃農地，乃源自於補地價索價「過高」，因政府以農地當時價值計算，惟發展商堅持以目前市價、甚至後市前景等計算，故最終改劃農地補價減退地產商發展意慾。

發展商購買農地時，早應知悉改劃農地所涉的成本，惟仍然肆意囤地，無非是錯誤期許政府會在未來提供優惠。更甚者，發展商如只因改劃農地利潤未如其意就不願改劃農地，繼而閒置土地，不但是浪費珍貴的土地資源，更是有藉土地短缺威脅政府就範之味，實在值得批評及有需要政府干預。不過，發展商囤積居奇，更容讓珍貴的土地資源流於閒置、棄耕、甚至作具高度污染性的棕地用途，過去未有好好把關、堵塞囤地無成本漏洞的政府亦必須負上部分責任。

深層次矛盾不止住屋問題

石禮謙身為地產及建造界議員，為發展商盡力辯解不難預料，但發展商之於本地土地、房屋問題上實在難辭其咎。而即使地產商有責任，不代表政府便是無辜。當林鄭月娥強調須着意解決本地深層次矛盾，只將重點聚焦於土地、房屋供應上顯然不足。從市民萌生移民意慾，甚至對新推出的綠置居也興趣不大可見，住屋困難已不足道市民對香港的失望。正如石禮謙所言，香港的深層次問題延伸至衣食住行各方面，問題已不是政府單單提供數個廉價公營房屋項目即可解決。

石禮謙所舉出的，均是日常生活顯而易見的問題：如當公屋商場、停車場經私有化後，促成唯利是圖的領展出現，商場空間再非以屋邨市民的福祉為考慮，反以商業利益為本肆意加租，在趕絕無數中、小店後引入大量基層家庭難以負擔的大型連鎖店，為市民生活壓力百上加斤 ；另外，無數市民無法負擔市區居住成本而居於新界，每日為通勤至市區須付上昂貴車資，惟主導本地公眾交通的港鐵卻是每年放肆地上調車資，儘管背後的物業項目每每錄得可觀盈利，惟在政府未有妥善規管下，市民須因為付上代價。

諸如領展、港鐵等問題，正是林鄭曾矢志解決的所謂三座大山之二，港府早已知悉問題的存在及其嚴重性。更甚者，這些問題亦只是社會結構性問題的冰山一角，還有更多範疇的事務有待政府着手解決。但問題是，隨修例風波愈演越烈，政府揚言要返回基本步，與社會攜手解決那些困擾社會多年的深層次問題，那麼為何政府只將焦點放置於土地、房屋問題上，而對其餘同樣嚴重、甚至是林鄭早已承諾着手解決、惟到現今卻全無進展的問題充耳不聞？若然政府以為推一些「荀盤」，便可挽回市民對政府甚至這個城市的信心，實在是過分天真。目前社會絕望情緒彌漫，林鄭除了盡早止暴制亂外，更必須及早向社會展示更全面、更徹底的改革藍圖，方能拯救公眾對繼續以港為家的信心。