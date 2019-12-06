加薪應付流感高峰　醫管局終須大改革

踏入冬季流感高峰期，公立醫院急症室及病房再次迫爆，周四（12月5日）內科病床佔用率達103%。醫管局上周四（11月28日）公布多項應變措施，各公立醫院將預留資源，按需要開設900張臨時病床。醫管局於9月底亦已增聘455名兼職醫生，並於明年1月1日至5月3日調整特別酬金計劃，安排提供加班津貼，在人手緊絀的公眾假期更加額兩成，以期吸引醫生加入戰線對抗流感。但種種措施只能在流感高峰期治標，要根治公立醫院負荷問題，始終要一場大改革。

香港政府不能逃避醫護人員不足的現實而捨本逐末。（資料圖片）

加人工≠加人手

醫管局以特別酬金計劃改善醫護人員的加班待遇，是對願意加班的醫護人員的一種鼓勵。然而，增加公立醫院人員薪酬，只能「理論上」吸引人手。醫院工作需要輪班，對精神、體力的需求甚大，實際多少人願意為額外薪金加班工作，我們不能高估。加班始終有所上限，醫護人員若欠缺休息，可能成為另一醫療隱患。而且選擇工作屬醫生自由，公院醫生工時長、待遇差，經常需要花費時間處理非臨床的行政工作，公立醫院工作環境欠佳，一眾醫生意興闌珊辭職離場轉投私立機構。醫管局的特別酬金計劃作為應急方案，不能當成治本藥方。公立醫院的醫生待遇，以至工作內容，長遠仍待醫院管理局加以檢討。

公立醫院需求日增但人手遠遠不足，工作繁重使醫護人員紛紛「跳船」，人手不足的惡性循環泥足深陷。醫管局去年度整體醫生流失率達百分之6.4，創十年新高。公院本已人手不足，卻更多人離開公院，工作壓力龐大瀕臨「爆煲」。今個月接任新一屆醫管局主席的范鴻齡直言，高流失率下，公立醫院「如此下去早晚有一日崩潰，希望不會在自己任內崩潰」。公立醫院人手不足的問題，政府以至社會各界，在未來數年都必須著手解決。僅僅在公立醫院新增900床位而無足夠醫生、護士配合，到頭來只得物無所用。

醫療服務不足，問題始終在於人手短缺，若不治理病根，只會愈病愈重。現時，香港每千名人口對應的醫生比例為1.9，護士比例為7.1，比例上均低於同區的新加坡（2.3及7.2）、日本（2.5及11.6），也低於經合組織成員國的平均水平（3.4及9.0）。而未來情況甚至更加惡化，根據政府2017年公布的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》推算，2020年香港醫生短缺會達到500名，到了2030年醫生缺口更可能超過1007名。要長遠解決本港公立醫院醫生不足問題，根本辦法是增加政府資助、培育本地醫療人材、致力改善公立醫院工作環境，香港政府不能逃避醫護人員不足的現實而捨本逐末。

政府應對流感理應雙管齊下，一方面進行長線醫療改革，一方面不忘短線的疫苗接種。（資料圖片）

預防勝於治療

長線醫療發展，醫療人材的培育，將成香港政府的未來課題。但流感高峰期在即，要解燃眉之急，便須為市民接種預防疫苖。不過其推廣功成效備受質疑，部分基層最後還是因為無法負擔而不能接種，去年度的疫苗接種率僅約15%。香港社區組織協會一項調查發現，政府自去年開始放寬資助50至64歲人士接種疫苗後，接種率仍未見顯著提升。政府應考慮增加撥款，全面資助高危人士接種，減少社區傳播。

部分市民向傳媒指出，縱然得到政府資助，接種疫苗仍需額外支付平均約100元的私家醫生費用，故此未前往接種，而近三成受訪者更表示無法負擔收費。衞生署既資助接種疫苖，理應做得更加徹底，將市民接種疫苗所需的私家醫生費用一併納入資助範圍，或參考65歲或以上長者的安排，為50至64歲、沒有領取綜援人士的公立醫院病人，安排於醫院管理局普通科門診免費接種疫苗。

政府應對流感理應雙管齊下，一方面進行長線醫療改革，一方面不忘短線的疫苗接種。每年流感高峰期，均會對公立醫療系統做成極大壓力。為流感高危人士接種疫苗，政府應該以免費、方便作為前提，在地區上鼓勵市民接種。例如可與區議會等組織合作，由政府資助將疫苗接種地區化，派出專業醫護人員到地區開設免費接種站，方便市民之餘，也減輕公營醫療機構負擔。