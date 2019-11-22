梁美芬斥不值加薪　公務員無辜中箭？

經民聯立法會議員梁美芬周四（21日）撰文，批評政府17萬公務員沒份「止暴制亂」，不應加薪。然而，香港過去一直有既定機制處理公務員薪酬調整，社會即便對此有意見，亦應循正途辦正事，透過改動機制來向公務員「正式宣戰」。但對於公務員的真正責任，我們更須看得透徹，不能只利用凍薪建議來吸引注意力。

薪酬調整有既定程序

梁美芬意圖將公務員薪酬與示威風波掛鈎，無疑令人擔心是以公務員祭旗。的確，一眾公務員不論職級都有責任為香港謀求出路，但他們不應成為政府決策失誤的代罪羔羊。若論罪減薪，特首林鄭月娥及其問責團隊不是更應負荊請罪？甚至乎建制派議員既為政府在立法會中的盟友，他們沒有掌握及反映民意，在反修例及善後處理上不無責任。議員如今竟向廣大公務員「開戰」，連日常行政、處理文書的中低層公務員也要凍薪，這是議員的應有擔當嗎？

更何況，公務員加薪安排已有既定機制，不能夠由一兩個議員聽到幾名市民意見，就將涉及17萬人的公務員團隊凍薪。2007年，政府按照行政會議通過公務員薪酬調整機制，機制會進行3類不同調查，包括每年1次的薪酬趨勢調查、6年1次的薪酬水平調查，以及入職薪酬調查，分別比較公務員起薪、加薪、以及整體薪酬與私人公司水平差距。議員故然能夠就機制提出意見，但一切應返回既定程序檢討。個別議員若有想法，不妨身先士卒，提出議案展開程序。

將公務員「無功無過」的心態帶到社會，只會讓社會問題越積越深。（資料圖片）

凍薪也難敵「官僚主義」

梁美芬表示，只看見三萬警員「止暴制亂」，質疑其他公務員未有盡力。其實，公務員的真正責任不在平息示威、「止暴制亂」，而是他們對於香港整體經濟及社會問題視若無睹。

公務員人工增幅穩定，基本上人工按年遞增。公務員只要無功無過、無風無浪，大可以做到退休，「鐵飯碗」的形像深入民心。這種制度令部分人培養出官僚積習，失去為民服務之心，即使社會早已批評，但似乎未能改變公務員文化。久而久之，香港的經濟結構、民生問題都已錯綜複雜，民怨終在政治爭議中一次過爆發出來。

中低層公務員或許自認為受職能所限，重視行政而非政治工作無可避免。但隨職位升遷、決策權力越來越大，將公務員「無功無過」的心態帶到社會，只會讓社會問題越積越深。甚至不少問責官員都是被視為精英的行政主任（AO）出身，但他們卻未能擺脫多年習慣，因循而不懂為社會問題尋根究柢。冰封三尺非一日之寒，整個政府團隊得過且過，難道能夠在這場動亂中推卸責任嗎？

以高薪吸引人才，立意本無出錯，正如政府文件所言，「政府的公務員薪酬政策，是提供足夠的薪酬以吸引、挽留和激勵有合適才幹的人員」。但是，當前公務員官僚主義的表現，已與「提供成效與效率兼備的服務」相差甚遠。政府以及中高層公務員都應借此反思，明白自己有份製造出今時今日的局面。議員以「沒有止制暴亂」為名提出凍薪的建議後，也應重新問自己是否真的看懂香港的管治問題，甚至反思過去香港政府的因循施政，自己有多少分參與其中。