「手動轉」以阻止刪帖？　網上世界須「止謊制謠」

反修例風波持續，社交媒體上的「戰爭」亦曠日持久。持不同政見者經常於社交平台facebook交鋒，除了留言互相對罵，亦藉其「社群守則」要求刪除含惡意的內容。當社會極度撕裂及互不信任，我們必須避免陷入立場行先、真相行後的陷阱，助長社會輕視真相的氛圍。

過去數月，社交平台屢見與修例風波有關言論，當中不少涉及敏感字詞，如稱示威者為「曱甴」及辱罵警察為「狗」等，甚至涉及抹黑或造謠的成分，網民一直呼籲同立場者踴躍檢舉其視為不當的言論。惟不少人批評舉報無阻惡意言論繼續出現，認為社交平台本身偏頗特定政見，甚至有向政權「跪低」之嫌。

社交平台審查機制受關注

回應坊間有關審查的憂慮，facebook亞太區公共政策經理Simon Harari日前解釋，其公司會按九項受保護範疇，包括種族、民族、國籍、宗教、性取向、種姓、性別、性別認同、嚴重疾病或殘障作審查，而警察為一種職業，其及示威者均不屬受保護範疇內，因此不會以言論冒犯為由刪除，更不會因舉報次數而改變決定。

facebook會按其「社群守則」審視用戶言論（資料圖片）

社交平台按其既定的價值及準則審查用戶言論，而且審查工作靠賴人手辨識，仇恨言論涉及具體脈絡及資訊，審查工作自然容易引來爭議，甚至出錯。正如Simon Harari所述，早前本地運動員呂麗瑤在facebook上公開被前教練性侵的遭遇，facebook曾因內文詳細描述性的情景，起初判斷為違反社群守則，惟後來與本地律師商討後，得知內容為響應反性侵、性騷擾的「#MeToo」運動，才認為其決策有錯。

然而，即使社交平台審視言論的工作可爭議，並不意味我們須因而諸訴陰謀論。目前社會經歷着前所未有的撕裂，市民傾向拒信權威，並以立場行先，選擇性接受及閱讀資訊，自然導致各種的陰謀論應運而生。諸如外界質疑未能於facebook發布疑似警方濫暴的資訊，即使Simon Harari解釋並無以人工智能阻止用戶發布相關影片，並指技術性問題須再作調查，但可能「黃絲」網民並不會因而釋疑。

facebook禁止轉發特定內容？

這種立場行先、放棄求真的現象已經出現。如近月不時有網民質疑在發布特定類型的資訊（如疑似警方濫暴的資訊）時，facebook會自動禁止其「分享」的功能，故網民發貼同時亦會呼籲他人自動儲存相關圖片或片段，再自行另開新貼「手動share」。但有關資訊之所以未能「share」，乃是因相關貼文沒有設定為向公眾公開，即俗稱的「地球post」，才會導致分享功能「消失」。縱使不少人已發文解釋，但至今仍有不少人質疑facebook禁止轉發特定內容，要求網民「手動share」。這種現象，加上社交媒體所形成的回音壁效果，陰謀論自然在立場相似的用家中迅速傳播，甚至揮之不去。

一如假新聞盛行的現象，社交平台言論審查的陰謀論同為後真相年代的產物。部分網民甚至認為，社交平台有否「禁聲」並不重要，重要的是其政治訊息能達到不俗的傳播效果，反映公眾愈發輕視事實，由立場主導思考及判斷，這種現象只會變相縱容謊言存在，對社會任何一方均無益處。不論是警方及其支持者批評「黃絲」散播謠言，或示威者指控警方滿口謊言，我們必須先做好自己，重拾求真精神，別讓自己在後真相年代中隨波逐流。