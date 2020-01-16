「自願醫保」同貨不同價反映規管之需

去年4月政府推出「自願醫保」計劃，消費者委員會周三（15日）比較市面多款醫療保險產品，發現市面自願醫保價格參差，縱然計劃完全相同，按年繳保費亦可相差甚遠。政府「自願醫保」計劃，再一次遭受社會責問。

內容一樣不等於價格一致，各間公司的保險價格仍可相差接近一倍。（資料圖片／陳倩婷攝）

保險價格相差逾倍

「標準計劃」與「靈活計劃」同為自願醫保計劃所認可。其中「標準計劃」意指採用劃一的條款以及保障，產品結構的相較簡單，可提供普通病房級別的基本住院保障，而不同公司計劃除了食衛局批准的輕微差異外，各保險公司的計劃其實大致相同。

不過內容一樣不等於價格一致，各間公司的保險價格仍可相差接近一倍。現時本港共有29間保險公司提供標準計劃，消委會指出，其中有10間有提供保障、保額一樣的保險計劃，以25歲的男性投保人為例，年繳保費由1,689元至3,006元不等，投保人投保之前還是最好先「貨比三家」。

自願醫保保費差異大，令格價更形重要。有關保費資料，政府在自願醫保計劃內的「計劃搜尋」內列出，市民須依個人出生日期、性別等資料，尋找相關保單，並依個人年齡一次比較多張保單的應付保費。當局可以考慮加入消委會今次的調查結果，甚至食物及衛生局未來檢視自願醫保的保費和內容時，可以仿效消委會主動比較，協助「自願醫保」的潛在客戶。最終透過「自願醫保」，擴大私人醫院的分流作用。

自願醫保的價格浮動，政府解釋「基於市場競爭」。（資料圖片／陳倩婷攝）

所付保費多少成為保障？

面對自願醫保的價格不一，政府雖解釋成「基於市場競爭」，但亦側面反映政府在醫療政策上的軟弱無力。政府不能保證醫療保險價格，亦不能確定公營醫療系統足以照顧港人，最後港人只能自負盈虧，在病苦之際仍須受限於市場。

根本而言，政府管理市面的自願醫療保險計劃時，沒有規管保險產品的非索償比率，以及行政費用。這現象與強積金相似，政府沒有負起退休保障的責任，但市場上的強積金不少收取行政費，令市民承受不必要開支。在醫療保險方面，市民對保單的保費細節，仍須靠市民自行細閱保單內容。所付保費多少能夠成為保障，多少會成為其他支出，可以有很大浮動。

政府預期自願醫保計劃首兩年投保人數達100萬人，雖然食物及衛生局周四（16日）指出，對明年達標持「審慎樂觀」態度，但目前保單只逾30萬，反映市場未算熱烈。即使政府以扣減稅務作資助的自願醫保計劃，或能夠促使中高產轉移保單，在稅務減免下額外「加保」，但對社會一眾草根階層益處有限。縱然最後投保人數達標，政府仍不能忘記尚有大量市民，被遺留在「自願醫保」之外。

要讓有需要的市民受惠，政府必須摒棄「市場主導」的思維，承擔起營運醫療保險的責任。至少在保單的行政費用、非索償比率上，政府應重奪應有話語權，不要將社會的醫療事務完全外判給私人市場。政府更應反思「自願」背後，到底是尊重市場競爭，抑或是對社會草根的無動於衷？