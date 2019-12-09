對法院縱火者的遺憾令人遺憾

周日（12月8日），金鐘高等法院及中環終審法院門口先後遭投擲燃燒彈縱火，並被噴上「法治已死」等字句。對此，大律師公會、律師會及律政司均義正詞嚴地直斥其非，然而法律界立法會議員郭榮鏗卻只表示「遺憾」。

周日數名黑衣人在法院外縱火，時間上雖然正值民陣發起的遊行，但縱火者是否反修例示威者，與遊行有否關係等，均須經警方調查後方知。但不論任何動機及政治立場，在法院外縱火，尤其是司法體系中非常重要的高等法院及終審法院，均是直接否定法院、挑戰法治之舉，社會必須糾正。

律師會會長即晚彭韻僖發表聲明，市民若因不滿而向法院投擲汽油彈，乃無法接受，更形容為「目無法紀」。她認為市民若在審訊中對法院判決不滿，有權上訴。同晚，律政司發表聲明，指出對法院縱火會損害香港的法治聲譽，並強調政府絕不容忍任何破壞司法機構或損害法治的行為。

翌日，大律師公會予以最嚴厲譴責，指出縱火者的行為沒有任何合理或可辯護的基礎，必須繩之於法。聲明指出，在紀念國際人權日發生此等行為是諷刺。

立法會議員郭榮鏗稱，對於有人向法院投擲汽油彈感遺憾，並謂任何人不論任何動機，均不應該作出危害法庭或司法機構人員的行為。（資料圖片）

大律師的社會責任

然而，相比起律師會、律政司及大律師公會的立場，法律界立法會議員郭榮鏗的取態溫和得多。他雖表示任何人不論任何動機，均不應該危害法庭或司法機構人員，但只表示感到「遺憾」，並同時批評政府「以法庭之手作政治行為」，縱容警隊濫用暴力，「實為破壞本港法治的頭號兇手」。

毋庸置疑，若然政府將政治問題法律化，及縱容警隊違法，乃破壞香港法治。但即便如此，社會也不能將所有問題混為一談，輕描淡寫縱火者目無法紀的行為。即使政府真的有破壞法治之嫌，也不能合理化對法院縱火的行為，大律師公會形容其「沒有任何合理或可辯護的基礎」，便為此意。

在11月13日沙田裁判法院外遭縱火後，我們已指出，郭榮鏗及律政司對事件不發一聲，未盡其捍衛法治之責。特別是郭榮鏗作為泛民議員，「更有責任向社會講解司法獨立之重要，告誡市民不要對法庭施壓」。如今事態更為嚴重，高等法院及終審法院遭縱火，郭榮鏗若然只感「遺憾」，實在叫社會遺憾。

社會氣氛緊張，政治對立嚴峻，許多人或會因此而不敢發聲。但大律師的社會責任重大，正如大律師公會網站所指，須「透過法律專業知識，捍衛法治」。當前部分市民不信任法院，以縱火等行為否定之，大律師便須挺身而出，或直斥其非，或循循善誘。若然法例未合時宜，我們可推動立法會修例；若然法庭裁決不公，當事人可提出上訴；是非黑白，應以道理辯明，讓社會有目共睹。對法院縱火之舉，不論其是否反修例示威者，或政治立場為何，社會均須一視同仁地看待，勸激進者懸崖勒馬，捍衛香港之法治。郭榮鏗作為大律師及法律界選舉產生的立法會議員，應明白自己肩膊上的責任有多重。