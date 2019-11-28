教宗給香港的一個啟示

教宗方濟各（Pope Francis）周二（26日）結束在日本訪問後，在返回羅馬的機上首度公開談及香港近來的示威活動。期間德國媒體天主教資訊中心（Centrum Informationis Catholicum）記者問及教宗如何看香港的示威問題，教宗指香港的問題並非這是單純一個地區的問題，而是全球整體的一個普遍問題，他認為最終只有對話才能帶來和平。教宗的這番話不但反映了他智慧和人文的一面，更對香港人深具啟發性。香港人在理解當下香港的問題時，不應只著眼於一些口號式的目標，更應探討社會各種不公背後的癥結，否則可能只是藥石亂投，浪費社會活動的精力。

教宗方濟各在返回羅馬途中舉行機上記者會。（路透社）

教宗其實並沒有直接答到他對香港示威的看法，而是將香港問題放全球環境作比較。他提到「並非只有香港才是這樣」，而提到了智利、法國、尼加拉瓜、甚至拉丁美洲國家和一些歐洲國家也有同類的問題。尤其是提及法國的時候，教宗反覆說了兩次指「法國、民主的法國（也有）一年的黃背心運動」，其意味更是深長。教宗指出這些問題是「普世的」（general），也暗示了並非單純是否有民主的問題。

教宗說出此番語重深長的說話，可能與他個人的經歷有關。教宗出身於南美阿根廷，在成為教宗前一直都在該國任聖職。阿根廷自19世紀初獨立後漸漸民主化，一度成為國際強國，但受到全球問題如一次大戰和經濟大蕭條波及而陷入嚴重衰退。二戰後，阿根廷一度由軍事政權獨裁掌握，至80年代後回復民主化進程。但自此政府在貝隆主義與新自由主義之間鐘擺，雖然民主制度產生了所謂的政黨輪替，卻無法解決阿根廷的經濟問題。阿根廷經歷過通漲失控，2001年國家更一度主權違約而「破產」，更遑論基層是否能得到保障。事實上，在教宗熟悉的南美洲，很多國家長期都在民主制度下一步不前，社會問題也無法改善。

我們不妨細心咀嚼一下教宗的意見，反思一下香港的問題。香港的修例風波最初單純只是反對修訂《逃犯條例》，但在途中漸漸演變成所謂爭取民主的運動。我們一向支持爭取民主，不過我們也知道「形式民主」並非解決問題的萬靈丹。教宗特別強調的法國例子，正好說明了即使一個西方民主國家，社會同樣也可以充滿不公，基層的不滿未必能通過投票、政黨輪替等現代民主制度常態所解決。當然，這也不是說民主本身有問題，但我們亦應明白假如無法正確辨識到問題所在，以及如何解決問題，那再多的民主也於事無補。

無論是今次區選得到海嘯式勝利的非建制派，慘敗的建制派政黨，或是所有的香港人也好，都應該在一邊叫喊着爭取民主的同時，深切思考社會正義如何伸張的問題。民主不是只是喊喊口號的門面政治，而是必須實際地發揮力量改善民生、社會不公義。對於政黨而言，必須注意的是不能永遠無止境地消費社會仇恨、壓力產生民情亢奮為選舉工程鋪路，民生問題才是「保住選票」最關鍵的因素。對於市民而言，在亢奮過後，也必須向所選出的民意代表問責，監察他們到底是否真的能做實事回報選票，而非只是只會高喊口號的政客。