旅發局抽獎「激嬲」市民　政府只能low tech？

踏入2020年之前，政府「把握」了2019年最後一次惹怒市民的機會。旅發局於除夕當晚舉辦歷來首次倒數大抽獎，並設立網站讓市民登記參加，指已順利為163萬參加者分發抽獎卷編號。但期間網站系統出現問題，眾多市民除夕只能做「低頭族」、「篤電話」，但仍因未獲「驗證碼」而錯過抽獎機會。旅遊發展局總幹事程鼎一於新年第一日便要就事件向市民致歉，在電台節目中承認系統出現問題，導致市民的「體驗非常差」。

旅發局網站於12月23日首次公布「香港除夕倒數」大抽獎的消息，程鼎一當時表示將「以全新形式，透過電子平台與全港同步倒數」，「市民和旅客在不同地方都可以參加抽獎及欣賞直播」。旅發局願意打破傳統，利用資訊科技在除夕時候與民同樂、吸引旅客，想法值得肯定。

旅發局推出加強版幻彩詠香江，迎接2020年。（旅發局提供圖片）

市民除夕淪為「低頭族」

無奈局方今次準備不足，事前兩次更改活動細節，教市民無所適從。首先，除夕的下午初段，局方先是公布參加者不必如原定計劃輸入手機號碼，反而只需輸入電郵收取驗證碼。直到活動正式開始後，旅發局再發現驗證碼發放一環上出錯，隨之又取消提交驗證碼的登記要求。連番朝令夕改，市民要跟上旅發局步伐亦不容易。

除此之外，系統於活動當日更遭揭發存在多個漏洞。早於取消驗證碼安排前，已有人發現網站登記根本無須驗證——只要在驗證碼一欄隨便輸入六位數字按下提交，系統便會自動視同電郵已被登記，而不知情者很可能因此錯失參與抽獎機會。另外，由於用作登記身份的姓名及證件頭五位編號未設防止重複認證，所以同一參加者可用不同電郵地址來多次報名，而記者測試結果亦證實網站會發出多於一組抽獎券編號，這個漏洞可能增加了抽獎的不公平性。

在風雨飄搖的2019年，市民煩惱已經夠多。旅發局在一年結束之前舉辦的活動，要港人在短短五小時內為「驗證碼」如此小事操心，實有違市民期望。

「由於人數眾多，請稍後再試」一躍而紅成為2020年首個網絡金句。（網頁截圖）

「不滿人數眾多，請稍後再試」

「由於人數眾多，請稍後再試」一躍而紅成為2020年首個網絡金句。向來自稱重視創科發展的香港政府，繼「關愛共享計劃」派錢4000元以人手處理表格後，今次再度顯出其「low tech」形象，政府必須檢討。

今次活動準備倉促，使得網站系統出現問題時已難以彌補。無線科技商會執行委員李勁華接受傳媒訪問時認為，業界為程式偵錯亦需時兩、三星期，但今次活動由籌備至宣布僅有三星期準備時間，並不足以完善登記系統。甚至活動開始後，網站被個別網絡安全供應商列入「網絡安全黑名單」，此例更見事前溝通不足，旅發局有責任事先聯絡相關供應商，合作避免落得如此尷尬下場。

登記時間除夕六時開始，當晚十一點半結束，登記限時短促，亦使補救手段有限。政府未來若舉辧同類活動，應反思「限制登記時間」是否真有必要？既然抽獎一早預定於除夕當晚進行，政府提前開放網站讓市民登記有何不可？政府舉辦活動牽涉甚廣，應思考辦法讓市民能夠從容參加之餘，也免卻政府臨急抱佛腳的畫面出現人前。

旅發局作為公帑資助的法定機構，整個除夕活動斥資千萬，效果卻如此差劣。2019年結束，新一年開始，政府透過今次旅發局網上抽獎事件，必須反省過去思維，全盤檢視政府一次又一次「low tech」的因由。創新及科技局及其隸下的政府資訊科技總監辦公室，職責為在政府內部提供資訊科技服務及支援，制定資訊科技策略、計劃和措施，對於此等「low tech」事件難言沒有責任。當連派錢、抽獎等都安排不周，政府如何宣稱香港是「亞洲領先數碼城市」？到底是科技日新月異？抑或是香港政府走得太慢？