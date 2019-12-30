【十年回顧】退保、對沖未解決　勞福局不能尸位素餐

2019年結束在即，這不僅是一年過去，更是一個年代的終結。人生並無幾個十年，但作為上班一族，不經不覺已經交出十年強積金；不經不覺，向退休已邁近十年。驀然回首，香港政府一拖十年，原來已欠下香港人數千億的「退休債」。

全民退保 傾夠十年

全民退休保障討論逾十年，但目前仍處於討論階段，討論橫跨兩屆特首任期。2011年，當時的特首候選人梁振英在論壇上提及，「全民退休保障，是很值得做的事」，不過說話容易做事難，翌年工黨張超雄議員於立法會提出的全民退休保障議案遭到否決，時任勞工及福利局長張建宗指，全民退休保障十分複雜，社會未有共識。

港人的退休生活保障，由梁振英時代拖到林鄭月娥上任，甚至一代的勞動人口已經退下火線，保障卻依舊不足。期間，羅致光自2017年上任勞工及福利局局長以來，多次阻撓全民退保推行。羅致光起初會見爭取全民退休保障聯席時，直指全民退保「無得搞」、「沒有計劃作研究」。2018年，羅致光再將社會福利政策視為「赤字」，指實施全民退保「赤字更會不斷增加」。香港人勞碌一生，只求退休之後生活能夠得到保障，最後卻被一位年薪逾360萬的政府高官一句「赤字」駁斥，到底甚麼才是香港的最大赤字，應該早日減縮？

到底甚麼才是香港的最大赤字，應該早日減縮？ （資料圖片／洪嘉徽攝）

十年之間不同政黨、學者皆就退休保障提出方案，但政府反應冷漠依舊。2013年，以周永新教授為首的港大團隊提出全民老年金方案，2016年則再提出免供款的改良方案。2016年，180多名學者依據全民養老金方案及最新數據作基礎，制訂學者方案。諸如民建聯、新民黨等亦提出不同退休保障計劃。總括而言包括「審查」與「免審查」、政府「注資」與「不注資」等，但目前全民退保十劃仍未有一撇。

回顧2010年代之初，政府於2012年仍只是在高齡津貼上增設長者生活津貼，及後於2018年6月1日起，終於對貧窮長者實施「高額長者生活津貼」。以一位資產少於$150,000 、合資格申請「高額長者生活津貼」的老人為例，他每月可獲發$3,585元，以一個月為30日計，每日仍僅有119.5元可用。金額雖不致「餓死街頭」，卻難以令老人自在地度過晚年。目前政府除了在生果金上小修小補外，港人退休後的生活保障仍然要靠「理財產品」度日。香港人的晚年生活，始終依靠港人自行儲蓄，例如終身年金、逆按揭等計劃，港人退休只能自求多福。下個十年，又一代人退休，他們的光境將是如何？

目前政府除了在生果金上小修小補外，港人退休後的生活保障仍然要靠「理財產品」度日。（資料圖片／張浩維攝）

積金對沖 沖足十年

另一個政府拖欠香港人多年的，是取消強積金對沖機制。「老年退休金計劃」早在1993年彭定康便於《施政報告》內建議成立，但當時礙於爭議未能達成社會共識，英方計劃遭時任中英聯合聯絡小組的中方代表陳佐洱抨擊，指大增福利開支最終會「車毀人亡」，1995年計劃壽終正寢，取而代之是2000年推出的強制性公積金，遺留下「強積金對沖」這一大炸彈。

強制性公積金計劃（強積金）於1995年7月通過，2000年12月1日正式推行。計劃下設「強積金對沖」機制，當僱員依其服務年資而獲得遣散費或長期服務金時，僱主可於該僱員強積金中，抽取「僱主供款部分」及其累算權益，以抵銷要為僱員支付的遣散費或長期服務金。

遺散費、長期服務金，以至強積金的僱主供款部分均屬僱主責任。但在對沖機制之下，僱主卻可將本屬僱員的強積金當作賠償，變相僱主「慳返一筆」。本意為幫助港人退休的強積金，無端變成優惠僱主「吸血金」。香港僱員每月「自動降薪」5%，但港人退休生活卻難以大受保障。「對沖」設計多年被指優惠僱主，漠視勞工權益。

香港僱員每月「自動降薪」5%，但港人退休生活卻難以大受保障。（梁鵬威攝）

直至2018年，行政長官林鄭月娥發表任內第二份《施政報告》，全港打工仔等候多年，強積金對沖機制終有望取消。勞工及福利局長羅致光周六（29日）發表網誌，以「退休保障及長者貧窮」為題，網誌指出，政府正進行取消強積金「對沖」的法例草擬工作，預計2020年底會將法案提交立法會審議。香港人自動扣薪5%持續20載，在這一零年代的尾聲終見曙光。

政府或許以為「遲到好過沒到」，但社會對於取消強積金對沖的聲音已非近事，政府官員一拖再拖，受苦的只是打工階層。打工仔失去了的遺散費、長期服務金已經不能彌補。根據政府統計處數字顯示，2010年香港僱員的月入中位數為$11,800，僱主供款部分佔月薪5%，十年每人累積近7萬。若全數因對沖而失去，以2011年本港共3,149,411位僱員計算，香港政府合計「坐擁」港人2,200億元。局長羅致光的網誌，遲了至少一個十年。

俗稱說「欠債還錢，天公地道」，但政府因為政策拖延，十年來變相形成的「巨債」，香港人只怕無能力追討。一個年代結束，下一個年代開始，政府來年必須展現魄力，為市民保障基本福址，改變過去「離地」而怠懶之管治作風。