【區議會選舉】投票人數破紀錄　香港人需要真正「一齊贏」

區議會選舉在反修例氣氛籠罩下舉行，投票人數勢如破竹，每個時段的投票率均超出2015年區選一大截。這反映了市民的投票意欲強烈，希望以手上一票發聲，亦與過往幾個月的暴力場面形成鮮明對比，證明香港人仍珍惜以和平的方式表達訴求，推動社會改變。我們一直強調，區選是香港社會重歸理性與良好民主秩序的重要一步，市民透過投票的方式發聲及爭取改變，無疑是真正「一齊贏」的關鍵之道。

今屆區選的登記選民人數創歷年新高，達413萬，外界早已估計選民投票意欲強烈。一如所料，周日（11月24日）早上7時半各票站開門後，每個小時的投票人數均超越以往，甚至為以往投票率的兩倍。截至下午1時半，累積投票人數更已達152萬，超越上屆總投票人數。

社會處於政治亢奮，部份候選人的政綱均與反修例甚至五大訴求有關，選民踴躍投票，肯定受此氣氛影響。建制與泛民陣營均落力催票，使得這場選戰在很大程度上成為「黃絲」與「藍絲」的對決。這不為人意外，但也有不少選民因為對原任區議員失望，認為其過去四年未能改善社區，因此希望用手上一票換取新人事、新作風。不論是政治、區政治理或其他原因，破紀錄的投票率反映出，選民非常希望透過手上一票發聲或帶來改變，實為好事。

即使在選舉日前仍有網民否定選舉的作用，完全不相信既有的選舉或政治機制，但香港人以實際行動回應了這種不理性的悲觀情緒。以事實反思偏見，上屆431個選區中，多達26個選區的當選者只以少於100票之差勝過其對手，當中南區華富南與黃大仙池彩的當選者，更分別僅以三票及五票之差壓過對手勝選。由此可見，零星票數可以成為取決選舉成敗的關鍵，而區議會又關乎地區以億元計的資源分配，與市民生活息息相關。因此選民絕不應以為手上一票不重要，而放棄改寫區政結果的權利。

回顧最近幾星期，反修例示威未見平息迹象，多間大學甚至成為「戰場」，示威者和警方激烈衝突。在區選投票日前夕，社會及政府官員仍然擔心區選會引來混亂甚至衝突，當局更已部署應變方案，混亂持續1.5小時便會關閉票站，警方亦出動數千人戒備。然而，周日上午社會氣氛和平，與過去充斥催淚彈和汽油彈的畫面截然不同，只見男女老少在票站外排成長長的人龍，不惜花上超過一小時，耐心等待進入票站。對於經歷了五個多月衝突的香港人來說，此刻體驗到的和平無疑較以往更為珍貴，亦更叫人欣喜。

這次反修例風波暴露了政制、監警、經濟、民生等各方面問題，社會亟待改革。而改革的前提是民意凝聚、協商可行方案等，靠街頭示威不能成事，始終要回到政治舞台上進行。因此，這次區選可以成為香港重新出發的第一步，讓社會重拾「和理非」精神，甚至返回政治機制以推動改革。香港改革之路縱遙，但若要真正的「一齊贏」而非「攬炒」，千里之行只能始於足下。