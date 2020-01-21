ISIS新首領神秘面紗揭開　怎樣才是真正「反恐」？

ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）去年10月下旬美軍圍捕下喪命後，ISIS雖然已隨即公布庫雷希為其繼任人（Ibrahim al-Quraishi），但外間卻到周一（20日）才知道庫雷希的真正身分。據《衛報》引述兩名情報官員指出，在戰場中使用化名的「庫雷希」，真實身分應為2014年「雅茲迪人大屠殺」的幕後首腦沙爾比（Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi）。隨ISIS的權力爭奪塵埃落定，外界關注此恐怖組織會否有能力捲土重來。

英國媒體1月20日引述兩個情報機構的官員的報道稱，確認極端組織ISIS新領袖是沙爾比。（英國《衛報》網站截圖）

巴格達迪與「庫雷希」的淵源

據《衛報》指出，在巴格達迪去世後數小時「庫雷希」已被任命為領導人，惟各國的情報機關其實對此人的認識甚少，要經過三個月的情報蒐集後，情報部門才能拼湊出「庫雷希」的真正身分。被美國國務院懸紅500萬美元通輯的沙爾比，早年在摩蘇爾大學主修伊斯蘭律法。2004年美軍入侵伊拉克後，沙爾比因為被美軍誤視作敵人，囚禁在伊拉克南部的布卡營地監獄（Camp Bucca prison），因而認識到同囚的巴格達迪，而後來兩人更一同成為ISIS的創始成員。

作為伊斯蘭律法的學者，沙爾比不但是現時ISIS內部甚具影響力的思想家，同是領導層內為數不多的非阿拉伯人。然而，沙爾比最廣為人知的暴行，莫過於是「雅茲迪人大屠殺」的主腦身分。2014年8月，ISIS在伊拉克北部種族滅絕雅茲迪人，而據聯合國的估算，這場人倫慘劇不僅有多達五千名雅茲迪男人被屠殺，更有逾七千名婦女被強迫成為性奴或當作「商品」出售。

縱現內部矛盾 ISIS仍具威脅

即使現時ISIS的領土已所剩無幾，其威脅卻依然存在。去年11月，美國國家反恐中心副主任Russell Travers到國會作證時，表示去年由ISIS協調的跨國恐襲和政治宣傳已見「增強聯繫性」，而巴格達迪死後該組織「仍然保持強大，且在某些地區正在擴大」。

極端組織ISIS領袖巴格達迪2019年10月27日在美軍的突襲行動中引爆炸彈背心身亡。（AP）

沙爾比會否帶領ISIS重新崛起，外界首先關注乎他如何處理內部分歧。即便是巴格達迪在生之時，ISIS內部亦存有教義闡釋的嚴重分歧。例如，在叛教和偽信徒的處置方式上（takfir），極端派和溫和派就可否原諒「多神論」的行為（如在選舉中投票）尚存有鴻溝，前者的派系認為此類行為的辯解為異端邪說，故贊同並允許殺害其人，以作處罰；而後者則反對這種對可蘭經的闡釋，並指此舉將排斥大量穆斯林信徒於信仰之外。儘管在2017年5月，ISIS的領導層曾對爭議頒下正式判決，但數月後又被推翻，而巴格達迪死後更有溫和派透過傳媒發表評論，公開質疑沙爾比繼任的合法性，以及其對叛教和偽信徒的立場，故沙爾比駕馭組織的能力仍難預料。

真正「反恐」之路仍漫漫

其次，是沙爾比的威信能否統領分部遍布全球的「跨國組織」。巴格達迪留下的最大「政績」，就是把原本扎根於伊拉克和敘利亞的恐怖組織，發展成規模遍及全球的網絡，其分部由中亞國家阿塞拜疆，一直伸延至非洲南部的莫桑比克，以及菲律賓棉蘭老島。而去年五月，ISIS亦在巴基斯坦成立分部，欲與蓋達組織在南亞一較高下。可是，這跨國組織過去亦發生內部叛變。2015年，當ISIS尋求與尼日利亞的博科聖地（Boko Haram）結盟時，時任首領謝考（Abubakar Shekau）表明只效忠於巴格達迪，但拒絕遵守ISIS的組織規條，最終不但使博科聖地陷於內部糾紛，更迫使巴格達迪另覓合作人選。因此，即使沙爾比是為巴格達迪的信心之選，未來ISIS的領導層亦有機會再面對上述的協調問題。

從當代恐怖組織的結構而言，「蛇無頭而不行」的概念早已過時，不論是巴格達迪還是沙爾比，其角色似是制定綱領的意識形態領袖，對恐襲的計劃、籌備和執行影響不大。自1990年代恐襲漸見國際化起已有二十年餘，各國仍未從根本剷除恐怖主義的威脅。從拉登、扎卡維和巴格達迪的權力迭起可見，領袖和組織只是亂局中的規律，惟亂局才是極端思想萌芽和組織成功吸納新成員的底因。儘管現時難以判斷沙爾比可否帶領ISIS捲土重來，但肯定的是，恐怖主義的吸引力大多實非源於領袖的個人魅力，而是生活的窘困驅使人民走投無路，投身聖戰之旅。對於各國以戰爭為反恐手段的政治領袖而言，他們亦須反思怎樣才是真正的「反恐」。