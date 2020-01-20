武漢肺炎疫情升級　政府須更嚴陣以待

武漢肺炎來勢洶洶，確診個案及地區近日大幅增加，確認有限度人傳人。隨農曆新年將至，人流密集流動更令危機四伏。食物及衞生局局長陳肇始周一（1月20日）宣布擴大監測範圍、自武漢航班的旅客要填寫健康申報表、公立醫院加強應對措施。隨着疫情有蔓延之勢，政府與社會也必須調整策略，嚴陣以待。

武漢肺炎的情況在過去兩周急轉直下。1月11日武漢市衛健委通報第一宗感染死亡的個案。1月14日，世界衞生組織表示，中國出現的新型冠狀病毒或能夠「有限度人傳人」，呼籲各地政府為大規模擴散做準備。泰國、日本、韓國已先後出現武漢肺炎確診個案。周日（1月19日）內地亦出現武漢外的城市首次確診武漢肺炎，一名現居深圳、曾去過武漢的66歲男子確診。翌日（1月20日），北京通報2宗確診病例，深圳再增一宗。武漢市衞健委同日公布，過去兩日新增確診136宗感染新型冠狀病毒的肺炎病例，包括1宗新增死亡個案，令人憂心已為「爆發」程度。無論是疫情蔓延的範圍，還是個案的數量與危險程度都變得更嚴重。

疫情防控失天時地利

雪上加霜的是，農曆新年是華人密集流動的高峰期，為疫症的擴散提供了機會。2019年，1月21日至3月1日期間，因農曆新年關係，全中國旅客發送量高達29.8億人次。2020年春運人次更預計稍增，突破30億人次。而武漢在交通上正位於九省通衢之中心位置，是不少旅程的中轉站，增加了疫情擴散的風險。

武漢肺炎持續蔓延，人數激增。（AFP）

這樣的環境和時節的不利因素，同樣增加了香港防疫工作的挑戰。農曆新年期間，不少香港人需會內地探親訪友，又或有內地親友來訪。此間香港與內地的人員流通大幅增加。香港特區政府入境事務處的數據顯示，2019年僅2月5日（農曆大年初一）至2月7日（農曆大年初三）三天，香港出入境人次就超過300萬，而這還沒有統計年前返鄉的人數。入境處於1月20日發表推測，預計2020年農曆新年期間，1月24日至30日(年三十至大年初六)將有594萬人次經各海陸空管制站進出香港，並估計當中約74%旅客（442萬）會經各陸路邊境管制站進出香港，大部分經過深圳，風險尤甚。

疫情防控需升級

目前疫情已現擴散之勢，再加上特殊時節的人員流動，實不利於防控疫情。2003年沙士也是在年初已現端倪，農曆新年後大爆發。因此，此次疫症不得不小心防範。政府應及早加強港口衞生檢疫。目前，香港在機場增設紅外線熱像儀，為由武漢抵港旅客作體溫監測，同時於西九龍高鐵站對於途經武漢的高鐵，額外採用了手提式紅外線測溫器，讓從武漢而來或途徑武漢每一位乘客都接受體溫檢測。至於陸路入境站則設有紅外線熱像儀，配合手提式紅外線測溫器進行抽查。

農曆新年期間中國國內旅運頻繁，加上正值春運假期，已有輿論表示擔心倘若武漢新型肺炎病毒能人傳人，可能會導致加快蔓延。圖為旅客在新年期間於上海虹橋火車站等候上車的資料圖片。（Reuters）

然而，由於現在北京、深圳均有了確診個案，且春運期間，潛在的患者亦可能將病毒帶往別的省市，政府應考慮擴大港口衛生檢疫的範圍和強度。對內地來的航班、高鐵均增設紅外線熱像儀，對於已有確診案例或疑似案例的城市更應檢疫嚴格，比如考慮登機檢疫，或採用了手提式紅外線測溫器逐一檢驗。同時政府亦應考慮強制填寫健康申報，以輔助篩查和加強有需要時的追蹤。陳肇始周一（20日）宣布翌日起來自武漢航班的旅客要填寫健康申報表，由於目前感染個案已不局限於武漢，政府應考慮及早擴大措施適用範圍。

同時，在與內地的交流互通上，政府亦應考慮是否要調整策略。1月4日，武漢肺炎個案增加至44宗，當中11宗屬重症，香港暫時錄7宗武漢肺炎的懷疑個案。政務司司長張建宗遂表示，沒有必要減少來回武漢的航班或高鐵班次。然而截止至1月19日，武漢肺炎確診個案新增136宗，累計198宗，其中危重症9宗、死亡3宗，個案增幅迅速，政府會否考慮調整來回武漢的航班和高鐵班次？

目前中國多地均已發現新型肺炎病例。（VCG）

再者，2003年9月當香港發現一名華裔新加坡居民對沙士的測試呈陽性反應時，為了以防沙士再臨，政府迅速撥款超過四億元，為九間急症醫院內的沙士患者提供約1,290張病床。如今面對農曆新年假後有機會進一步蔓延的武漢肺炎，政府應為已經人滿為患的公立醫院做更為具體的防疫資源調配和準備。否則當床位、人手、物資不充分時，更容易造成交叉感染，阻礙防疫工作。

香港不能再承受多一次沙士，政府有責任在農曆年前加強公眾的防疫意識，有備無患。