區議員服務社區的方法　竟是自資興建避雨亭？

今屆連任失敗的屯門區議員、實政圓桌朱耀華周一（16日）派員將「自資興建」的避雨亭拆走，遭當區居民質疑為落選「報復」街坊。朱耀華解釋，該處屬私人地方，現因被投訴僭建而要拆走。

區議員僭建避雨亭固然不應該，但朱耀華為便利居民而不惜自資，反映的卻是區議會權力有限之悲，背後之制度原因值得深思。

自1995年起服務翠興區的朱耀華解釋，多年前曾要求運輸署興建避雨亭，但因路段太窄遭拒。他及後與大興花園法團商討，以自資方式興建避雨亭，一直沿用至最近。

事後記者前往該處，避雨亭已經消失無蹤。（鄧栢良攝）

任由「僭建」十多年？

今屆區議會選舉期間，屋宇署及地政署接獲投訴，指該避雨亭為僭建。當局尚未有決定，朱耀華已率先拆除，令該處等車的居民失去了避免亭，不少街坊自然不解，甚至斥其「小氣」。即將卸任的朱耀華解釋，「有人投訴僭建先要拆」，並在社交平台對投訴人怨氣甚重：「由於之前被人不斷投訴，你知道誰投訴啦！」

一方面，該避雨亭存在十多年，若該建築實屬僭建，區議員早應避免；若一直未注意到違例，亦可謂失職。待政府部門即將處理，才在此際拆除，既有後知後覺之嫌，亦會令居民誤會其出發點。

自資興建非理想做法

另一方面，興建避雨亭本為德政，應由公帑出資，區議員竟須自費興建，也是諷刺。由於地段屬大興花園，議員與大興花園法團商討後自資建造，並承諾負擔一切維修保養，縱然在多年來便利了候車居民，然而一旦設施釀成意外，權責應屬於建造者的議員，還是地段業權者即屋苑？賠償責任難以界定，將來可能做成法律爭拗。

說到底，避雨亭為公共設施，最理想始終是依足程序，由政府部門興建。議員自費之原意雖好，但因為遭運輸署拒絕要求而用另類方式解決，做法並不理想。其實區議員在推動社區建設時，與路政署、運輸署等政府部門磋商費時，甚至被拒絕，可能是常態。有心服務社區的議員應事不避難，而是實事求事。若有制度問題，便應提出改革。

事後記者前往該處，避雨亭已經消失無蹤。（鄧栢良攝）

區議會與行政部門的歧見

就避雨亭一事為例，運輸署以路面狹窄以拒絕加設，但議員自費而為之，反映出兩者對避雨亭的需要及影響有截然不同的判斷。而避雨亭行之多年，服務居民者眾，也足見在該處興建避雨亭亦非無理之舉。

可是，區議會作為區域諮詢組織，並無法定權力，不能立法與審批政府公共開支，亦無法推翻政府部門之行政決定。避雨亭只為一例，若在其他事情上，區議會有合理而可行的建議，但政府部門因種種考慮而久未跟進，區議員同樣可能無計可施。若然從根本擴充區議會權力，研究給予區議會在區政範圍之內的決策權、財政規劃權等，或許能為社區治理開新一頁。