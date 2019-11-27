理大事件須落幕　民怨疏導宜從寬

警方包圍理工大學至周三（11月27日）已11日，大部分示威者已和平撒離校園，警方應響應理大呼籲，盡快妥善解封校園，讓事件真正和平落幕。過程中，社會賢達從中協調及獻計，足見「和理非」在調停衝突上的影響力。政府及警方均應藉此事汲取教訓，以更圓滑的手腕處理民怨。

理大趨和 「和理非」功不可沒

自本月中，示威者以堵路、破壞交通等方式，嘗試促成社會「大三罷」。示威者後來聚集理大校園，並對附近的紅隧拋擲磚塊癱瘓交通，並與警方一度激烈衝突，警方其後亦決定設下包圍網強硬執法，任何離開理大校園者將以暴動罪拘捕，頓時加劇對峙氣氛，校園一度傳出「死守」消息，教人擔心事件隨時須流血收場。

毋庸置疑，社會不應容忍激進的暴力行為，違法者絕對應受法律懲處。而且理大當時聚集了不少曾留守中大的激進示威者，警方欲借包圍理大把最激進的「勇武派」一網成擒，不無道理。但社會普遍對學生抱有同情、體諒之心，不希望年青人在圍捕下受傷，更何況留守示威者不少為前來示援「前線」，實非行動激進的「勇武派」，故留守者的安危也受關注，有市民更呼籲發起「營救」理大示威者行動，過以萬計的市民前往理大校園附近聲援。

【理大圍城】11月18日晚上，有中學校長到理大探望中學生，希望帶他離開。（曾梓洋攝）

幸而在此危急關頭，不少社會賢達及時群策群力，如港大法律學者張達明、建制派元老曾鈺成、前財政司政治助理羅永聰、立法會議員葉建源與及數十位中學校長等，在衝突翌日到場與警方斡旋，積極利用其社會地位與影響力，既商討出讓未成年者只作登記、毋須即時拘捕的安排，更親自進入校內積極說服留守者離開。連日內亦繼續有社會賢達、校長、老師及牧師等人相繼進校遊說示威者撤離，促成至今已有過千名留守者已和平離開，總算阻止事件流血收場。更難能可貴的是，一眾社會賢達雖持不同的政治立場，但仍能齊心以「和理非」的方法調停衝突，這對社會應以何許態度走出困局頗有啟示。

圍堵淪姿態 解封為上策

自社會賢達介入以後，已有大批示威者願意接受安排撤出校異，按學者張達明估計，周日（24日）只有30多名示威者留守。然而警方為了這班「漏網之魚」，連日來繼續封鎖多條道路，並讓整所殘破不堪的理大繼續癱瘓下去，可見其社會成本不菲。更重要的是，即使警方大費周章，示威者仍選擇死守，甚至因而出現情緒低落、驚恐、患病，甚至拒絕進食等狀態，可見人道危機仍然未除，對和平解決事件的幫助有限。

警方連日來合共登記及拘捕過千名的理大示威者，理論上已拘捕大部分激進「勇武派」，並已起阻嚇作用，令示威者不敢佔領大學。對於仍然在理大被困的人士，警方理應可從寬處理，並藉此為社會情勢降溫。正如理工大學周三也敦促警方盡快解封，讓校方從速進行校園復原的工作。據消息指，警方認為要先確認校內無人留守，及先進場搜證及檢走危險品。

針對無人留守的條件，據理大副校長衛炳江指，校方已與警方協調，現時留守者離開只須登記資料，警方不會即時拘捕，故如未來兩日教職員搜索校園時會以此說服留守者離開。當然，現時留守者對警方欠缺信任，或許根本不信校警兩方的協議，甚至會繼續刻意躲避校方「掃樓」。不過，現時紅隧已重新開通，如張達明所表示，留守者要「離開」校園難度大減。警方如其維持強硬的封鎖姿態，倒不如讓留守者自然撤離。

11月26日理大派員在校園尋找留守人士，打算勸喻其離開。（曾梓洋攝）

至於警方須進校搜證方面，預料會刺激部分人的神經。若然處理不當，或令漸逐降溫的理大事件重新加燃。故此，警方必須慎重行事，校方的意見亦應獲得優先考慮。至於校內危險品的處理，大可由消防處代勞。

區議會選舉前後，社會出現一片得來不易的平靜，不少市民均希望這種氣氛能持續下去。而社會能否恢復秩序，走向復和，除了視乎示威者會否再次上街，也考驗政府能否把握時機，盡快踏出改革及和解一步，為社會衝突降溫。理大事件是社會的不幸，但如果能及時處理得當，也可以成為一次契機，幫助社會走出困局。