中小學周三復課　師長任重道遠

如今社會環境存在諸多挑戰與變數，無論是環境的污染、交通情況的複雜等，都讓復課不應成為學校的一己之責，而是需要教育局以及其他政府部門的協同參與。同時復課之後應該怎麼辦？校園內，不同政見之間學生的相處，老師和學生的溝通等都是不容忽視的問題。

復課需各方努力

教育局周二（19日）宣布，因應路面及交通情況逐步回復正常，中、小學及部分特殊學校明日（20日）復課，幼稚園本周繼續停課。個別學校如受近日事件影響而需較長時間才能復課，可訂定校本應變措施。比如位於佐敦加士居道的拔萃女書院因處於示威活動中心區域，由於需要徹底清除催淚彈及其餘殘留污染物，將繼續停課。與理工大學一街之隔的嘉諾撒聖瑪利書院也宣布因學校交通嚴重受阻，停課至周五（22日）並取消所有活動。

拔萃女書院由於需要徹底清除催淚彈及其餘殘留污染物，將繼續停課。（鄧倩螢攝）

復課的決定固然涉及到許多現實的考慮，包括上述兩校提到的環境、交通問題等，還包括學生由住所到學校的治安問題等。教育局允許彈性的校本應變措施，做法值得肯定。但是，由於目前香港社會環境的多變，校方的各項舉措與決定仍面對不少挑戰，教育局除了提出「會按需要提供適切支援」，仍須制定更為詳細、具體的各項應變可能，否則容易將責任完全推給權力有限的校方，令「提供適切支援」淪為空話。

同時，鑑於目前復課面臨的問題來自環境、交通、治安等多個層面，這也就考驗多個政府部門能否共同努力。以清除催淚彈及其餘殘留污染物為例，食物及衛生局至今未就催淚煙的具體成分予以公示，也未有任何清除市區的計畫和指引。不少媒體在多個示威現場測試均發現山埃等有害化學物質含量超標，環境被污染的學校遠不止拔萃女書院一間。更何況，清除化學殘留污染物的任務落於學校本身，是否公平，又是否能保證每間學校都有足夠的資源、有效的方法進行這項工作？如今的社會環境下，復課不能變成每間學校需要獨自面對的問題，而需要教育局以及各政府部門共同、切實的努力。

交通問題是復課面臨的另一挑戰。（黃偉民攝）

開課應修補裂痕

除了復課與否及如何復課的安排，社會似乎甚少注意到復課之後需要注意的問題。不可否認，社會至今仍然充滿情緒，校園內不同政見的青年如何相處，如何避免欺凌或對立，均是學校老師復課後的重要工作和挑戰。8月，擔憂校園欺凌警察子女成為城中熱話，然而如今不僅僅是警察子女在學校與他人相處的問題，支持修例與反對修例，支持警察執法與反對警察暴力等話題隨時都會引發新的校園衝突，老師在復課後不可小覷。

其次，增強師生的溝通也是復課後的要務。此次反修例示威運動爆發以來，社會各界都在揣測究竟是哪一個環節出了問題。我們無可否認，此次諸多年輕人走上街頭。相對於將社會衝突簡單地歸結為被煽動或者青春的衝動，或者不問原因單純譴責暴力，學校的老師作為接觸青年人的「前線」，需要更徹底地去了解年輕人在怨什麼，苦於何處，又為何選擇這樣的途徑去試圖解決問題。了解了年輕人的怨苦，並能教導讓他們用合宜的方法關心社會，表達訴求，是遠比單純放縱又或是單純譴責來得更長遠有效的方法。

當下的社會環境，各項議題不同意見者之間的裂痕、磨擦已被激化，如何讓校園避免成為仇恨滋長、延續的地方，及在校園內通過更好學生之間、師生之間更好的溝通、交流彌補裂痕，是復課之後的任重道遠的要務。