以色列一年內三次大選　內塔尼亞胡的最後一擊？

以色列今年4月及9月分別舉行兩場大選後，國會再度投票決定將於明年3月2日舉行一年內第三場大選。選舉頻頻，因為此前的兩次大選皆未有政黨能取得國會過半數議席，而出現懸峙國會局面。最大兩個政黨——執政右翼之利庫德集團黨以及中間派藍白黨——於9月大選中分別取得32及33席，卻未能籌組聯合政府。前以軍總參謀長、藍白黨領袖甘茨（Benny Gantz）拒絕於貪腐醜聞纏身，正在受查的總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府下，而內塔尼亞胡亦堅持要延攬極端保守的正統派猶太教政黨入閣，遭世俗派之藍白黨大力反對，雙方再一次談判破裂後再次另行大選。

於比例代表制的議會制國家中，懸峙國會為制度下常見甚至有意促成之產物。如運行此制有百年歷史之德國，雖然屢出科爾、默克爾等強人領袖，不過其政府每屆均是由多於一黨的聯合政府組成。此政制設計之目的，是免去總統制總統權力過於集中，又或者是單議席單票制有利大黨，無法精確反映選民意願之流弊。相反如英國此等單議席單票制議會制國家，保守黨約翰遜得票雖未過半，卻輕取國會大多數，自民黨及脫歐黨等小黨則有如制度之犧牲者。

內塔尼亞胡右翼政策製造分化

以色列政府如其他比例代表制議會制國家一般，一直由各黨協商合作，組織聯合政府。然而隨着國內中東地緣政治升溫、內塔尼亞胡極具爭議之右翼擴張主義為社會帶來分化，加上此氛圍下一直冒起的正統派猶太教勢力，令鴿派與鷹派之分歧、世俗派及正統派的鴻溝愈漸加深。此將近一年的無政府狀態之起源，亦是內塔尼亞胡為討好正統派選民，計劃免除正統派子弟的兵役，而觸發世俗派的前國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）退出執政聯盟，觸發內塔尼亞胡內閣提早半年倒台而起。

未能有效管治之難題非以色列獨有，西班牙過去四年便舉行過四次大選，國內政局亦是日益碎片化。歐債危機所激發反資本主義運動「我們可以黨」於左，因加泰隆尼亞分離主義運動復興，而導致民族主義政黨「聲音黨」於右，都蠶食了傳統中左及中右的大黨，加上中右的人民黨首相拉霍伊（Mariano Rajoy）與內塔尼亞胡相似地被貪腐醜聞纏身，最終更被國會罷免，此皆削弱選民對傳統政黨之信任。西班牙11月四年內的第四度大選仍然出現懸峙國會，要解決僵局殊不簡單。

以色列的情況雖跟西班牙相似，都有國際民粹政治的大環境為原因，仍然亦有個人因素。自2017年起，內塔尼亞胡已身陷多宗貪腐醜聞，並於早前正式被總檢察長落案起訴其賄賂、違反信託、欺詐三罪。其控罪包括收受以籍荷里活製片人米勒漢（Arnon Milchan）及澳籍億萬富翁帕克（James Packer）價值數十萬美元的香檳和雪茄、私通《新消息報》（Yedioth Ahronoth）老闆，立法減慢其競爭對手之增長、並向貝澤克電信公司（Bezeq Telecom）提供監管優惠待遇，換取熱門新聞網站瓦拉（Walla）對自己及其妻之有利報導。

面對如此大的醜聞，為國家帶來如此大之不便，不論控罪屬實與否，一名負責任之政治領袖宜鞠躬下台，打破僵局。不過內塔尼亞胡諉過於人，反指涉貪指控等同政變，批評當局針對他而非真相，強調不會辭職。他亦曾指調查為政治迫害，抨擊傳媒、警方、檢察官、司法制度。其寧願再花上數十萬公帑選舉都不肯下台，因為勝選有望換取國會通過其免於被起訴之特赦權，說到底是為了個人之利益。

以色列總理內塔尼亞胡與特朗普政府關係友好，12月上旬在葡萄牙與美國國務卿蓬佩奧會面。（路透社）

利用民族主義情緒的政客

此等為了個人私欲而破壞國家之制度、犧牲國人幸福和未來的行為，令人聯想起其難兄難弟特朗普。特朗普被踢爆其曾向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓，要求其調查特朗普於明年大選的潛在對手拜登的兒子，在烏克蘭的生意之涉貪之傳聞，為明顯之以權謀私行為。同樣，特朗普亦斥責民主黨的彈劾行為形同政變，又指自己被政治迫害，內容跟內塔尼亞胡幾乎一模一樣，了無新意。

為了私利犧牲國家的還有剛剛勝出大選的「英國特朗普」約翰遜。本來留歐派的他，看準了疑歐情緒所引發之民粹浪潮，搖身一變成為最落力的脫歐派支持者，以謊話及假資訊左右公投結果。其於及後於文翠珊治下亦致力以硬脫歐立場反對文翠珊方案，最終迫使其下台並取而代之，並以會令英國經濟蒙受巨大震盪的「斷崖式」無協議脫歐作為談判方案。雖然以「搞定脫歐」為口號的約翰遜俘獲了厭倦脫歐爭議無日無的選民，但最終約翰遜如何帶領英國於個多月內順利脫歐，依然是一團迷霧。

內塔尼亞胡、特朗普、約翰遜三人皆有一個共通點，便是皆以忠堅的愛國者自居，自詡在自己領導之下，國家和民族會走向偉大。而事實上他們卻是躲在民族主義大旗後，為自己竊取名譽和利益，甚至公然以權謀私、破壞制度，其支持者依然會以「他是愛國的」作為託詞。毋怪英國作家塞繆爾約翰遜（Samuel Johnson）曾稱，「愛國主義是無賴最後的避難所。」