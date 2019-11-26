哥倫比亞爆發示威　總統討好右翼之過

上周起，哥倫比亞全國數以千萬民眾走上街頭，表達對總統杜克（Ivan Duque）施政的不滿，如打擊貪腐不力、貧富懸殊、教育資源不足、環境問題，以及要求當局積極執行2016年簽定的內戰和平協定。杜克欲以全國對話平台來平息動亂，惟此提案仍難平息民眾的怨氣，反而示威浪威更因一名示威者被催淚彈擊中頭部而死亡，演變得愈見激烈。

是次的自發性社運訴求眾多，難以用單一因素說明民怨爆發的原因，但大部分不滿在哥倫比亞也許已是司空見慣的問題。反而，對於一個經歷了52年內戰的國家，落實和平協定是社會重新上路的首要條件。哥倫比亞在三年前達成共識，結束逾半世紀的內戰，理應是不分黨派、政見的領袖均須遵守的施政基石和道德責任，但杜克為壟絡右翼強硬派選民，對和平協定抱有輕蔑的態度，甚至陽奉陰違，不但為其政治前途埋下地雷，更或會掀起新一波的武裝衝突，最終枉費了得來不易的和平進程。

2016年11月，在首都波哥大舉行的儀式上，時任總統桑托斯（Juan Manuel Santos）與馬克思列寧主義的叛軍組織哥倫比亞革命武裝力量（FARC）領導人隆多尼奧（Rodrigo Londoño）簽定歷史性協議，正式結終拉丁美洲歷時最長的武裝衝突，惟樂觀的氛圍並不持久。2018年，屬右翼民主中心黨（Centro Democrático）的杜克在競選時已表明，協定對前游擊戰士涉嫌干犯的戰爭罪過於寬容，若當選後定會重新檢視條文，贏得不少右翼選民的呼聲。

行政手段阻撓和平協定

憲法法院於本年已裁定杜克與未來兩屆政府必須執行和平協定，但意欲推倒重來的杜克卻在國際社會施壓下，選擇了一條異常危險的「中庸之道」，即一方面聲稱支持和平進程，但同時又以行政手段，阻撓協定的落實。例如，杜克就任後大幅削減對落實協定的撥款，使旨於協助戰鬥人員重投社會的就業計劃，以及重振鄉郊小規模農業的目標變得遙遠無期之外，更激發起部分前游擊隊員在月前宣布再次武裝起來。

尤有甚之，杜克2018年8月上任後故意忽略協定中保護非裔哥倫比亞人和土著社區的條款，並下令財政部削減過渡司法法院和真相委員會的預算。儘管在聯合國安理會強烈反對下，過渡司法法院最終獲得了預期預算，惟總體而言，整個哥倫比亞的過渡司法機構仍面臨230萬美元的赤字。

除了對落實協定的預算七除八扣，杜克亦無法制止在鄉郊發生的暴力事件。自2016年以來，已有約7,000名FARC武裝人員放下屠刀，但由於目前當局仍難對鄉郊地區實行有效管治，使至FARC留下的權力真空，已引來國民解放軍（ELN）和其他右翼準軍事集團爭相填補。據哥倫比亞智庫INDEPAZ的報告，單是2016年11月至本年7月，600多名社運領袖被殺，其中包括142名土著、55名非裔哥倫比亞人和245名農民。這足可見暴力並未因和平協定而歸來，反而更有重返1999年至2004年內戰高峰期的徵兆。

對一個在內戰中犧牲了20萬人民的國家而言，即使各方戰爭人員已放下武器，惟社會團結向前的基礎，還須視乎眾人如何面對和放下昔日血腥的回憶。落實和平協定無疑是踏出第一步，也是當前示威眾多訴求中的首要任務。然而，杜克對和平協定陽奉陰違，不但難以用真相和轉營正義減輕復仇的情緒，撫平傷口，亦未能找出民族和解與共生的基礎，因為沒有共同記憶的人不可能團結，更不可能孕育出共同的公民精神。即使在今天自發性、去組織的社運中，杜克的全國對話難以找到合適的對象，但和平協定對社會發展的重要性，實在是不用對話也該明瞭的常識。