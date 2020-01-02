美國與伊朗暗戰　伊拉克慘淪新戰場

周日（12月29日），美軍在伊拉克發動空襲，針對由伊朗支持的「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）的據點，造成至少25人死亡。當地大批民眾事後抗議美軍的橫蠻，在除夕夜圍攻美國駐巴格達大使館，迫得美軍發射催淚彈驅散示威者，並在海外調配750名士兵前往增援。縱然美國和伊朗交惡已非新鮮之事，惟兩國在他國領土上的暗戰，不僅使夾在中間的伊拉克政府無所適從，同時亦為2003年美軍入侵後造成的亂局再添柴火，最終受苦的還是平民百姓。

有示威者以鞋拍打印有美國總統特朗普肖像的星條旗圖片。（Reuters）

對美國而言，空襲是要報復伊朗支持的什葉派民兵於上周以火箭炮攻擊美軍基地，並殺死一名合約顧員。雖然伊拉克軍方在1月1日的聲明指出，目前所有示威者已經撤離，並重申安全部隊已經完全控制大使館範圍，惟這次示威浪潮亦可置於較長的時間軸來觀之。自美國總統特朗普執意退出《伊朗核協議》後，兩國關係近年漸見升溫，使得伊拉克成為代理人的戰場幾成定局，未來巴格達如何在兩國對抗中找到生存空間，是當下須慎重處理的議題。

伊拉克政府默許反美？

是次圍攻大使館以美伊交惡為故事主軸，伊拉克當局的取態卻相當耐人尋味。美國駐巴格達大使館位於綠區（Green Zone），不但設有政府機關、議會和使領館群，更有安全部隊屯駐重兵，實施嚴格的出入限制，示威者難以輕易穿越。一如去年10月的大型反政府示威中，民眾曾多次嘗試突破封鎖進入綠區，惟最終亦被駐守人員武力驅散，故理應是為全城最安全的地方。

綠區看似守衞森嚴，但過去亦曾發生「保安漏洞」，令人懷疑政府默許。去年6月，有大批示威者曾成功闖入綠區的巴林大使館範圍，焚燒以色列和美國國旗（同時亦有人高舉巴勒斯坦的國旗），以抗議在大使館內舉行的以巴問題座談會。因此，是次令人聯想到1979年「伊朗人質事件」的圍攻景象，是否伊拉克的看守總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）因符合國家立場的「刻意放行」，以造就他在美軍空襲行動後所指的「危險後果」，至今依然人言人殊。

伊拉克武裝組隊為真主黨旅空襲死者舉行出殯儀式。（路透社）

伊拉克人民須命運自主

可是，從伊朗現時對鄰國的影響力看來，即使邁赫迪有意報復美方侵犯主權的空襲，首先仍要得到幕後主子首肯。據上月《紐約時報》和《The Intercept》流出的機密文件所指，自2011年起，伊朗一直希望藉着美軍撤出的空窗期，與伊拉克的政治、軍事、和國安高層建立「特別關係」，從而成為德黑蘭情報部門的「資產」，以控制巴格達的政治風向。該名單上除了有現任總理邁赫迪，同時亦有前總理阿巴迪（Haider al-Abadi）和賈法里（Ibrahim al-Ja'fari），以及國會前國會議長朱布里（Salim al-Jabouri）。同時另有報導指出，自伊朗支持的民兵組織協助伊拉克政府擊退伊斯蘭國後，目前至少已有23個民兵組織在當地「落地生根」（包括「真主黨旅」），且在什葉派的領土上享有相對的自主權，這都使得巴格達的政治自主度所剩無幾。

自2003年美國藉子虛烏有的罪名揮軍入侵伊拉克，該國的政局不但未如小布殊所想般帶來民主的變革，反而比薩達姆鐵腕統治的時期更為糟糕。更甚是，伊朗更藉着美國身陷進退維谷之際，成功在鄰國擴張勢力，完全顯出華府政策的失敗之處。然而，即使伊拉克的反美情緒此起彼落，惟此亦不等同民眾支持伊朗借機干預政局。

如同去年的反政府示威中，儘管示威者表面上是源於失業率高企、貪污叢生等社會現況，但在暴亂中，示威者亦有破壞伊朗精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和聖城軍（革命衛隊的特種部隊）領袖雷曼尼（Qassem Soleimani）的畫像，以及伊朗駐納傑夫（Najaf）和卡爾巴拉（Karbala）領事館（兩大什葉派聖城），箇中訊息顯然而見——就是抗拒一切外國勢力攪局。

對於伊朗影響其政府，伊拉克的人民已起來說「不」；美國公然的軍事行動，他們亦以「除夕使館行動」表面立場。伊拉克政府除了顧及地緣政治的現實，又是否明白他們需要的是命運自主，而非淪為美國或伊朗任何一方的棋子？