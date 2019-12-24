沙特八人疑為王儲代罪　卡舒吉案折射的不公義與現實政治

2018年10月2日，沙特阿拉伯政府涉嫌派出共15人的暗殺小隊，分別乘坐兩架私人飛機前往土耳其，並在沙特駐伊斯坦布爾領事館內，殺害和肢解流亡美國的異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）。在國際社會口誅筆伐和不痛不癢的制裁下，沙特在一年多後終於完成「法律程序」，並將五名涉案人士判處死刑，三人監禁。這場「審判秀」不僅沒有抽出幕後主腦興師問罪，更似是企圖用代罪羔羊來掩蓋案件的真相，但美國竟然形容審判為踏出「重要一步」，並「鼓勵」沙特要有「公正、透明的司法程序」，實在諷刺。

卡舒吉於領事館辦理離婚證明時「離奇消失」後，不少表面證據指向暗殺小隊，惟沙特官方卻一直矢口否認。去年10月5日，王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，MbS）首次於訪問中開腔回應事件，宣稱卡舒吉走進領事館後，已在「幾分鐘或一小時」後離開。同月八日，沙特王子哈立德（Khaled bin Salman）亦緊跟官方口徑否認沙特涉案。但同月10日，在土耳其傳媒公開的影片中，清楚記錄了暗殺小隊進入領事館的過程，沙特才在半推半就下修改立場，承認曾有此事。

沙特調查結論難令人信服

聯合國6月公布的調查指出，卡舒吉案不僅「違反國際法中禁止任意剝奪生命權的基本原則」，而更重要的是，案情「所衍生的理論和指控卻難以改變沙特的國家責任」。可是，沙特的秘密審判不但並無查明暴行的主子，就連MbS的副手、前情報局副局長阿西里（Ahmed al-Assiri）和前高級顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）亦輕鬆逃過法網。沙特的副檢察官Shalaan al-Shalaan更在審訊後明言，「據調查顯示這宗謀殺案是沒有預謀」，顯示與國際社會的調查結果相悖。

誠如聯合國報告指出，犯下謀殺罪的是「國家」，故針對暗殺小隊的制裁行動，充其量只是「煙幕」，以便將人們的注意力，從國家責任轉移開去。從已公開的案情顯示，暗殺小隊中大多成員都是該國的軍事和情報部門的成員，當中更有一名法醫專家Salah al-Tubaigy。更甚是，團隊還包括高級情報官暨MbS的保鏢Maher Abdelaziz Mutreb，實在教人難以相信王室高層毫不知情。此案理應不是暗殺小隊成員因不滿卡舒吉的言論，一時衝動犯下暴行，反而似是官僚、行政部門根據上級計劃、授權和指揮所執行的「國家級任務」。因此，卡舒吉案所體現的是政府指令，而非個人意志。

誠然，一個人因服從上級指令而執行法外殺人，在道德和法理上均是難辭其咎。每名涉案人士分別執行的行動細節，都涉及官僚體系指揮鏈的層層授權，故即使這群幕後的「行政殺手」沒有直接謀財害命，但他們的參與，卻是任務成功執行不可或缺的一環。但在個體儼如齒輪的官僚體系中，要釐清罪案的始末和責任，訴訟針對的不能只是個人罪行，如謀殺、酷刑和非法處理屍體等，更要有幕後運行中的無形制度。至少，若沒有當局的安排，相信暗殺小隊應當是乘坐經濟艙「出差」，而非私人飛機。

沙特阿拉伯處決卡舒特案五人，但不包括嫌疑最大的王儲親信，美國國務院官員卻表示為「重要一步」。圖為美國國務卿蓬佩奧。（REUTERS/Erin Scott）

遜尼派阿拉伯的沙特秩序

沙特公布處決五人後，法新社引述美國國務院官員表示「歡迎」裁決，形容是「重要一步」。更令人遺憾的是，在一眾阿拉伯國家中，只有土耳其公開直指判決是「醜聞」，而埃及、阿聯酋、巴林等國則繼續冷眼旁觀，免得影響與盟友的利益關係。尤其是阿拉伯世界的遜尼派國家，向來以沙特馬首是瞻。

卡舒吉案折射出的不僅只是國際社會在干預國家行政謀殺的無力，亦反映出逾半世紀以來，各國意欲建立依法而治的國際秩序，迄今仍是滿佈沙石，恃強凌弱的叢林法則尚未遠去。若國際社會真想建構依法而治、將生存權視作不容妥協的政治秩序，除了要建構多元協商、秩序為本的國際關係，還須想出有效的救贖措施針對國家行政機器的罪行，令政權不能漠視秩序而肆無忌憚。