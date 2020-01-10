台灣民主需要警惕的教訓

這次台灣大選，「守護自由民主」可謂民進黨的主調。寶島歷兩蔣統治及美麗島事件，1980年代解嚴後實現民主化，今人當然須守護得來不易之民主政治。但問題是，怎樣才是守護民主。

蔡英文在選前推出的「大聲說話」宣傳影片，處處可見香港的影子，引申出守護台灣自由民主之寓意。不少人告誡台灣，香港修例風波「示範」了「一國兩制」之失敗，台灣人因而不應該給國民黨投下一票。這說法簡化甚至扭曲了修例風波的複雜原貌，無視政制、管治能力、經濟結構等多方面因素。

台灣誠然須參考他人之經驗，但與其問道於香港，論及自由民主之守護，其更應該借鏡於英美。2016年英國人公投脫歐、美國人選出「狂人」總統特朗普，一時之間自由民主、民主憲政之死甚囂塵上。在2018年「九合一」選舉中當選高雄市長的韓國瑜，此番挑戰總統寶座，同樣打出特朗普風格的民粹牌，以通俗、反建制的形象擄獲人心。

表徵：韓國瑜的民粹政治

要從英美汲取教訓，第一個教訓便是警惕民粹政治。近年分析民粹主義之代表作、美國政治學者穆勒（Jan-Werner Muller）撰寫的《What is Populism》，指出民粹政客的最重要特徵為自封民意的真正代表者，劃出敵我分明的戰線。事實上，民粹政治之教訓亦已進入台灣評論界的視野，例如穆勒之書2018年中譯出版，台灣部份時事評論以此來分析「韓國瑜現象」。台灣文化評論人張鐵志在〈2020：一場過去與未來的戰爭〉一文，便指出韓國瑜「塑造敵人，強化我群認同」等。

但若以為看懂了韓國瑜的操弄，便讀懂了民粹政治，那便過於天真。除了韓國瑜自視為人民的真正代表，台灣又有多少人標籤「韓粉」為盲目、不理性、落後、守舊、反動？又以2018年公投為例，民法婚姻只限一男一女、國中小不推行同志教育等議案獲得通過，與台灣近年自由、進步的氣象相悖。在不少自由派眼中，這是阻止台灣「進步」的「反動」，想「回到過去」。今次大選前數天，蔡英文亦在社交平台上說，「好像有一股力量，要把台灣往後拉。我們想要進步，這股力量卻想要擁抱保守」。這種線性的歷史進步觀，標籤不同價值為「過去」與「未來」，不也是在用另一種方式否定社會另外一半人口，及他們所重視的價值和理念？支持自由價值、進步理念的是台灣人，但價值觀保守的，也是台灣人。沒有任何一人能聲稱唯獨自己所代表的，才是真正的台灣。

蔡英文口中的台灣是「進步」和「不想回到過去」，卻難言反映所有台灣人的心聲。(REUTERS/Ann Wang)

底蘊：民粹政客為甚麼獲支持

辨認民粹政客不困難，但英美的經驗說明，民粹政客的支持者作何想，方為重要。「發大財」看似是一句空洞而可笑的政治口號，折射出的卻是台灣人切切實實的需要。民進黨入主總統府和立法院，首度「全面執政」。然而，蔡英文上台後的表現令人失望，關鍵的經濟民生卻提振乏力。台灣的經濟數字看似不俗，「23k」卻仍是台灣人擺脫不了的月薪水平。「九合一」選舉中，民進黨於台灣中南部「票倉」大敗，已是警號。總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明及中研院前院長李遠哲更曾發公開信，謂「台灣人民已對蔡英文您投下不信任票，也給民進黨丟出震撼彈」，促其不要競逐連任。今仗總統大選，蔡英文主打捍衛中華民國主權、全面廢除核能發電等，經濟政綱仍然乏善可陳。其在去年6月前，民調一直落後於韓國瑜，甚有輸掉選舉之勢。她靠香港反修例風波而選情逆轉，但仍然只是消極地向韓國瑜說「不」，而非勾勒全面的管治藍圖。

蔡英文在政治議題的能力，沒有人會質疑。但民主社會不只有政治議題。即便英國首相約翰遜力主脫歐，在上個月的大選亦花不少筆墨在公營醫療等範疇。一方面，在民主政治中政黨提供整全的政策論述，涵蓋經濟政策、社會福利等，扮演不可或缺之角色，以便在執政時能推動良好管治及公平分配社會資源。另一方面，政治議題往往無分配可言，身份認同政治更容易形成對立，要麼支持，要麼反對，不像經濟資源般中間有妥協之餘地，結果便可能步英美之後塵，社會內耗於對立之中，不斷爭拗於支持或反對特朗普、支持或後對脫歐。

上世紀末，美國政治學家亨廷頓提出「二次政黨輪替」理論，即在新興民主政治中，若兩個政黨均曾落敗並接受選舉結果，此民主政治便為得到鞏固。以此為標準，2008年大選民進黨不敵於馬英九領導之國民黨，實現第二次政黨輪替，此後台灣民主可謂已得鞏固。今年之台灣大選，不少聲音呼籲守護得來不易之自由民主，某程度上反映民主政治之隱憂繁多，修正了「民主等如選舉」此般簡化的想像。只是，台灣人要真正看懂，其民主政治面對的真正挑戰，遠不只是「芒果乾」（亡國感）。蔡英文選前兩天向支持者高呼，「選後不管輸贏，大家都要張開雙手擁抱他們（韓粉）」，算是給出了正確的提醒。