老問題拖過年　公營醫療需革新

醫院管理局周三（12月18日）發表2018/19年度報告，顯示非本地醫生、病人服務助理等各類人手不足，加上醫院聯網資源分配不均，醫療系統的種種問題仍是路漫漫其修遠。

針對本地醫護人才不足的問題，醫管局表示2018年本地醫科畢業生數目已增至420名，且持續以有限度註冊形式招聘非本地培訓醫生，並於2018年12月成立自選兼職辦公室，以具彈性及效率的方式招聘更多兼職醫護人員。

培訓未足應付需求

增加醫科生及招聘更多兼職醫護人員，固然能紓緩人手緊張，然而正如年報在交代財政餘款時指出，「醫管局錄得14億元的餘款，主要來自因人手不足而未能填補的空缺」。換句話說，目前的情況是有錢也未能聘請人手，此等問題始終需要解決。

香港醫護人員短缺，已是社會共識。（資料圖片）

再者，公立醫院以日薪聘請中介護士和護理員，然而外援能否勝任原本醫管局人手工作，卻非無疑問。部分外援因為健康或家庭需要，只能當兼職工或散工，有些則資歷尚淺。而且中介員工每天輪換，不熟悉病人和病房環境，能力差異甚大。

歸根究柢，政府在培訓足夠本地醫護人才前，仍須積極引進海外醫護人手。然而，醫管局提到的以有限度註冊形式招聘非本地培訓醫生則未必有佳效。目前，引進海外醫生主要有兩種方式，一種是醫管局報告提到的有限度註冊形式招聘，另一種則是通過執業試，並完成一年或半年（為專科醫生而設）實習。

去年以有限度註冊形式在公立醫院服務的非本地醫生，由9名增至13名，醫委會在8月再遞交7份新申請。但即使如此，人數始終偏低，部分原因在於制度欠彈性。例如通過「有限度註冊」的海外醫生，只能夠在推薦其來港的機構或醫院內行醫，也根本無法晉升為正式註冊醫生；執業考試因為報名程序過於繁複，比如本地醫科生可分六年應考而海外醫生卻要一次完成，考核內容包括大部分普通科醫生在職業生涯中未必遇到的病例。

醫護人員短缺，導致前線工作人員壓力大。 （資料圖片／盧翊銘攝）

對此，醫管局可推動制度改革，支持參考海外經驗，例如像新加坡般讓合乎資歷的海外醫生可申請有限度註冊，並在實習監督期後申請正式執業牌照。醫管局也應檢討對海外回流醫護人員的待遇，比如從海外回流的物理治療師的起薪計算，可擴大至考慮其執業經驗。

醫護流失與分配不均

較早前政府公布，2018年公立醫院共374名醫生離職，流失率達6.4%，創十年新高。且非退休離職者亦不乏資深醫生，百人具21年或以上年資，佔逾四分一。醫管局年報提到，去年政府向醫管局增撥七億元經常性資助，改善措施及挽留人才，例如於今年1月至5月期間，醫管局曾上調特別酬金計劃的津貼金額 10%。

然而，公立系統中醫護的流失並不僅僅是因為薪酬問題，還包括工作量的問題。以2017流失率高達7.8%的物理治療師為例，90年代物理治療師的指標為每年看診3,500人，如今大幅增加了37%，讓不少物理治療師疲於奔命。公立醫院醫生每隔三至六日就要輪一次夜班，甚至有機會是日間當值後「直踩」。

今年初有公立醫院醫護人員接連舉辦遊行及集會，控訴政府及醫管局在公營醫療上政策有失誤、管理低效。 （資料圖片／林若勤攝）

工作量的問題，隨聯網資源分配不均而更加嚴重。九龍東聯網服務全港約15%人口，但根據年報七個聯網的全職人手數字，九龍東佔不足11%。除了人口老化外，正如年報所指，「安達臣道的發展計劃令觀塘區人口增加，服務需求進一步上升」。九龍東聯網在2018/19年度醫生流失率達7.7%，為七個聯網之冠，並非沒有結構原因。

基層醫療仍欠規劃

另一方面，公營醫療體系之負荷過重，核心問題在於基層醫療不足。根據團結香港基金發表的醫療體系研究報告，加強社區護理則可減少現時約一半入住公立醫院的個案，每投資1元於社康護理，即可減省8.4元急症護理開支。

雖然醫管局年報總結去年推動基層醫療的措施，為新增約5.5萬個普通科門診診症名額，將普通科門診公私營協作計劃已推展至全港18區，但這些措施並沒有觸及結構問題。事實上，醫管局早已設有三所社區健康中心，分別位於天水圍、北大嶼山及觀塘，為有需要市民提供基層醫護服務，惟效果未見顯著，包括被指缺乏外展推廣及跟進護理。近年政府改變策略，斥資近億元成立地區康健中心，以公私營合作方式提供基層護理，更見醫管局的角色褪色。事實上，翻查近幾年的年報，架構下隸屬聯網的社區健康中心更是隻字未見，似乎進入不了醫管局的視野。

隨「公職王」范鴻齡今個月接替梁智仁出任醫管局主席，社會期望其能大刀闊斧改革，逐步根治人手不足、分配問題及推動基層護理，帶來香港醫療的新氣象。