國際法院懸置判斷　緬甸羅興亞案之啟示

緬甸羅興亞案為人關注，既因為羅興亞人之處境，也由於昂山素姬上月親赴海牙國際法院應訊。案件雖未有最終裁決，17人法官小組周四（1月23日）要求緬甸採取「初步措施」，保障羅興亞人免受「種族滅絕」，並定期向法院匯報。

西非國家岡比亞入稟國際法院，指控緬甸「種族滅絕」羅興亞人，其中爭議為遠在萬里之外的岡比亞是否有資格興訟。法院在周四判詞以國際法中的「普遍責任」（erga omnes）為由，指出但凡《防止及懲治危害種族罪公約》締約成員，均可提出指控。因此這宗訴訟，國際法院是接了下來。

緬甸須每半年匯報情況

至於羅興亞人的群體身份問題，雖然緬甸政府及昂山素姬避用「羅興亞人」一語，但國際法院亦多次用上「羅興亞人」，顯然亦認可了羅興亞人構成一個群體並應獲得保護。然而，未處理的爭議還多，包括羅興亞人是否遭受種族滅絕，及緬甸政府已有足夠的司法制度處理等，估計要花上以年計才能有最終裁決。故此，國際法院決定頒下初步裁決，要求緬甸政府保護羅興亞人，亦要「採取有效措施保存證據，免受破壞」。另外，緬甸政府須在四個月後向法院匯報情況及措施執行情況，此後每半年交一次報告，直至有最終裁決為止。

不難想像，緬甸政府對此裁決表示不滿，外交部形容為「扭曲」了現實情況，並影響若開邦之發展。然而，這並不代表國際法院已認定緬甸觸犯了種族滅絕罪行。正如英國諾定咸大學國際法教授Marko Milanovic指出，此罪的構成門檻相當高，即使成立特別法庭，也未必足以成事。故此其估計，最終裁決將有利於緬甸。但另一方面，法律爭議以外，羅興亞人的權益始終需要保護。故此國際法院這次懸置判斷，同時要求緬甸政府採取有效措施及定期匯報，可謂務實。外界縱或質疑緬甸軍方會否「態度照舊」，無視法院之要求，但至少國際法院確實回應若開邦了當下之需。以往國際法院時見分歧，這回17名法官立場一致，亦反映了其做法務實，平衡了不同考慮因素。

位於海牙的國際法庭於1月23日發表初步裁決，指示緬甸政府採取措施保護羅興亞人。(REUTERS/Eva Plevier)

這宗緬甸案在香港吸引不少人關注，部份在於經歷警民衝突後，社會或投射到羅興亞之處境。在周四裁決前，昂山素姬還在《金融時報》撰文，力陳緬甸政府成立的獨立調查委員會已足以處理若開邦爭議，更叫香港人共鳴。從這角度看，國際法院之做法更值得香港參考。

獨立調查前的可行措施

以獨立調查委員會為例，過去大半年這一直是二元對立之問題，社會大多數人支持成立而政府堅拒。又或執法問題，不少市民認為警察濫用武力，惟特首林鄭月娥「不接受警暴說法」。其實我們同樣可以暫時跳出二元思維，既然沒有人會否認市民的權利須受保障，在設立獨立調查委員會或完成具公信力的調查報告前，特首同樣可以要求警隊採取適當措施，保障市民的權利，並定期匯報成效。舉例而言，警務處處長鄧炳強也不同意「曱甴」之說，亦認為警員應在可行情況下出示委任證等，特首可要求「一哥」制定具體措施，確保此等方針得到落實，並每個月向特首及立法會匯報情況。

這種做法並非先入為主地對警隊作出判斷，並不偏頻於警察或示威者其中一方，而是先針對當下之需，避免出現涉嫌違規或違法的情況。至於誰是誰非、機制問題及個別責任，得由特首責成獨立調查委員會，還社會一份全面報告。