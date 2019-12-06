請讓香港社會再次看見未來

民陣周日（12月8日）獲發不反對通知書舉辦遊行，由維園出發至中環遮打道，是超過四個月來首次。市民能否復歸理性，以和平及合法方式表達聲音？警方會否秉持專業精神，執法合法、合情及合理？政府是否經一事長一智，懂得善納諫言及從善如流？

8月以來，民陣發起的遊行均遭警方反對，僅8月18日能在維園集會。對上一次民陣遊行而獲發不反對通知書，已是7月21日。距今四個多月，社會可謂幾生丕變，「七二一」、「八三一」等數字有如烙印，在部分市民心目中無法磨滅。

以11月「大三罷」為始的最近一輪嚴重暴力衝突，以中大及理大事件最震撼。吐露山城起烽煙，紅磚校園陷火海，被困者驚險逃走。畫面衝擊香港人的內心，看見年輕人如此冒生命危險，面臨沉重的牢獄之災，以這個城市為家的人沒有一個能夠心安。從這個角度看，區議會選舉的片刻平靜，既是市民珍重投票權利，欲以選票發聲，也是香港人在消化情緒。畢竟沒有人能長期處於緊張情緒，而香港人的緊張情緒由6月持續至今，已成難以再承受之重。

11月17日警方包圍理工大學，示威者徹夜與警方衝突，社會憂慮事件流血結束。（資料圖片／羅國輝攝）

做好自己 以德服人

民陣藉國際人權日，於12月8日發起港島區大遊行，是自然之事。示威浪潮雖未平息，警方或許評估暴力情況較之前緩和，因此發出不反對通知書。不論怎樣，雙方都可以說是意願良好。一方面希望以遊行這種合法、和平的方式表達意見，另一方希望幫助市民實踐其示威權利。

然而，良好意願也可以演變成糟糕的結果，看似稍息的局勢隨時可以急轉直下。就此，社會各方均有其責任。市民既要有所不為，堅持以和平及合法方式表達聲音，警方亦要秉持專業精神，執法合法、合情及合理。

民陣召集人岑子杰只呼籲警方克制，而不肯呼籲「勇武派」在遊行後勿使用暴力，聲言「大家各有打算」，這是雙重標準及怯懦，既無視暴力示威可令事情變質及惡化，也反映出其不敢直諫「勇武派」。香港民意研究所在11月中旬的民調首次顯示，多了游離市民對警方重拾信任，反映極端示威者開始令民意退回去親政府那邊。社會的心聲，民陣及泛民有看清楚嗎？至於警務處處長鄧炳強表示，若然發生暴力事件，民陣應拿出勇氣譴責暴力，也只是說對了一半。警方與其寄望別人譴責「勇武派」，倒不如切實做好本分，展示出應有的水平及紀律，重新符合社會的期望。香港人的眼睛是雪亮的，不論是示威者或警方，若然靠別人犯錯來增加自己的民意支持，而非做好自己及以德服眾，均是不智及不負責任。

12月1日，大批市民由尖沙咀遊行至紅磡，要求政府成立獨立調查委員會。（資料圖片／歐嘉樂攝）

海納百川 有容乃大

更重要的是，民陣遊行只是考驗的開始。殷鑑不遠，6月16日百萬大遊行也是和平舉行及結束，隨後的社會形勢卻是慘不忍睹。原因在於遊行只是市民表達意見的一步，隨後政府還須作出恰當之回應。即使我們的政府目前並非由普選產生，但香港社會仍然期望它能夠對民意負責，這是政府必須接受之現實。特首及問責官員不能自以為高高在上，對市民的聲音不屑一顧。不論是肇因修例方案，或是後來的監警問責，甚至最近的催淚煙對健康影響疑雲，官員也須善納諫言。即使有所不認同，也必須放下身段，務求讓廣大市民信服。若然不諳政治家應有的處事之道，即使考試第一名或智商非常高，最終只會成事不足。

在區議會敗選後，民建聯等建制派對政府多番批評，由特首到局長無一不罵。但這樣要麼是事後故作姿態，要麼是將敗選的私怨向官員發洩，兩者皆無助社會前行。督促政府施政，是被視為政府管治盟友的建制派最應該做，但又一直沒有做好的事，未來他們能夠痛改前非嗎？至於泛民主派，我們亦一再提醒，他們對今天香港之亂局有無可推諉之責任。作為政治體制中的一分子，泛民在立法會內徒有政治口號，沒有務實之建言，甚至對經濟政策、社會保障等乏善可陳。當連有願景的藍圖也不懂或不肯規劃，我們怎樣寄望他們能推動社會進步？

自6月以來，香港一直朝最壞的方向發展，暴力橫行、「攬炒」、建制派總崩等預言不斷實現，甚至有人形容香港已成戈爾迪死結（Gordian knot）。但沒有人需要是宿命論者，香港人不是不能走出惡性循環的困局，一切只視乎我們——不分立場的社會各界——是否希望再次看見未來，並願意為之努力。