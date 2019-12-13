特朗普欲「陰乾」世貿　國際貿易豈可重回叢林法則

周三（12月11日）是中國加入世界貿易組織（WTO）踏入第十八年的紀念日，但也可能是該組織壽終正寢的忌日。隨着美國總統特朗普拒絕任命新的仲裁法官，以及現時剩下的三名法官中兩人任期已經屆滿，原有七名常設法官的WTO上訴機構（Appellate Body）周三正式停擺。這意味着在WTO初審敗訴的一方只要厚顏便毋須履行裁決，使整個仲裁機制的意義頓失。 在特朗普帶領下，美國執意推翻自身倡導多年的全球管治機構，這不但使單邊主義與保護主義等誘發二戰的成因再度難以規範，同時亦難解決現時國際正面對之貿易糾紛。即使現行的機制或存有缺失，但WTO需要的是改革，而非簡單地扼殺其存在。

一如二戰後世界支持創立聯合國的原因，WTO本是要防範二戰前夕的全球貿易保護主義再度來犯。1930年代，全球在華爾街股市閃崩後步入經濟大蕭條，各國紛紛以貿易保護措施，維護國內疲弱的經濟。無序的競爭不但引發了經濟民族主義的狂潮，更為後來的世界大戰埋下伏筆。汲取那次教訓後，以美國為首的國際社會在戰後提倡拆除貿易壁壘，並寄望以更順暢的國際經貿秩序，加速整合各個經濟體，提升發動戰爭的成本。儘管提案起初遭到美國國會內的孤立主義者反對，但華府最終在1947年10月與另外22個國家在日內瓦簽定《關稅與貿易總協定》（GATT），即WTO之前身，踏出扭轉國際貿易叢林法則的第一步。

美國在奧馬巴主政時期雖已曾否決任命上訴機構法官，但是次特朗普的做法，卻是直接拒絕考慮所有人選。特朗普入主白宮後不斷找出各種理由，特別是涉及中國的貿易議題，來攻擊WTO作為最終仲裁者的職能。例如今年7月，特朗普提出了為期90天的「最後通牒」，要求WTO修改中國被列作發展中國家所享有的優惠待遇；另外，他亦曾譴責WTO沒有阻止中國補貼出口貨物，反而更阻礙美國打擊廉價商品流入境內。

美國不願受世貿規範

特朗普執意讓WTO的上訴機構自然死亡，其狹隘的政策思維不難推敲。在位未足三年，特朗普不但向中國挑起貿易戰，歐盟、加拿大、墨西哥等盟友亦無一倖免，簡單而言，其盤算是要繞過WTO的仲裁機制，靠着強大的經濟實力作後盾，並以單邊的貿易保護主義來取代現行多邊的機制，以向別國榨取更好的貿易條件。

然而，中國的影響力又是否如特朗普所言，使WTO的仲裁功能變得事倍功半？據學者魏尚進和余心玎的統計，自中國在2001年加入世貿以來，各國交付WTO裁決的349宗爭端中，中國被列作被告共有44次（12.6%），與其出口份額佔全球的12.8%相若。有趣的是，此數字低於同期美國（99次）和歐盟（52次）被列作被告的次數。與此同時，中國向世貿提出了21宗訴訟（約佔總數6％），也低於美國（55宗）和歐盟提交（46宗）的個案。更重要的是，在中國被列作被告的訴訟中，原訴國只有兩次須動用上訴機構來確保判決得以落實，遠低於美國的15宗案例。由此可見，特朗普之心態有如輸打贏要，美國貿易代表處前總顧問沃恩（Stephen Vaughn）亦赤裸地道出，「如果（世貿）要限制美國，那就不符合我們的利益」。

過去三年多，特朗普搬出的貿易保護措施，不但無助重振國內的鋼鐵產業，縮窄美國的貿易逆差，同時更使原本用來擺平國際貿易爭端的機構被邊緣化，使得弱肉強食的叢林法則再度成為國際關係的準則。誠然，美國對WTO的其他不滿，包括上訴時間冗長、界定發展中國家的準則，以至在方法學上估計貿易保護措施帶來的經濟損失等技術性細節，有不少值得改革之處，惟不該完全否定世貿的存在意義和功能。反而，在遵從創立原意下，各國更應聯手復興和改革WTO，確保以法而治的國際秩序得以長存，防止一國隻手遮天，阻礙其運作。