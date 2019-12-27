泰國新興反對黨或遭取締　憲政民主再受考驗

一度回復平靜的泰國政壇再起波瀾。兩周前繁忙的曼谷街頭再次出現了街頭示威，規模為2014年泰國軍方發動政變以來最大。不過此次示威者再不是以紅衫或黃衫為記，亦非高叫支持前總理他信（Thaksin Shinawatra）或其胞妹英祿（Yingluck Shinawatra）之口號，在示威中發表演說的是一名身穿白襯衣，樣貌俊朗的青年。塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）於今年中的泰國大選綻放光芒，帶領其成立僅幾個月的未來前進黨一舉拿下眾議院80席，成為國會內第三大黨。他年方四十，為泰國最大汽車零件製造商之副總裁，年輕高富帥兼民主進步之政綱，迅即使其為政壇新星，更被一眾反對派推舉，挑戰軍方代表巴育（Prayut Chan-o-cha）連任總理之位。

距今謹半年，塔納通及其未來前進黨已遭軍方針對。當選國會議員後一個月，選舉委員會指控其參選時持有一間媒體公司股份並未作出申報。雖然塔納通聲稱參選前一個月已經全數轉讓該股份，憲法法庭11月20日裁定塔納通違法，並禠奪其議員身份，未來前進黨頓時群龍無首。與此同時，一名律師向憲法法庭入稟，指未來前進黨的橙色倒三角黨徽跟光明會（Illuminati）標誌相似，有顛覆泰國君主立憲制之意圖。光明會為最流行的陰謀論之一，被指由一群緊密連繫之精英組成的秘密組織，試圖策動法國大革命、滑鐵盧戰爭、二次大戰、甘迺迪遇刺案等，顛覆及扶植政權，並於當中安插代理人，從而控制各國政府，建立「新世界秩序」，而一個內含全視之眼之金字塔形象，正被陰謀論者穿鑿附會為光明會標誌。

塔納通屢捲司法訴訟

未來前進黨僅僅一個倒三角黨徽，被牽涉光明會此等陰謀論，更被扣上意圖推翻泰王之帽子。泰國憲法法院近日宣佈受理，將於明年1月21日宣判，未知會否裁定未來前進黨為非法並將之取締。反對派對法庭的結果難言樂觀，除了因為法庭以資料充足為由沒有開庭讓其辯護，亦因為過去憲法法庭作出不少對反對派不利之裁決。除了塔納通持有媒體股份一案，法庭亦正審理一項未來前進黨收取之「非法捐款」，指控塔納通本人捐款予其政黨而違法。年中大選前夕，親他信政黨護國黨宣佈提名烏汶叻公主（Princess Ubolratana）參選總理，王室連夜發聲明反對，指王室成員參政違反傳統。即使護國黨急急撤回提名，憲法法庭仍以違反政黨法為由下令解散之。

多年以來，泰國一直在文人及軍人政府之間翻來覆去。以鐵杆保王派自居之軍方，亦得到已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）之庇佑，多次軍事政變得到王室承認。最近一次於2014年，軍方發動政變推翻英祿政府，並多次推遲重啟大選。直至修憲後於今年中舉行大選，軍事領袖巴育領導的人民國家力量黨以一個百份點之差壓過親前總理他信的為泰黨，成為國會最大黨。

跟他信並無關係的塔納通，靠成長於軍法統治之年輕世代一躍升為傳統親軍方及親他信兩大陣營之異軍。未來前進黨以鮮明之反軍方反財閥立場，主張重寫軍方支持之憲法、削軍權、破除寡頭財閥壟斷、達成財富再分配，一口氣拿下80席，已成軍方眼中威脅。而塔納通於議員身份被禠奪後號召之「快閃遊行」，亦有近萬人參與，為2014年政變以來最大型。塔納通亦已聲言抗爭不會因此而結束，一旦未來前進黨被解散，民間之反政府聲浪或會如雪球般愈滾愈大，令泰國政局再度不穩，重返2014年前紅衫軍及黃衫軍之街頭運動之危機。

塔納通因為年輕及形象正面，有泰國馬克龍或泰國杜魯多之稱。（REUTERS/Soe Zeya）

君主與立憲的挑戰

在泰國此君主立憲國家，制度設計上除了王室超然於政黨政治，憲法法院亦扮演守護憲政民主的角色。黃衫軍或紅衫軍，親他信或親軍方，不同政治勢力本應在指定規則下角力，爭取更多的民意支持。然而，正如朱拉隆功大學學者Khemtong Tonsakulrungruang近期的分析多宗案件後指出，憲法法院多次作出反他信的立場，令人擔心其向王室及軍方靠攏。不管現實中法庭是否有所偏頻，其讓予泰國社會不夠中立之觀感，亦會令其公信力打折扣，結果便如今次未來前進黨的案件般，令人擔心會再次觸發政治危機。

至於舉足輕重之泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn），本來已為爭議人物，私生活備受批評。例如其月前以「不忠」罪名廢黜納為妾侍僅三個月的王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi），儘管應為王室內部事務，卻被外界視其不僅認同一夫多妻，賤視女性之過時婚姻制度，更憑個人喜惡隨意廢納妻妾，不利對王室形象。其父普密蓬在位70年，在軍政府及文人政府之間作出平衡尚且不容易，長期居於德國之哇集拉隆功有否普密蓬之政治智慧及手腕，令人擔憂。縱然王室與軍方的利害關係密切，但哇集拉隆功之親軍方傾向，既助長巴育政府之氣燄，對於緩解當前泰國兩極政局亦未必為好事。