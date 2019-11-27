區議會選舉落幕　林鄭應把握時機改革

11月5日，區議會選舉未成定局，當時的署理行政司官張建宗於行會前會見記者，指政府將於區選結束後舉行第二輪對話。區議會選舉最終順利舉行，選情前所未有激烈，逾7成的投票率創歷史新高。這場被選民視為「變相公投」的選舉周日落幕，建制派大敗，非建制派控制17區區議會，今屆以57%選票奪得388議席。

區議會選舉結束，但政府選前承諾的對話會至今未見蹤影。選舉結束後，政務司司長張建宗及特首林鄭月娥分別會見記者時，也隻字不提「對話會」。政府對區選反映的民意未能積極地回應，對話會暫只成空話，不免令市民憂慮，政府知否把握社會適當氣氛，及時推動改革及和解？

香港政府應再次舉行民間對話會，一來向市民釋出善意，二來以對話探討尚可讓步的空間，找出適當之下台階。（資料圖片／盧翊銘攝）

透過對話釋出善意

接近六成民意在選舉中否定政府，建制派多名雙料議員墮馬，無疑是建制陣營以至香港政府對「沉默大多數」的嚴重錯判。非建制派對建制總票數保持傳統六四比，香港政府鋪天蓋地的止暴制亂廣告，蓋不住政府無能。民情透過選票充實反映，若行政長官林鄭月娥辦再視若無睹，無疑如火水救火。

政府在區選之前許下承諾，將在區選後與社會對話，如今區選在和平氣氛下舉行，政府應該加快腳步，把握當前難得的時機。政府應再次舉行民間對話會，一來向市民釋出善意，二來以對話探討尚可讓步的空間，找出適當之下台階。林鄭月娥不能再抱持「中圈套」、「中計」的思維理解民怨，將反對者視作敵人，反而應該積極應對，正面回應民情。方法可以是承諾成立獨立調查委員會、研究成立擁有實權的監警機構等，只在乎政府為與不為。

特首林鄭月娥要走出同溫層，真誠與非建制陣營會面。（資料圖片／李澤彤攝）

與區議員公開會面

9月18日，特首林鄭月娥曾以閉門形式與一眾區議員會面。泛民陣營不滿閉門安排，建制派議員也未有特別重視，最後四百多名區議員中僅98人出席，經抽籤後僅38名議員有機會發言，而且每人限時三分鐘，比一般立法會發言時間更短。「對話會」之名言過其實，到頭來變成政府與建制派自說自話。若香港政府以此作為了解民情之途徑，難怪政府誤墮「同溫層陷阱」錯判民情，在區選葬送了建制。

區議會議席一夜洗牌，非建制陣營由上屆的125席跳升至今屆的388席。政府有必要正面面對來自近6成選民的民意代表。特首林鄭月娥要走出同溫層，真誠與非建制陣營會面，這批新當選的區議員正是橋樑。加上「無大台」的示威者在「五大訴求，缺一不可」的大前提下，難以安排代表與政府會面或對話。故此，由特區政府帶頭展示誠意，舉辦一場與新任區議員的公開會面，可謂當前較為適當之辦法。

試圖以簡單一句「認真反省」了事，而沒有任何行動的話，有如拿社會之穩定作一場賭博。在五個多月前，林鄭已經為了修例而賭了一次，而且令香港付上極大之代價。如今香港不要另一場因政治計算而來的賭博了。政府必須腳踏實地，及時展開改革。