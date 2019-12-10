緬甸政府被告至國際法院　羅興亞族能否尋回公義？

周二（10日）至周四（12日），緬甸國務資政、暨諾貝爾和平獎得主昂山素姬（Aung San Suu Kyi）親赴荷蘭海牙的國際法院（ICJ），就緬甸政府涉嫌在2017年種族清洗羅興亞族人的訟訴作出抗辯。訟訴的看點，除了是由遠在西非的岡比亞（the Gambia）作為入稟國，外界亦可藉此還原事件的始末，釐清責任誰屬。可是，觀乎過去ICJ的往績，即便法庭裁定緬甸犯下種族滅絕罪，還須看被告國家最終如何回應判決。

多達70萬羅興亞族人為了逃避戰火，被迫由緬甸若開邦逃到鄰國孟加拉。（路透社）

2017年8月25日，羅興亞武裝組織ARSA向緬甸當局的警察哨所施襲，殺害了12名軍警後，當局隨即把ARSA定性為恐怖組織，並由軍方展開血腥鎮壓。當時，多達70萬羅興亞族人為了逃避戰火，被迫由緬甸若開邦逃到鄰國孟加拉。可是，即使戰事是以打擊恐怖主義為名，但亦有不少報道指出，軍方在執行任務期間，曾有組織地犯下戰爭罪行，包括法外處決、輪姦、施以酷刑等。種種迫害，不但惹來全球不少人權組織口誅筆伐，聯合國的人權事務高級專員更稱該場軍事行動，是「種族清洗的教科書範例」。

這次提出以國際法解決爭端，並「代表」羅興亞族提出訟訴的國家，並非天天嘴邊掛着人權的歐美國家，而是位處西非的邊陲小國岡比亞。上月11日，岡比亞向國際法院提出起訴，指控緬甸違反了1948年《滅絕種族罪公約》（注一），並得到有57個成員國的伊斯蘭合作組織支持，並向緬甸提出訟訴。據《紐約時報》的報道指出，訟訴是由岡比亞司法部長兼總檢察長Abubacarr M.Tambadou領軍，由於他曾協助聯合國法庭，調查1994年盧旺達種族滅絕案的案件，故在經驗上亦是理想人選。儘管疑遭迫害的羅興亞族與岡比亞並無直接關連，而兩者只是同屬「穆斯林」群體，緬甸和岡比亞均屬《公約》的締約國，使至岡比亞能按「普遍管轄」的依據，對他國發生的種族滅絕提出訟訴。

國際裁決有賴各國尊重

可是，即便聯合國的調查報告亦稱緬甸有「繼續包庇種族滅絕的意圖」 ，ICJ的判決和懲處對主權國家來說，某程度上亦可置諸不理。例如，1980年代，尼加拉瓜因不滿美國以軍事援助，支援國內的武裝組織和推翻桑地諾民族解放陣線（FSLN）政權，曾於1986年把美國告上國際法院。但是，即使最終判決寫道美國「違反國際法規定的義務，即不對另一國使用武力」，美國卻早在判決出爐前，已通知聯合國秘書長，排除國際法院對美國的管轄權。除此之外，ICJ早年亦曾裁定以色列在「六日戰爭」所奪取的定居點是非法擴張，惟迄今以色列不但完全無視判決的結果，更繼續對外擴展殖民地。這反映了國際關係的赤裸一面：只要一國堅持不讓，ICJ的判決亦難以對主權國家起實質作用。

話雖如此，在全球反難民思潮蔚然成風之際，岡比亞代表羅興亞族追尋公義，對被迫害的族群和國際社會來說，同是喜見之事。現時，不少主權國家的管治手法，皆是對國內的少數族裔和移民施以差別待遇和歧視，使得羅興亞人的遭遇，同樣可見於生活在中東的庫爾德族、斯里蘭卡的穆斯林等。自民族國家主導國際秩序後，即使是包涵生存權在內的普遍人權，終歸也要依靠主權國家的法律來保護，羅興亞族的人權在實踐上也須依賴國家機器來執行和保護，即緬甸政府。當緬甸政府無力保護（甚至涉嫌剝奪）羅興亞族的基本生存權，即使ICJ的判決未必能迫使緬甸面對錯失，承擔責任，但至少仍能為羅興亞族留下一個歷史的判決。

緬甸政府2017年8月清剿羅興亞人聚居村莊，導致人道主義危機爆發。（VCG）

注一：「滅絕種族罪」是指蓄意全部或部分地消滅民族、種族、宗教等群體，並實施下述罪行之一：一、殺害該群體的成員；二、致使該群體的成員在身體上或精神上遭受嚴重傷害；三、故意使該群體處於貧窮等生活條件下以毀滅其全部或部分生命；四、強制施行蓄意防止該群體生育的措施；正、強制將該群體的兒童轉至其他群體。