區議會須做實事　勿被政治牽着走

區議會正式換屆，各區議會亦陸續召開了首次會議，甚至吸引媒體直播。雖則今屆區選受政治風氛主導，區議會似乎難逃政治化，但議員亦不應讓政治騎劫區政民生，將區議會當作為擺政治姿態的場所。

受修例風波影響，今屆區選受政治氣氛嚴重影響，按中大亞太研究所上月進行有關區選的民調顯示，在567名有投票的登記選民中，有高達47.4%受訪者表示勃慮政治議題多於民生議題，相反考慮民生議題為先者只有26.6%；而在政治因素主導選舉下，不少選民將區選當作變相公投，以向建制陣營表示不滿，結果非建制派破天荒取得逾八成半的議席，促成議會變天。

區政新風由民生做起

在周二（7日）前已開會的16個區議會，已有過半就反修例事件成立委員會或工作小組跟進，並通過多項相關譴責動議。然而值得喜見的是，部分區議會並無被政治議題蓋過之勢，在討論民生議題中仍相當積極。諸如多區居民憂心的區內「大白象工程」，即上屆區議會支持以巨額公帑興建的社區工程項目，如觀塘區議會造價5,000萬的海濱公園音樂噴泉，與元朗區議會造價17億的行人天橋，分別率先在首次會議時通過要求政府暫停工程，元朗區議會更另設「行人天橋計劃工作小組」進行深入討論，不難看見新任議員認真探討、研究討區內民生發展的幹勁。

新一屆元朗區議會(梁鵬威攝)

更值得一提的是，屯門區議會新任議員在處理屯門公園噪音問題的工作相當認真。屯門公園的歌舞表演困擾區內居民多年，是屆區議會二十多位新任議員在上任之先，已矢志團結合力解決問題，例如組織定期輪流巡視公園，並監察康文署執法，甚至建立「飯盒會機制」，就社區問題商討長遠對策。對比過去區議員按分區分別為政，這種團結一致、攜手合力現象可謂是耳目一新，實可教市民期待。而且在首次會議當日，一眾議員除了動過要求屯門民政事務專員統籌跨部門解決公園問題，更在會議其後的康文署簡介會上，就屯門公園情況提出多項質詢，如查詢執法的法律程序要求與能否透過現行法例增強執法力度，可見議員們對解決有關問題已深思熟慮。屯門新任區議員對處理區政的態度，值得肯定。

區會不宜成為政治表態場所

區議會始終非為立法會般處理「大政治」的場所，議員在回應市民關注的政治議題之外，不能讓此凌駕民生議題。在目前的政治氣候下，部分區議會卻難逃趨向政治化，例如有議員把議會平台當作政治表態的地方。以葵青區議會為例，有議員動議於會上唱歌表達過去半年港人遭遇，結果民主派區議員一致通過，並合唱反修例歌曲《願榮光歸香港》，又高呼「五大訴求，缺一不可」的口號。然而此舉即使之於政治議題的討論上並無重大實質意義，如議員只為表態而表態，無疑只是將「政治騷」搬至區會平台上，浪費珍惜的議政時間及空間。

更甚者，有議員更是明知無實質效力仍要作出政治表態，更是教人費解。如公民黨譚家浚於葵青區議會上動議要求行政長官及主要問責官員下台，並解散行政會議，他後稱明瞭區議會無權令行政長官下台，惟有責任作政治表態，以傳達市民聲音。然而社會對建制團體的不滿早已清晰不過，市民早已透過區選作政治表態，議員與其多作無謂的表態，為何不節省精力，認真返回區政本身實幹議政？地區規劃、交通等問題雖然難搶鎂光燈，但卻是與市民生活最切生的議題，待區議員處理。

更何況，即使區會政治化難以避免，議員可以基於當區情況，就政治議題進行具建設性的討論與倡議。如過去多月警方施放多枚催淚彈，社區對其有機會造成的影響憂心忡忡，中西區區議會有議員在討論撥款期間，則提議檢驗社區的化學品殘餘物，並清洗街道；元朗區議會亦將會下次會議遨請政府部門討論有關「催淚彈的成份，對人體、動物和社區的影響及其清理殘餘物情況」。至於針對市民質疑警方執法問題，油尖旺區議會更邀請了警方旺角區指揮官到場，質詢有關警方於新春的執法行動與部署，而警方亦表示歡迎議員在新年間到場監察警方執法，會議實不乏具建設性的討論。由此可見，議員討論政治議題時，亦可扣連社區民生問題，而非空談口號、宣示立場而已。

中西區區議會（資料圖片）

新屆區議員履新不久，現階段評論其功過仍言之過早。然而觀乎目前議員們的工作態度，實不無可批評與可稱讚之處。但歸根究祗，議員們必須謹記區議會的功能為處理民生議題，既須全力革新區政，解決居民所憂，同時更須小心被政治議題牽着眼走，忘記了區議員服務市民的初衷。