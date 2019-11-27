【美國總統初選】億萬富豪彭博參戰　身家是優勢抑或負累？

美國總統初選的「跑馬仔」總是精彩連連。距離大選日尚有不及一年的時間，一直盛傳有意參選的全球著名金融數據及新聞彭博社創辦人、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）正式加入戰團。其最為人矚目者，是參選首天已自掏腰包，大灑3,400萬美元賣競選廣告。繼特朗普四年前成功入主白宮後，美國富豪親身落場從政之風愈來愈盛。今屆民主黨便有對沖基金經紀施泰爾（Tom Steyer）已經落場參選，以及前星巴克董事長舒爾茲（Howard Schultz）亦一度表示有聲稱有意角逐。一時間美國「金權政治」的指控，竟由幕後搬到台前。

美國「金權政治」之弊病早不是新鮮事。自上世紀90年代，金錢在大型選舉之作用愈來愈大。面對愈來愈繁重的全國競選工作，愈來愈高昂的競選開支，候選人紛紛倚靠國內的富豪及財團募捐，簡稱PAC的「政治行動委員會」（Political Action Committee）由此應運而生，以一個非牟利組織名義為候選人進行募捐，當中金錢來往往達至數以億計，卻又缺少監管。如此，財力於選舉的角色愈加吃重，而候選人在得到金主支持後，立場及政策自然會向此批既得利益集團傾斜，形成了恩庇者—侍從者關係（patron-client relationship），滋生美國政壇中的隱性腐敗。

彭博參選民主黨總統初選：彭博1月29日在納舒厄就自己可能競選總統一事回答記者提問。（VCG）

不需捐款的總統參選人

上屆民主黨總統初選，左翼進步派代表桑德斯（Bernie Sanders）挑戰由一眾財團及黨團建制支持的希拉里時，便以反對「金權政治」，改革競選財政，並親自以小額捐款募得1.8億美元而創下紀錄，當中大部份更是以平均27美元的個人捐款，以示桑德斯得到的支持來自草根平民，而非富豪財閥。桑德斯最終以高票落敗，但其諸多改革主張卻從此深入民心。今屆的民主黨總統初選，絕大部份候選人都承諾不收取超級PAC、企業PAC、遊說團體、石油企業等財團之捐款，以示往後施政不會受幕後金主影響。

除此以外，不少桑德斯四年前的主張，如全民醫保、最低工資、大學免費、氣候政策、選舉改革等，都成為主流議題，為不少候選人採納，頓時間令民主黨全面左傾，令黨內建制的領袖前總統奧巴馬也按捺不住，罕有出聲指要「防左」。而黨內民調雖由奧巴馬前副手拜登（Joe Biden）持續領先，卻一直被捲土重來的桑德斯，以及同為左翼進步派的沃倫（Elizabeth Warren），拜登優勢亦有被收窄之趨勢，也令黨內建制及富豪恐懼不已。彭博、舒爾茲等富豪先後表露參選心跡，彭博最終更真正落場參選。

諷刺的是，彭博根本不需作出任何不收取財閥捐款承諾，皆因其本身已經是一名億萬富豪。據《福布斯》資料，彭博身家超過580億美元，於全球富豪榜排名14，美國排名第九。其正式宣佈參選後首日，已經洋洋大灑3,400萬美元，大賣競選廣告。其也稱不會收取任何捐款，競選經費全數自付，口氣大得驚人。五個月以來的連場選舉辯論，民主黨候選人都力陳美國現時有多貧富懸殊、經濟如何不平等，富人如何避稅瞞稅、窮人生計則百上加斤，在某些地區連乾淨食水也欠奉。相較之下，此時彭博卻高姿態宣佈出選，兼且揮金如土，完全當金錢如無物，形成強烈對比。

2011年左翼發起佔領華爾街運動，以「99比1」來不滿經濟不公。（VCG）

紐約市長任內政績捱批

彭博以中間溫和派自居，不僅不贊成全民醫保，稱以公帑為全民支付醫療費用將會令國家破產，更反對向富人增加任何稅項，指向富人徵稅將是「違憲」。彭博之保守反進步作風早便有跡可尋，其在競逐紐約市長時便是以共和黨人身份參選，任內曾嘗試禁售有糖份的汽水，最終政策被法院推翻。其又支持被指針對有色人種的警察「截查」（stop-and-frisk）常規政策，被指是導致黑人加納（Eric Garner）被警察截查時被扣頸窒息致死的慘案。其政策亦曾被聯邦法院指針對少數族裔而裁定違憲，但彭博堅持不認錯，至今認為政策有效打撃罪案。彭博任內亦經歷金融海嘯引發的佔領華爾街事件，其以強硬手段深夜突撃示威者佔據的祖科蒂公園（Zuccotti Park）清場並拘捕記者，亦惹來極大反彈。

彭博在紐約市劣跡斑斑的政績，不僅未有使之卻步，反而大肆吹噓其市長的往績亮麗，自以為可以能夠抵擋進步主義的狂瀾。殊不知在貧富日益懸殊、制度藏污納垢、低下階層水深火熱時，人心早已思變。一名以為金錢萬能的奢華富豪，自以為貼近輿情的傳媒大亨，仍在幻想自己能指點江山，可謂離地之極致。毋怪彭博於民調持續處於2.3%的低位，連初選的首兩個州份愛荷華州及新罕布什爾州，彭博都要因近六成選民對其有負面形象而棄選，可見其甫參選便要打一場逆境戰。彭博的億萬身家在選舉中會否發揮關鍵作用未可知也，不過其落場為膠着的選情帶來新衝撃，對於局外人而言，未嘗不是好事。