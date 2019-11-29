為甚麼羅致光不明白社工？

自修例風波爆發，多名社工在示威現場被捕，勞福局局長羅致光周三（27日）公開表示，法律沒有賦予社工「特權」在衝突中工作，惹來社福界反感，逾千人聯署要求羅致光收回「特權論」。站在法律角度，社工當然不享特權保障，但社工自發到示威場面調停衝突，反映的是社福界在這場風波中可扮演的角色。身為前大學社工系教授的羅致光應該明白此道，從其崗位協助化解社會問題。

修例風波以來，社工多次在示威衝突中調停，部分人被警方拘捕，甚至以暴動罪起訴。羅致光認為，社工本分並非到衝突現場調停，而在現有的法律框架中，亦無賦予社工特權在暴動或武力衝突中執行工作。他舉例說，社工一般不會阻止幫派打鬥，故認為社工毋須到示威衝突中調停。惟此言論一出，隨即引起社工界的強烈反感，認為羅致光根本對社工的本份有所誤解。

勞工及福利局局長羅致光表示，在現有的法律框架沒有賦予社工特權在暴動或武力衝突中執行工作。(資料圖片/洪嘉徽攝)

羅致光：社工不應調停衝突

羅致光的言論當然沒錯，法例沒有賦予社工特權可在衝突中執行工作，理論上只有執法團隊、支援性的紀律部隊（如消防員及救護員）及記者等群體才可「合法」出現於衝突現場，即如在示威場面中常見義務性的醫療、急救員，其出現也有機會觸犯法例。但羅致光的問題是，他只站在法律的角度看待問題，而忽略了社會衝突之中，不只有法律的考慮層面。

這幾個月來，社工、急救員、神職人員等不少秉持着和平、非暴力的原則，到衝突現場提供各種的調解及人道支援。雖然他們的出現或者在客觀效果上令到示威者的人數更加多，但他們大部分均沒有參與暴力衝突，在前線的緩衝作用甚至獲部分人認同。業界甚至社會關注，沒有參與暴力衝突的社工被當視暴動參與者，並非毫無道理之憂慮。

社工冒着危險到場支援，作為社福界的高位者、勞福局局長羅致光沒有理解他們的初衷，也沒有回應業界對社工被捕的關注，只是批評社工並無特權，自然引起社福界的憤怒。社福界給羅致光的聯署信中，引用《社會工作者工作守則》第一部份「基本價值觀及信念」，指出社工有責任「維護人權及促進社會公義」及相信「任何社會都應為其公民謀取最大的福祉」，反映他們以調解衝突、保障被捕者權益、協助市民疏散等為己任。

社工許麗明表明，社工在示威現場時，不會以參與者身分衝擊，亦不會阻止示威者，現身其中旨在擔任警民之間的緩衝。（盧翊銘攝）

毋庸置疑，香港走到暴力衝突不息的這地步，背後涉及政制、經濟等複雜問題，社工即使走在示威現場，也難以真正的調停衝突，作用有限。但正如理大事件顯示，化解衝突有時不是只用武力，也需要圓滑的手腕避免正面衝突。羅致光若然輕視衝突現場的協調、降溫作用，甚或只以為用強硬執法便能「止暴制亂」，則反映他作為問責局長，卻不懂化解社會危機之道。

社工不只為一份「工」？

羅致光並非首次就社工於示威中的角色失言，他早前曾指出，在暴力場面中，社工與現場人士未必是社工與服務使用者的關係，即指既有很多人不是在場社工的正式服務使用者，而社工亦非正式以社工身份提供協助。這意味羅致光認為社工只能在當值時間，在受聘機構中向其服務使用者提供協助。不知道這是否羅致光2017年成為局長後，感染了官僚主義之陋習，將社會需要簡單地劃分成「事不關己」及「工作範圍內」。我們的社會正是太多官員如此狹隘，以至社會問題累積多年，久久未能正視。身為前港大社工及社會行政學系教授，羅致光曾有份訓練無數專業的社工，卻將社工簡化成只是一份受薪工作，忘記社工應有的使命，引起社福界反感可謂預料之內。

這次反修例示威中，社福界直接或間接參與了不少，關注市民訴求及協助反映聲音。羅致光作為勞福局局長，本應可以從社福界掌握民情。但羅致光因為對社工的角色等問題，與社福界明顯存在鴻溝，甚至可能愈走愈遠，不但無助化解當前的社會分歧，對於勞福局的工作、政策改革等，亦非好事。當前的香港需要有負責感的領袖，羅致光也是時候放下身段，嘗試善用其勞福局局長之崗位，為社會出一分力。